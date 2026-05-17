Huachipato dio vuelta un partido complicado ante Unión La Calera en Talcahuano y se quedó con tres puntos vitales en el Campeonato Nacional. Los Cementeros se pusieron en ventaja al cuarto de hora y se fueron al descanso ganando, pero el equipo local reaccionó de inmediato en el complemento y terminó sellando la remontada con goles de Altamirano y Guaiquil en el tramo final.

Con el triunfo, Huachipato escala al segundo lugar de la tabla con 22 puntos, mientras que Unión La Calera se queda en el puesto 15 con 10 unidades y en zona de descenso directo.

Los goles de Huachipato vs Unión La Calera por el Campeonato Nacional

A los 14 minutos, Bayron Oyarzo abrió la cuenta para Unión La Calera. Nicolás Avellaneda lanzó un saque largo que Oyarzo recibió en el área, encaró, amago, controló y remató con pierna derecha para batir al portero local y poner el 1-0.

Apenas iniciado el segundo tiempo, a los 46 minutos, Maicol León empató para Huachipato. El delantero recibió un pase, remató pese a la marca de cuatro defensas y puso el 1-1.

A los 70 minutos, Lionel Altamirano decretó la ventaja con una jugada preparada desde el tiro libre. El remate sorprendió al portero Avellaneda y puso el 2-1.

A los 98 minutos, Guaiquil cerró la cuenta para Huachipato. Centro al área, control de Briceño y un taco que habilitó a Guaiquil, quien había comenzado la jugada, para poner el 3-1 definitivo. La jugada fue revisada por una mano, pero el juez determinó que no había una imagen que asegurara que el jugador controló con una parte no permitida del cuerpo y ratificó el gol.

¿Cuándo vuelven a jugar Huachipato y Unión La Calera?

Huachipato visitará a Deportes Concepción el 24 de mayo a las 12:30 horas en el Estadio Ester Roba Rebolledo.

Unión La Calera, en tanto, recibirá a Palestino el 23 de mayo a las 20:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.