Datos Clave Salida confirmada: Walter Lemma dejó de ser el DT de Concepción. Reemplazo de emergencia: Alejandro Gutiérrez, entrenador de la proyección, asume de forma interina. Crisis total: El León de Collao es colista absoluto con 8 puntos.

El fútbol chileno tiene un entrenador menos. Este lunes, a través de un comunicado, Deportes Concepción hizo oficial la salida de Walter Lemma, quien alcanzó a estar dos meses al mando del primer equipo.

La derrota ante Everton de Viña del Mar terminó agotando la paciencia de la dirigencia del León de Collao, que marcha último y lucha por mantener la categoría. Mientras busca a su reemplazante, el equipo de la región del BioBío será dirigido por un interino ante Huachipato.

¿Qué dijo Concepción sobre la salida de Lemma?

El club informó la decisión a través de un comunicado oficial. “De mutuo acuerdo, Walter Lemma y su cuerpo técnico han dejado de pertenecer a nuestra institución”, señaló el escrito, que agradeció el “profesionalismo, compromiso y dedicación” del técnico durante su permanencia.

Los números de Lemma en sus dos meses en el club son contundentes. En 10 partidos al mando del León de Collao, Lemma cosechó 1 victoria, 2 empates y 7 derrotas, registro que dejó al equipo como colista absoluto con solo 8 puntos.

¿Quién será el DT de Concepción?

Alejandro Gutiérrez, director técnico a cargo de la serie de proyección del club, asumirá de forma interina mientras la dirigencia busca al reemplazante definitivo. La situación de Concepción es urgente: es el último de la tabla con 8 puntos y el calendario no da tregua, con el partido ante Huachipato programado para este domingo 24 de mayo a las 12:30 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

La salida de Lemma es el segundo cambio de entrenador del club en lo que va de la temporada, lo que refleja la profundidad de una crisis que no ha encontrado solución en el banco.

¿Cuándo juega Concepción?

En medio de este complicado momento, Deportes Concepción volverá a saltar a la cancha el próximo domingo 24 de mayo a las 12:30 horas cuando reciba a Huachipato en el Estadio Ester Roa Rebolledo.