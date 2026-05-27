Audax Italiano perdió por 3-1 ante Olimpia en Asunción y dijo adiós a la Copa Sudamericana 2026, ya que quedó en el tercer puesto del Grupo G con siete puntos, contra los 13 del elenco paraguayo (que va directo a los octavos de final) y los 10 de Vasco da Gama (que va a la ronda de play-offs).
Los Tanos comenzaron ganando este compromiso con un autogol del elenco local. No obstante, llegó una ráfaga del Rey de Copas, que en cinco minutos marcó tres goles y dejó sin opciones al cuadro chileno.
Los goles de Olimpia vs Audax Italiano por la Copa Sudamericana 2026
Luego de más de una hora de juego bastante floja, Audax Italiano se puso en ventaja en los 65 minutos de juego con un autogol de Raúl Cáceres, quien intercepto un balón que venía de un centro desde la derecha del ataque de los itálicos y que pinchó Favian Loyola, dejando en mala posición de despeje al defensa de Olimpia que terminó metiendo el balón en su propio arco por sobre su arquero.
Este resultado le permitía al elenco verde ilusionarse con el paso a los play-offs de la Copa Sudamericana, ya que necesitaban solo un gol más para igualar en puntaje y en diferencia de gol entre ellos al elenco dueño de casa, aunque en esa instancia iba a predominar la diferencia de gol favorable a Audax.
No obstante, todas esas cuentas quedaron en nada, debido a que Olimpia reaccionó con todo después de la pausa de hidratación y marcó tres goles en cuatro minutos: Alan Rodríguez marcó con un tremendo zurdazo a los 70′, Hugo Quintana definió en área chica tras un pase desde la derecha en los 71′ y Fernando Cardozo convirtió después de un centro desde la izquierda en los 74′, jugada en la que hubo un mal cálculo del arquero Tomás Ahumada a la hora de acortar el envío.
Estadísticas de Olimpia vs Audax Italiano por la Copa Sudamericana 2026
- Hugo Quintana 18′
- Oliver Rojas 26′
- Summary
- Comments
- Lineups
- Match Stats
- Team Stats
Olveira
Cáceres
Vera
Gamarra
Rodriguez
Alfaro
Cardozo
Franco
Quintana
Delmas
Alcaraz
- Entrenador
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0Pablo Andres Sanchez
- Suplentes
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25Sebastian Lentinelly
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39Luis Abreu
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35Franco Alfonso
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37Bernardo Benitez
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11Carlos Ferreira
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10Derlis Gonzalez
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19Ruben Lezcano
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21Cesar Olmedo
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23Rodrigo Perez
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33Lucas Ramirez
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9Hugo Sandoval
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14Gustavo Vargas
Ahumada
Rebolledo
Rojas
Ferrario
Pina
Matus
Zenteno
Collao
Vadulli
Coelho
Chiaverano
- Entrenador
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0Gustavo Lema
- Suplentes
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25Pedro Garrido
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10Rodrigo Cabral
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31Martin Ballesteros
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7Paolo Guajardo
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20Martin Jimenez
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17Favian Loyola
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28Federico Mateos
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14Diego Monreal
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29Marcelo Ortiz
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6Mario Sandoval
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32Bryan Soto
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11Franco Troyansky
¿Cuándo vuelve a jugar Audax Italiano?
Audax Italiano vuelve a la acción el domingo 31 de mayo a las 20:00 horas ante Palestino en el estadio Municipal de La Cisterna por la Fecha 14 del Campeonato Nacional 2026.
Ese compromiso podrás verlo a través de TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.