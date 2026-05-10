Coquimbo Unido y Huachipato se enfrentan este domingo 10 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, por la fecha 5 del Grupo A de la Copa de la Liga. Los Piratas llegan como sub líderes del grupo con 7 puntos y con la necesidad de sumar para asegurar su clasificación a las semifinales, mientras que los Acereros llegan con 4 puntos y aún tienen chances de avanzar si los resultados les acompañan. Un partido con todo en juego para ambos lados de la tabla.

El historial directo en esta temporada es favorable para los Piratas: Coquimbo venció a Huachipato por la mínima en Talcahuano por la Copa de la Liga, y además se impuso 3-1 como visitante en el torneo nacional. Con ambos antecedentes a su favor, el equipo de Hernán Caputto llega con la moral alta para ratificar esa superioridad esta vez en casa.

¿Dónde y cómo ver en vivo Coquimbo Unido vs Huachipato?

El partido se transmite por TNT Sports en señal básica y vía streaming en HBO Max.

TV: TNT Sports

TNT Sports Streaming: HBO Max

HBO Max Cobertura en vivo: Al Aire Libre

¿Cuándo y a qué hora juegan Coquimbo Unido vs Huachipato?

Fecha: Domingo 10 de mayo

Domingo 10 de mayo Hora: 15:00 horas

15:00 horas Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo

El partido será dirigido por Claudio Díaz, con Miguel Rocha y Diego Gamboa como asistentes. Nicolás Gamboa actuará como cuarto árbitro, mientras que Manuel Vergara será el árbitro VAR y Alan Sandoval el AVAR.

Cómo llegan Coquimbo Unido y Huachipato a la fecha 5 de la Copa de la Liga

Coquimbo Unido llega golpeado desde el torneo nacional, donde cayó 3-1 ante Colo Colo en el Monumental en su última presentación. Sin embargo, en Copa de la Liga su ritmo ha sido positivo: el 29 de marzo derrotó 2-1 a Deportes Concepción en su último compromiso por el certamen. Con 7 puntos, el equipo de Hernán Caputto sabe que una victoria lo instalaría de manera casi segura en las semifinales.

Huachipato llega con impulso tras eliminar a Deportes Concepción de la Copa de la Liga con una victoria 1-0, resultado que también los mantuvo con vida en la lucha por avanzar. En el torneo nacional, su última presentación fue un empate 0-0 ante La Serena en el Estadio La Portada. El equipo de Jaime García sabe que necesita ganar para seguir soñando con la clasificación.

Tabla de posiciones Grupo A de la Copa de la Liga

Equipo Puntos Colo Colo 7 Coquimbo Unido 7 Huachipato 4 Deportes Concepción 1

Formaciones confirmadas para Coquimbo Unido vs Huachipato

La alineación de Hernán Caputto: Diego Sánchez; Elviz Hernández, Dylan Escobar, Lukas Soza, Sebastián Cabrera; Dylan Glaby, Salvador Cordero, Pablo Rodríguez, Martín Mundaca; Luis Riveros y Alejandro Azocar.

Jaime García dispondría de: Christian Bravo; Guillermo Guaiquil, Benjamín Mellado, Rafael Caroca, Lucas Velásquez; Claudio Sepúlveda, Santiago Silva, Ezequiel Cañete; Juan Ignacio Figueroa, Lionel Altamirano y Álvaro Abarzúa.