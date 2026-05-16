El León de Collao necesita escapar del último lugar ante los ruleteros que buscan los puestos de clasificación internacional.

Deportes Concepción y Everton se enfrentarán este domingo 17 de mayo por la duodécima fecha del Campeonato Nacional 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Ester Roa Rebolledo a partir de las 20:00 horas. El duelo que cerrará la fecha 12 de la división de honor del fútbol nacional será trascendental, debido a que uno busca escapar del último lugar de la tabla, mientras que el otro mira con anhelo los puestos de clasificación a copas internacionales.

Tras 11 fechas disputadas, Deportes Concepción se encuentra como colista del Campeonato Nacional 2026 con solamente 8 unidades, mientras que Everton logró en la última fecha escapar de los últimos lugares y trepar hasta la novena clasificación con 15 puntos.

¿Dónde y cómo ver en vivo Concepción vs Everton?

El duelo entre el León de Collao y la escuadra oro y cielo será emitido por las señales de TNT Sports Premium para la opción de TV, además de que también tendrá transmisión por la plataforma de streaming HBO Max.

TV: TNT Sports Premium.

Streaming: HBO Max.

¿Cuándo y a qué hora juegan Concepción vs Everton?

Fecha: Domingo 17 de mayo.

Hora: 20:00 horas.

Estadio: Ester Roa Rebolledo, Concepción.

El juez central del compromiso será Piero Maza, quien será acompañado por los asistentes Edson Cisternas y Victor Pasmiño, mientras que el cuarto árbitro del cotejo será Manuel Vergara. Por su parte, los árbitros designados para el VAR y el AVAR son Nicolás Gamboa y Aldo Gomez respectivamente.

¿Cómo llegan Concepción vs Everton a la Fecha 12 del Campeonato Nacional 2026?

Deportes Concepción saltó por última vez a la cancha en su derrota por 3-1 ante Colo Colo por la quinta fecha de la Copa de la Liga, mientras que su presente en el Campeonato Nacional 2026 es completamente distinto, ya que por la undécima jornada logró su segunda victoria en la división de honor, al vencer a Palestino por la cuenta mínima en su visita a La Cisterna.

Por su parte, Everton viene con un panorama similar, ya que igualmente cayó por la Copa de la Liga y ganó en su última fecha por el Campeonato Nacional 2026. Por la copa cayeron por 2-1 ante O’Higgins, siendo eliminados de la competencia, mientras que en la división de honor vencieron por 3-1 en el Estadio Sausalito a Cobresal.

Formaciones probables para Concepción vs Everton

Probable formación de Deportes Concepción: Nicolás Araya; Norman Rodríguez, Cristian Suárez, Javier Rojas, Brayan Véjar; Jorge Henríquez, Ignacio Mesías, Aldrix Jara, Misael Dávila, Nelson Sepúlveda; y Joaquin Larrivey. DT: Walter Lemma.

Probable formación de Everton: Esteban Kirkman; Hugo Magallanes, Diego Oyarzún, Valentín Vidal; Lucas Soto, Benjamín Berríos, Joaquín Moya, Vicente Fernández; Julián Alfaro, Cristián Palacios y Emiliano Ramos. DT: Walter Ribonetto.

Concepción vs Everton minuto a minuto