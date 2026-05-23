Datos Clave Audax se hace fuerte de local: Los itálicos vencen por 2-1 a Cobresal. Los Tanos escapan de la parte baja: Con la victoria, Audax trepa a la 12° posición con 14 unidades. Cobresal se complica con el descenso: Los Mineros bajan a la 14° posición con 13 puntos. Si La Calera gana iguala en puntaje a Cobresal.

Audax Italiano logró una importante victoria ante Cobresal por la fecha 13 del Campeonato Nacional 2026 en el Estadio Bicentenario de La Florida. El duelo entre itálicos estuvo marcado por la necesidad de ambas escuadras de escapar de la parte baja de la tabla de posiciones, por lo que fueron a buscar los tres puntos.

Con la victoria de la escuadra local, Audax Italiano trepa hasta la duodécima posición con 14 unidades, mientras que Cobresal baja hasta el décimo cuarto lugar con 13 puntos. Esta derrota condena a los mineros a mantenerse en la lucha por el descenso, ya que Unión La Calera podría igualarlos en puntaje al final de la fecha. Cabe destacar que los cementeros ocupan el segundo lugar con pasajes al descenso.

Los goles de Audax vs Cobresal por el Campeonato Nacional 2026

Para la sorpresa en La Florida, fue Cobresal quien dio el primer golpe en el partido, ya que a los 13’ minutos del primer tiempo el atacante minero, Julián Brea, tomó el balón fuera del área y con un remate cruzado marcó la apertura del marcador.

La reacción de Audax llegó al final del primer lapso del encuentro. La jugada inicia con un remate de Michael Vadulli, que impactó en la mano del capitán visitante, José Tiznado. El juez central cobró tiro libre, pero el VAR ratificó la decisión, ya que la mano fue dentro del área. El árbitro terminó cobrando penal, y fue el mismo Vadulli quien desde los doce pasos igualó el encuentro.

Para la ventaja de los locales, llegó la ley del ex, ya que a los 50’ minutos, tras un centro de Vadulli la defensa minera dejó el balón suelto en el área chica, que aprovechó Diego Coelho para marcar el segundo de Audax Italiano.

Estadísticas de Audax vs Cobresal por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 13 Audax Italiano 2 1 Half Time : 1 1 Finalizado Cobresal Diego Coelho 50′ Michael Fuentes 45′ Julian Brea 14′ Agustin Nadruz 90′

¿Cuándo vuelven a jugar Audax y Cobresal?

Audax Italiano tendrá dos misiones la semana entrante, ya que primero deberá viajar hasta Paraguay para visitar a Olimpia por la última fecha de la Copa Sudamericana 2026. El duelo válido por el Grupo G se disputará el próximo miércoles 27 de mayo a partir de las 18:00 horas. El duelo es vital para los itálicos, ya que necesitan un resultado favorable para clasificar a la siguiente fase del torneo continental.

El segundo duelo de Audax en la semana entrante será el Clásico de Colonias ante Palestino. El duelo entre baisanos e itálicos se disputará el domingo 31 de mayo a partir de las 20:00 horas con estadio a confirmar.

Por su parte, Cobresal deberá sacudirse rápidamente el golpe sufrido por los itálicos, ya que serán el anfitrión de la fecha 14 del Campeonato Nacional 2026. Los mineros deberán recibir en el Estadio El Cobre a Ñublense, a partir de las 18:00 horas el próximo viernes 29 de mayo.