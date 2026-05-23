Deportes Concepción tendrá que recibir a Huachipato en el Estadio Ester Roa Rebolledo por la fecha 13 del Campeonato Nacional 2026. El encuentro se disputará el próximo domingo 24 de mayo a partir de las 12:30 horas. El duelo promete ser de los más atractivos de la jornada, debido a que enfrenta a el actual colista de la competencia con necesidad de escapar de la parte baja, ante el escolta que buscará acercarse a Colo Colo que posee el liderato. 

Tras 12 fechas disputadas, Deportes Concepción se encuentra como colista de la división de honor con 8 unidades, mientras que Huachipato está en un presente sensacional, ya que está segundo con 22 puntos, a cinco de Colo Colo que es el actual líder de la competencia. 

¿Dónde y cómo ver en vivo Concepción vs Huachipato?

El encuentro entre el León de Collao y los Acereros será emitido por las señales de TNT Sports Premium para la televisión, además de que también contará con transmisión por la plataforma de streaming HBO Max

  • TV: TNT Sports Premium.
  • Streaming: HBO Max. 

¿Cuándo y a qué hora juegan Concepción vs Huachipato?

  • Fecha: Domingo 24 de mayo. 
  • Hora: 12:30 horas. 
  • Estadio: Ester Roa Rebolledo, Concepción.

Árbitros de Concepción vs Huachipato

  • Árbitro central: Cristián Garay.
  • 1er asistente: Aldo Gomez.
  • 2do asistente: Felipe Jara.
  • 4to árbitro: Manuel Vergara.
  • VAR: Nicolás Millas. 
  • AVAR: Emilio Bastías. 

¿Cómo llegan Concepción y Huachipato?

Deportes Concepción llega a la décimo tercera fecha del Campeonato Nacional 2026 con una derrota. Fue ante Everton el pasado domingo 17 de mayo por 2-0. Con este traspié, el León de Collao se mantiene como colista de la división con 8 unidades. 

Por su parte, Huachipato logró una importante victoria de local ante Unión La Calera. El duelo disputado en Talcahuano terminó 3-1 favorable para los dirigidos por Jaime García. Con los tres puntos conseguidos la fecha pasada, los Acereros treparon a la segunda posición con 22 puntos. 

Formaciones probables para Concepción vs Huachipato

Probable formación de Deportes Concepción: 

Nicolás Araya; Norman Rodríguez, Cristian Suárez, Javier Rojas, Brayan Véjar; Jorge Henríquez, Ignacio Mesías, Aldrix Jara, Misael Dávila, Nelson Sepúlveda; y Joaquin Larrivey. DT: Fernando Díaz.  

Probable formación de Huachipato: 

Christian Bravo; Lucas Velásquez, Guillermo Guaiquil, Nicolás Vargas, Rafael Caroca; Álvaro Abarzúa, Ezequiel Cañete, Santiago Silva, Sebastián Melgarejo; Juan Ignacio Figueroa, Lionel Altamirano. DT: Jaime García.

Minuto a minuto de Concepción vs Huachipato

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 13
Deportes Concepción
24/05/2026 12:30
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Huachipato
  • Team Stats
Last Confrontations
HUA 2 – 0 DEP 10/07/2025
DEP 1 – 1 HUA 02/07/2025

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