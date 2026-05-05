Coquimbo Unido recibirá a Universitario este jueves 7 de mayo, desde las 20:00 horas, por la cuarta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026.

El partido se disputará en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en Coquimbo, en una jornada clave para un grupo que llega absolutamente apretado: Deportes Tolima, Nacional, Universitario y Coquimbo Unido suman cuatro puntos tras las tres primeras fechas.

El duelo tendrá arbitraje argentino encabezado por Maximiliano Ramírez. Sus asistentes serán Cristian Navarro y José Savorani, mientras que Sebastián Martínez será el cuarto árbitro. En el VAR estará Silvio Trucco y en el AVAR Salomé Di Lorio.

Copa Libertadores – Grupo B – 2026 DÍA DE PARTIDO 4 Coquimbo Unido Sin Comenzar Universitario de Deportes

Previa del partido Coquimbo Unido vs Universitario

Coquimbo Unido llega a este partido con la obligación de reaccionar después de caer 3-0 ante Deportes Tolima en Colombia, un resultado que golpeó su ubicación en el grupo y lo dejó en el último lugar por diferencia de gol.

El marcador ante Tolima se abrió recién a los 14 minutos del segundo tiempo con un penal de Sebastián Guzmán, en un partido que hasta ese momento había sido mucho más cerrado de lo que terminó reflejando el resultado final. Luego, Luis Fernando Sandoval y Jersson González, a los 21 y 33 minutos del complemento, sentenciaron la goleada.

En sus tres partidos de Copa Libertadores, Coquimbo Unido registra una victoria, un empate y una derrota. Ha marcado tres goles y recibió cuatro, con una campaña que lo mantiene vivo, pero sin margen para seguir cediendo puntos en casa.

El Barco Pirata había quedado bien posicionado en el plano continental tras vencer 2-0 a Universitario en Lima el pasado 14 de abril, pero la caída ante Tolima volvió a comprimir el Grupo B y aumentó la presión antes de este segundo duelo contra los peruanos.

Pronóstico Coquimbo Unido vs Universitario / © Imago – Photosport

El equipo de Hernán Caputto también viene de ponerse al día en la Liga de Primera, donde visitó a Colo Colo en un duelo pendiente y cayó 3-1 ante el nuevo puntero del fútbol chileno. Más allá del resultado, Coquimbo volvió a mostrar dudas defensivas, un aspecto que deberá corregir para enfrentar a un Universitario que llega con impulso ofensivo.

Universitario, por su parte, viene de lograr su primera victoria en el grupo tras derrotar 4-2 a Nacional de Montevideo en un partido cambiante e intenso.

Nacional se adelantó a los 14 minutos del primer tiempo con un penal de Maximiliano Gómez, pero la expulsión de Lucas Rodríguez a los 35 minutos modificó el desarrollo del encuentro. Universitario reaccionó rápidamente y empató a los 40 minutos con Caín Fara, quien ganó en el área para el 1-1.

En el inicio del segundo tiempo, Álex Valera puso el 2-1 tras capturar un rebote en el área, aunque Nacional, pese a jugar con uno menos, logró empatar con Maxi Silvera. Cuando el empate parecía un buen negocio para los uruguayos, Universitario encontró el triunfo en la recta final con Lisandro Alzugaray y luego sentenció el 4-2 con José Carabalí.

El equipo peruano despidió recientemente a su técnico Javier Rabanal y parece haber encontrado un nuevo rumbo, ya que acumula tres triunfos en sus últimos cuatro partidos, incluyendo dos victorias por 4-1 en la liga peruana y el 4-2 sobre Nacional por Copa Libertadores.

Últimos resultados en Copa Libertadores

Coquimbo Unido:

❌ Tolima 3-0 Coquimbo Unido

✅ Universitario 0-2 Coquimbo Unido

➖ Coquimbo Unido 1-1 Nacional

Universitario:

✅ Universitario 4-2 Nacional

❌ Universitario 0-2 Coquimbo Unido

➖ Tolima 0-0 Universitario

Rendimiento en Copa Libertadores

Coquimbo Unido:

❌✅➖

Universitario:

✅❌➖

Noticias de los equipos

Pronóstico Coquimbo Unido vs Universitario / © Imago – Photosport

Coquimbo Unido necesita corregir los problemas defensivos que mostró en sus últimos partidos. El equipo pirata viene de recibir tres goles ante Tolima por Copa Libertadores y otros tres ante Colo Colo en el torneo nacional, por lo que el bloque defensivo será uno de los puntos a observar en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Hernán Caputto podría mantener una estructura conocida, con Diego Sánchez en el arco, una línea defensiva con Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández y Juan Cornejo, y un mediocampo sostenido por Alejandro Camargo y Sebastián Galani.

En ataque, Cristian Zavala, Benjamín Chandía y Alejandro Azócar aparecen como apoyo para Nicolás Johansen, quien asoma como referencia ofensiva.

Universitario llega con mejor ánimo tras vencer a Nacional y con una formación que mezcla experiencia, juego por bandas y presencia ofensiva. El cuadro peruano podría sostener una línea de tres defensores, con Caín Fara, William Riveros y Anderson Santamaría, mientras Andy Polo y José Carabalí aportarían profundidad por los costados.

En el mediocampo, Martín Pérez, Jorge Murrugarra y Jairo Concha aparecen como piezas importantes para sostener la circulación, mientras que Álex Valera y Edison Flores serían las principales cartas ofensivas.

Posibles formaciones Coquimbo Unido vs Universitario

Coquimbo Unido:

Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Alejandro Camargo, Sebastián Galani; Cristian Zavala, Benjamín Chandía, Alejandro Azócar; Nicolás Johansen.

Universitario:

Miguel Vargas; Caín Fara, William Riveros, Anderson Santamaría; Andy Polo, Martín Pérez, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, José Carabalí; Álex Valera y Edison Flores.

Pronóstico Coquimbo Unido vs Universitario

Nuestro pronóstico: Coquimbo Unido 2-1 Universitario

Coquimbo Unido llega golpeado por sus últimas derrotas, pero tiene el antecedente directo a favor tras vencer 2-0 a Universitario en Lima. Además, la localía en el Francisco Sánchez Rumoroso puede ser determinante en un grupo donde todos los equipos están igualados en puntos.

Universitario atraviesa un mejor momento reciente y llega con confianza tras golear a Nacional, pero también ha mostrado fragilidad defensiva: recibió cuatro goles en tres partidos del grupo y viene de un duelo abierto ante los uruguayos.

Por contexto, necesidad y localía, Coquimbo Unido tiene argumentos para imponerse en un partido cerrado, aunque el margen parece mínimo.