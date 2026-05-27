Audax Italiano perdió por 3-1 ante Olimpia en Asunción y dijo adiós a la Copa Sudamericana 2026, ya que quedó en el tercer puesto del Grupo G con siete puntos, contra los 13 del elenco paraguayo (que va directo a los octavos de final) y los 10 de Vasco da Gama (que va a la ronda de play-offs).

Los Tanos comenzaron ganando este compromiso con un autogol del elenco local. No obstante, llegó una ráfaga del Rey de Copas, que en cinco minutos marcó tres goles y dejó sin opciones al cuadro chileno.

Los goles de Olimpia vs Audax Italiano por la Copa Sudamericana 2026

Luego de más de una hora de juego bastante floja, Audax Italiano se puso en ventaja en los 65 minutos de juego con un autogol de Raúl Cáceres, quien intercepto un balón que venía de un centro desde la derecha del ataque de los itálicos y que pinchó Favian Loyola, dejando en mala posición de despeje al defensa de Olimpia que terminó metiendo el balón en su propio arco por sobre su arquero.

Este resultado le permitía al elenco verde ilusionarse con el paso a los play-offs de la Copa Sudamericana, ya que necesitaban solo un gol más para igualar en puntaje y en diferencia de gol entre ellos al elenco dueño de casa, aunque en esa instancia iba a predominar la diferencia de gol favorable a Audax.

No obstante, todas esas cuentas quedaron en nada, debido a que Olimpia reaccionó con todo después de la pausa de hidratación y marcó tres goles en cuatro minutos: Alan Rodríguez marcó con un tremendo zurdazo a los 70′, Hugo Quintana definió en área chica tras un pase desde la derecha en los 71′ y Fernando Cardozo convirtió después de un centro desde la izquierda en los 74′, jugada en la que hubo un mal cálculo del arquero Tomás Ahumada a la hora de acortar el envío.

Estadísticas de Olimpia vs Audax Italiano por la Copa Sudamericana 2026

Copa Sudamericana Grp. G – 2026 DÍA DE PARTIDO 6 Olimpia Asunción 0 0 Descanso Audax Italiano Hugo Quintana 18′ Oliver Rojas 26′ Summary

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Match Stats

Team Stats 26 ‘ Audax Italiano Tarjeta amarilla : Oliver Rojas 18 ‘ Olimpia Asunción Tarjeta amarilla : Hugo Quintana Amonestación para Hugo Quintana. El árbitro da inicio al encuentro. Olimpia Asunción Olimpia Asunción 4-1-4-1 1 Gaston

Olveira 27 Raúl

Cáceres 22 Juan

Vera 15 Mateo

Gamarra 30 Alan

Rodriguez 5 Juan

Alfaro 7 Fernando

Cardozo 8 Alex

Franco 28 Hugo

Quintana 20 Eduardo

Delmas 17 Adrian

Alcaraz Entrenador

0 Pablo Andres Sanchez

Suplentes

25 Sebastian Lentinelly



39 Luis Abreu



35 Franco Alfonso



37 Bernardo Benitez



11 Carlos Ferreira



10 Derlis Gonzalez



19 Ruben Lezcano



21 Cesar Olmedo



23 Rodrigo Perez



33 Lucas Ramirez



9 Hugo Sandoval



14 Gustavo Vargas

Audax Italiano Audax Italiano 5-3-2 1 Tomas

Ahumada 35 Raimundo

Rebolledo 16 Oliver

Rojas 13 Enzo

Ferrario 4 Daniel

Pina 23 Esteban

Matus 2 Vicente

Zenteno 8 Marco

Collao 27 Michael

Vadulli 9 Diego

Coelho 21 Giovani

Chiaverano Entrenador

0 Gustavo Lema

Suplentes

25 Pedro Garrido



10 Rodrigo Cabral



31 Martin Ballesteros



7 Paolo Guajardo



20 Martin Jimenez



17 Favian Loyola



28 Federico Mateos



14 Diego Monreal



29 Marcelo Ortiz



6 Mario Sandoval



32 Bryan Soto



11 Franco Troyansky

11 Faltas Cometidas 6 4 Fuera de Juego 1 50 Posesión de Balón 50 1 Tarjetas Amarillas 1 3 Tiros Fuera 2 1 Tiros Bloqueados 0 0 Tiros a Puerta 0 1 Corners 0 0 Tarjetas Rojas 0 0 Penaltis 0 6 Tiros Libres 15 0 Paradas 0 4 Intentos de Gol 2 3 Tiros Fuera 1ª Mitad 1 0 Tiros Fuera 2ª Mitad 0 0 Tiros a Puerta 1ª Mitad 0 0 Tiros a Puerta 2ª Mitad 0 4 Fuera de Juego 1ª Mitad 0 0 Fuera de Juego 2ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 2ª Mitad 0 1 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 1 0 Tarjetas Amarillas 2ª Mitad 0 1 Corners 1ª Mitad 0 0 Corners 2ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 2ª Mitad 0 10 Faltas Cometidas 1ª Mitad 6 1 Faltas Cometidas 2ª Mitad 0 Last Confrontations AUD 0 – 2 OLI 08/04/2026

¿Cuándo vuelve a jugar Audax Italiano?

Audax Italiano vuelve a la acción el domingo 31 de mayo a las 20:00 horas ante Palestino en el estadio Municipal de La Cisterna por la Fecha 14 del Campeonato Nacional 2026.

Ese compromiso podrás verlo a través de TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.