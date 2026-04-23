Unión La Calera y Coquimbo Unido se enfrentan este viernes 24 de abril a las 18:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar por la undécima fecha del Campeonato Nacional 2026. El partido será transmitido a través de TNT Sports Premium y HBO Max.

¿Quién transmite La Calera vs Coquimbo por el Campeonato Nacional 2026?

El duelo entre La Calera y Coquimbo Unido será transmitido en televisión a través deTNT Sports Premium y vía streaming en la plataforma de pago HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: TNT Sports en HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan La Calera vs Coquimbo por el Campeonato Nacional 2026?

La Calera y Coquimbo Unido se miden este viernes 24 de abril a las 18:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

Fecha: Viernes 24 de abril

Hora: 18:00 horas

Estadio: Nicolás Chahuán Nazar, La Calera

Árbitros de La Calera vs Coquimbo

Árbitro: Miguel Araos

1er asistente: Wladimir Muñoz

2do asistente: Marcia Castillo

4to árbitro: Gastón Phillippe

VAR: Mario Salvo

AVAR: Joaquín Arrué

¿Cómo llegan La Calera y Coquimbo?

La Calera llega a este encuentro tras vencer a la Universidad Católica a domicilio en el Claro Arena. Con esta victoria, los cementeros sumaron 10 puntos y se mantienen en la penúltima posición de la tabla posiciones.

Coquimbo, por su parte, viene de igualar 1-1 frente a Ñublense en condición de local, resultado que los dejó en el décimo lugar con 13 unidades.

Formaciones de La Calera vs Coquimbo

Formación de La Calera

Nicolás Avellaneda; Christopher Díaz, Rodrigo Cáseres, Nicolás Palma, Daniel Gutiérrez; Kevin Méndez, Juan Manuel Requena, Joaquín Soto, Bayron Oyarzo; Matías Campos López y Sebastián Sáez. DT: Martín Cicotello.

Formación de Coquimbo

Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Dylan Escobar, Sebastián Cabrera; Salvador Cordero, Sebastián Galani, Martín Mundaca, Guido Vadalá, Luis Rivero; Nicolás Johansen. DT: Hernán Caputto.

La Calera vs Coquimbo minuto a minuto