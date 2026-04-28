Coquimbo Unido tiene este martes la oportunidad de instalarse como líder del Grupo B de la Copa Libertadores. Los Piratas visitan al Deportes Tolima en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué desde las 22:00 horas de Chile, en una Fecha 3 que promete definir el destino de ambos equipos en el torneo más importante de Sudamérica.

Los chilenos llegan como el equipo en mejor forma del grupo: cuatro puntos en dos fechas, con una victoria de lujo en Lima y una igualdad ante Nacional. Para Tolima, en cambio, este partido es de vida o muerte: con solo un punto, el cuadro colombiano sabe que perder esta noche en casa significaría quedar prácticamente eliminado de la primera fase. Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

Tolima vs Coquimbo Unido, minuto a minuto

La previa del Tolima vs Coquimbo Unido

Coquimbo Unido está protagonizando el regreso más esperado del fútbol chileno en torneos de Conmebol: la escuadra coquimbana disputa su primera Copa Libertadores en 34 años y lo está haciendo con autoridad. El equipo de Hernán Caputto empató ante el campeón uruguayo Nacional en la Fecha 1 (1-1), y en la Fecha 2 sorprendió al golear de visita a Universitario de Deportes en el imponente Estadio Monumental de Lima por 2-0, un resultado histórico que posicionó a los Piratas como protagonistas del Grupo B.

Hoy Coquimbo sabe que un triunfo en Ibagué lo proyecta como candidato real a los octavos de final y lo pondría en lo más alto del Grupo B, dependiendo del otro resultado de la jornada entre Nacional y Universitario. Los de Coquimbo también tienen el incentivo táctico: en condición de visitante han demostrado solidez defensiva y velocidad en la contra, y el esquema del DT Caputto funcionó perfectamente ante el calor del Monumental.

Formaciones de Tolima vs Coquimbo Unido

Formación de Deportes Tolima

Neto Volpi; Cristian Arrieta, Jan Carlos Angulo, Anderson Angulo; Sebastián Guzmán, Bryan Rovira; Edward López, Juan Torres, Luis Sandoval; Kelvin Flórez y Adrián Parra. DT: Lucas González Vélez.

Formación de Coquimbo Unido

Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Alejandro Camargo, Sebastián Galani; Cristián Zavala, Alejandro Azócar, Benjamín Chandía; y Nicolás Johansen. DT: Hernán Caputto.

¿Dónde ver Tolima vs Coquimbo Unido en vivo?

El duelo entre Deportes Tolima y Coquimbo Unido se jugará este martes a las 22:00 horas de Chile en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, Colombia. Para Chile, el partido se puede ver en streaming a través de Disney+ Premium. No va por señal abierta ni por cable.

Así va la tabla del Grupo B de la Copa Libertadores 2026