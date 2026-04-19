Huachipato y Audax Italiano serán protagonistas de uno de los duelos más atractivos de la fecha 10 del Campeonato Nacional. El encuentro se disputará en el Estadio Huachipato de Talcahuano el domingo 19 de abril desde las 20:45 horas.

El enfrentamiento entre Acereros e Itálicos destaca en la jornada dominical de fútbol por el distinto presente de ambos equipos, donde uno se puede acercar y entrar al podio de la tabla de posiciones, mientras que el otro se puede acercar a los temidos puestos de descenso.

¿Dónde ver en vivo Huachipato vs Audax Italiano?

📺TV: TNT Sports.

💻Streaming: HBO Max.

¿Cuándo y a qué hora juegan Huachipato vs Audax Italiano?

El encuentro, válido por la décima jornada del Campeonato Nacional 2026, entre la escuadra siderúrgica y los tanos se realizará este domingo 19 de abril a partir de las 20:45 horas en el Estadio Huachipato de Talcahuano.

🗓️Fecha: 19 de abril.

⏰Hora: 20:45 horas.

🏟️Estadio: Huachipato, Talcahuano.

Árbitros del partido entre Huachipato vs Audax Italiano

Árbitro: Cristián Galaz.

1er asistente: Diego Vidal.

2do asistente: Edson Cisternas.

Cuarto árbitro: Manuel Vergara.

VAR: Reinerio Alvarado.

AVAR: Rodrigo Rivera.

¿Cómo llegan Huachipato y Audax Italiano al partido?

Los dirigidos por Jaime García llegan en un excelente momento a la fecha 10 del torneo, ya que se encuentran quintos en la tabla de posiciones con 15 unidades a tres del líder, Colo Colo. En la jornada pasada vencieron de forasteros a O’Higgins por 2-0.

Audax Italiano, por su parte, pelea en los últimos lugares de la competición, al posicionarse decimoterceros con 10 puntos. En la fecha 9 cayeron de locales ante Universidad Católica por 3-4, en el que puede ser considerado uno de los mejores encuentros de la temporada.



Probable formación de Huachipato

Christian Bravo; Guillermo Guaiquil, Rafael Caroca, Nicolás Vargas, Lucas Velásquez; Claudio Sepúlveda, Santiago Silva, Cris Martínez; Juan Ignacio Figueroa, Lionel Altamirano y Maximiliano Rodríguez.

Probable formación de Audax Italiano

Tomás Ahumada; Daniel Piña, Oliver Rojas, Marcelo Ortiz; Raimundo Rebolledo, Federico Mateos, Rodrigo Cabral, Esteban Matus, Nicolás Aedo; Franco Troyansky y Giovani Chiaverano.