Datos Clave Concepción tiene nuevo DT: Fernando Díaz asumirá en el León de Collao tras la salida de Walter Lemma. Contrato: El vínculo del Nano será hasta fines del 2026. Debut a la vista: El nuevo director técnico de los lilas se estrenará ante Universidad de Chile en el Campeonato Nacional.

Hace algunos días Deportes Concepción anunció la salida de Walter Lemma de la banca, quien alcanzó a estar solo dos meses en el cargo. Los malos resultados terminaron con su proceso y desde la dirigencia se movieron rápidamente para encontrar a su reemplazante.

Según reveló el periodista César Luis Merlo, el León de Collao ya tiene todo acordado con el que será su nuevo DT. Se trata de Fernando Díaz, quien volverá a dirigir en el fútbol chileno y se estrenará ante Universidad de Chile por la fecha 14 del Campeonato Nacional.

¿Cuándo asume Fernando Díaz en Concepción?

De acuerdo a la información entregada por el comunicador, Fernando Díaz es el nuevo entrenador de Concepción, por lo que solo resta el anuncio oficial del club para saber cuándo asumirá sus labores.

La citada fuente reveló que el DT verá en el estadio el cruce de los lilas ante Huachipato por la fecha 13 del Campeonato Nacional. Su contrato, en tanto, se extenderá hasta final de temporada.

🚨Fernando "Nano" Díaz es el nuevo entrenador de Deportes Concepción.

*️⃣Verá el partido ante Huachipato en el estadio y debutará ante la U. Firma contrato hasta final de la temporada. #TratoHecho pic.twitter.com/ptBWWlGreQ — César Luis Merlo (@CLMerlo) May 21, 2026

¿Cuándo debuta Fernando Díaz en Concepción?

Fernando Díaz hará su estreno de manera oficial en Deportes Concepción el próximo sábado 30 de marzo cuando visite a Universidad de Chile por la fecha 14 del Campeonato Nacional.

El partido se jugará en el Estadio Nacional a las 17:30 horas y será un duro desafío para el ‘Nano’, considerando el difícil momento que atraviesa su nuevo equipo.

Actualmente el León de Collao marcha último en el torneo con solo 8 puntos y se encuentra en zona de descenso a la Primera B.

¿Cuándo juega Concepción?

Concepción juega este domingo 24 de mayo a las 12:30 horas frente a Huachipato. Este compromiso será dirigido por Alejandro Gutiérrez, director técnico de la serie de proyección del club que asumió de forma interina tras la salida de Lemma.