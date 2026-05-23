Deportes Concepción tendrá que recibir a Huachipato en el Estadio Ester Roa Rebolledo por la fecha 13 del Campeonato Nacional 2026. El encuentro se disputará el próximo domingo 24 de mayo a partir de las 12:30 horas. El duelo promete ser de los más atractivos de la jornada, debido a que enfrenta a el actual colista de la competencia con necesidad de escapar de la parte baja, ante el escolta que buscará acercarse a Colo Colo que posee el liderato.

Tras 12 fechas disputadas, Deportes Concepción se encuentra como colista de la división de honor con 8 unidades, mientras que Huachipato está en un presente sensacional, ya que está segundo con 22 puntos, a cinco de Colo Colo que es el actual líder de la competencia.

¿Dónde y cómo ver en vivo Concepción vs Huachipato?

El encuentro entre el León de Collao y los Acereros será emitido por las señales de TNT Sports Premium para la televisión, además de que también contará con transmisión por la plataforma de streaming HBO Max.

TV : TNT Sports Premium.

: TNT Sports Premium. Streaming: HBO Max.

¿Cuándo y a qué hora juegan Concepción vs Huachipato?

Fecha : Domingo 24 de mayo.

: Domingo 24 de mayo. Hora : 12:30 horas.

: 12:30 horas. Estadio: Ester Roa Rebolledo, Concepción.

Árbitros de Concepción vs Huachipato

Árbitro central : Cristián Garay.

: Cristián Garay. 1er asistente : Aldo Gomez.

: Aldo Gomez. 2do asistente : Felipe Jara.

: Felipe Jara. 4to árbitro : Manuel Vergara.

: Manuel Vergara. VAR : Nicolás Millas.

: Nicolás Millas. AVAR: Emilio Bastías.

¿Cómo llegan Concepción y Huachipato?

Deportes Concepción llega a la décimo tercera fecha del Campeonato Nacional 2026 con una derrota. Fue ante Everton el pasado domingo 17 de mayo por 2-0. Con este traspié, el León de Collao se mantiene como colista de la división con 8 unidades.

Por su parte, Huachipato logró una importante victoria de local ante Unión La Calera. El duelo disputado en Talcahuano terminó 3-1 favorable para los dirigidos por Jaime García. Con los tres puntos conseguidos la fecha pasada, los Acereros treparon a la segunda posición con 22 puntos.

Formaciones probables para Concepción vs Huachipato

Probable formación de Deportes Concepción:

Nicolás Araya; Norman Rodríguez, Cristian Suárez, Javier Rojas, Brayan Véjar; Jorge Henríquez, Ignacio Mesías, Aldrix Jara, Misael Dávila, Nelson Sepúlveda; y Joaquin Larrivey. DT: Fernando Díaz.

Probable formación de Huachipato:

Christian Bravo; Lucas Velásquez, Guillermo Guaiquil, Nicolás Vargas, Rafael Caroca; Álvaro Abarzúa, Ezequiel Cañete, Santiago Silva, Sebastián Melgarejo; Juan Ignacio Figueroa, Lionel Altamirano. DT: Jaime García.

Minuto a minuto de Concepción vs Huachipato