Audax Italiano perdió por 3-1 ante Olimpia en Asunción y dijo adiós a la Copa Sudamericana 2026, ya que quedó en el tercer puesto del Grupo G con siete puntos, contra los 13 del elenco paraguayo (que va directo a los octavos de final) y los 10 de Vasco da Gama (que va a la ronda de play-offs).

Los Tanos comenzaron ganando este compromiso con un autogol del elenco local. No obstante, llegó una ráfaga del Rey de Copas, que en cinco minutos marcó tres goles y dejó sin opciones al cuadro chileno.

Los goles de Olimpia vs Audax Italiano por la Copa Sudamericana 2026

Luego de más de una hora de juego bastante floja, Audax Italiano se puso en ventaja en los 65 minutos de juego con un autogol de Raúl Cáceres, quien intercepto un balón que venía de un centro desde la derecha del ataque de los itálicos y que pinchó Favian Loyola, dejando en mala posición de despeje al defensa de Olimpia que terminó metiendo el balón en su propio arco por sobre su arquero.

Este resultado le permitía al elenco verde ilusionarse con el paso a los play-offs de la Copa Sudamericana, ya que necesitaban solo un gol más para igualar en puntaje y en diferencia de gol entre ellos al elenco dueño de casa, aunque en esa instancia iba a predominar la diferencia de gol favorable a Audax.

No obstante, todas esas cuentas quedaron en nada, debido a que Olimpia reaccionó con todo después de la pausa de hidratación y marcó tres goles en cuatro minutos: Alan Rodríguez marcó con un tremendo zurdazo a los 70′, Hugo Quintana definió en área chica tras un pase desde la derecha en los 71′ y Fernando Cardozo convirtió después de un centro desde la izquierda en los 74′, jugada en la que hubo un mal cálculo del arquero Tomás Ahumada a la hora de acortar el envío.

Estadísticas de Olimpia vs Audax Italiano por la Copa Sudamericana 2026

Copa Sudamericana Grp. G – 2026 DÍA DE PARTIDO 6
Olimpia Asunción
27/05/2026 18:00
0
0
Descanso
Audax Italiano
  • Hugo Quintana 18′
  • Oliver Rojas 26′
  • Summary
  • Comments
  • Lineups
  • Match Stats
  • Team Stats
26 ‘
Audax Italiano
Tarjeta amarilla : Oliver Rojas
18 ‘
Olimpia Asunción
Tarjeta amarilla : Hugo Quintana
Amonestación para Hugo Quintana.
El árbitro da inicio al encuentro.
Olimpia Asunción
4-1-4-1
Gaston Olveira 1
Gaston
Olveira
Raúl Cáceres 27
Raúl
Cáceres
Juan Vera 22
Juan
Vera
Mateo Gamarra 15
Mateo
Gamarra
Alan Rodriguez 30
Alan
Rodriguez
Juan Alfaro 5
Juan
Alfaro
Fernando Cardozo 7
Fernando
Cardozo
Alex Franco 8
Alex
Franco
Hugo Quintana 28
Hugo
Quintana
Eduardo Delmas 20
Eduardo
Delmas
Adrian Alcaraz 17
Adrian
Alcaraz
  • Entrenador
  • 0
    Pablo Andres Sanchez
  • Suplentes
  • 25
    Sebastian Lentinelly
  • 39
    Luis Abreu
  • 35
    Franco Alfonso
  • 37
    Bernardo Benitez
  • 11
    Carlos Ferreira
  • 10
    Derlis Gonzalez
  • 19
    Ruben Lezcano
  • 21
    Cesar Olmedo
  • 23
    Rodrigo Perez
  • 33
    Lucas Ramirez
  • 9
    Hugo Sandoval
  • 14
    Gustavo Vargas
Audax Italiano
5-3-2
Tomas Ahumada 1
Tomas
Ahumada
Raimundo Rebolledo 35
Raimundo
Rebolledo
Oliver Rojas 16
Oliver
Rojas
Enzo Ferrario 13
Enzo
Ferrario
Daniel Pina 4
Daniel
Pina
Esteban Matus 23
Esteban
Matus
Vicente Zenteno 2
Vicente
Zenteno
Marco Collao 8
Marco
Collao
Michael Vadulli 27
Michael
Vadulli
Diego Coelho 9
Diego
Coelho
Giovani Chiaverano 21
Giovani
Chiaverano
  • Entrenador
  • 0
    Gustavo Lema
  • Suplentes
  • 25
    Pedro Garrido
  • 10
    Rodrigo Cabral
  • 31
    Martin Ballesteros
  • 7
    Paolo Guajardo
  • 20
    Martin Jimenez
  • 17
    Favian Loyola
  • 28
    Federico Mateos
  • 14
    Diego Monreal
  • 29
    Marcelo Ortiz
  • 6
    Mario Sandoval
  • 32
    Bryan Soto
  • 11
    Franco Troyansky
11
Faltas Cometidas
6
4
Fuera de Juego
1
50
Posesión de Balón
50
1
Tarjetas Amarillas
1
3
Tiros Fuera
2
1
Tiros Bloqueados
0
0
Tiros a Puerta
0
1
Corners
0
0
Tarjetas Rojas
0
0
Penaltis
0
6
Tiros Libres
15
0
Paradas
0
4
Intentos de Gol
2
3
Tiros Fuera 1ª Mitad
1
0
Tiros Fuera 2ª Mitad
0
0
Tiros a Puerta 1ª Mitad
0
0
Tiros a Puerta 2ª Mitad
0
4
Fuera de Juego 1ª Mitad
0
0
Fuera de Juego 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
1
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
1
0
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
0
1
Corners 1ª Mitad
0
0
Corners 2ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
10
Faltas Cometidas 1ª Mitad
6
1
Faltas Cometidas 2ª Mitad
0
Last Confrontations
AUD 0 – 2 OLI 08/04/2026

¿Cuándo vuelve a jugar Audax Italiano?

Audax Italiano vuelve a la acción el domingo 31 de mayo a las 20:00 horas ante Palestino en el estadio Municipal de La Cisterna por la Fecha 14 del Campeonato Nacional 2026.

Ese compromiso podrás verlo a través de TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.

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