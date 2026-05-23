Palestino se sacudió tras el doloroso traspié que sufrió a mitad de semana en la Copa Sudamericana y volvió a abrazarse en el Campeonato Nacional. Los árabes se impusieron por 2-1 a Unión La Calera en condición de visita para dar un salto importante en la tabla de posiciones y meterse en puestos de clasificación a copas internacionales.

Con esta victoria, el Tino Tino sumó 20 puntos y se posicionó en el sexto lugar. Por su parte, los cementeros se mantienen penúltimos, en zona de descenso, con solo 10 unidades.

Los goles de La Calera vs Palestino por el Campeonato Nacional 2026

Palestino tuvo un gran comienzo y se puso rápidamente en ventaja en el Nicolás Chahuán Nazar. A los 7 minutos de la primera parte, Carrasco habilitó a Gonzalo Tapia, quien recibió en el área y tras girarse sacó un remate que con algo de fortuna se coló en la portería de La Calera para abrir el marcador.

Pasada la primera media hora de partido, Da Silva apareció por el sector izquierdo y tras aguantar el balón ante la marca de dos jugadores, se la entregó a Tapia, quien definió rasante para dejar sin opciones al portero, anotar su doblete y estirar las cifras para los árabes (31′).

El descuento calerano, en tanto, llegó sobre el final del primer tiempo. En el minuto 45, Kevin Méndez sirvió un tiro libre desde el sector izquierdo de la cancha y con un remate ajustado con su pierna derecha superó al guardameta rival y decretó el 2-1 definitivo del partido.

Estadísticas de La Calera vs Palestino por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 13
Unión La Calera
23/05/2026 20:00
1
2
Half Time : 1 2
Finalizado
Palestino
  • Kevin Mendez 45′
  • Carlos Villanueva 70′
  • Camilo Moya 66′
  • Gonzalo Tapia 8′
  • Gonzalo Tapia 32′
  • Dilan Salgado 28′
  • Ronnie Fernandez 77′
  • Summary
  • Comments
  • Lineups
  • Match Stats
  • Team Stats
78 ‘
Unión La Calera
Sustitución entra : Axel Encinas
78 ‘
Unión La Calera
Sustitución sale : Carlos Villanueva
77 ‘
Palestino
Tarjeta amarilla : Ronnie Fernandez
70 ‘
Unión La Calera
Tarjeta amarilla : Carlos Villanueva
69 ‘
Unión La Calera
Sustitución entra : Yerko Leiva Lazo
69 ‘
Unión La Calera
Sustitución sale : Joaquin Soto
69 ‘
Unión La Calera
Sustitución entra : Francisco Pozzo
69 ‘
Unión La Calera
Sustitución sale : Bayron Oyarzo
68 ‘
Palestino
Sustitución entra : Julian Fernandez
68 ‘
Palestino
Sustitución sale : Dilan Salgado
68 ‘
Palestino
Sustitución entra : Ronnie Fernandez
68 ‘
Palestino
Sustitución sale : Nelson Da Silva
67 ‘
Palestino
Sustitución entra : Francisco Montes
67 ‘
Palestino
Sustitución sale : Cesar Munder
66 ‘
Unión La Calera
Tarjeta roja : Camilo Moya
46 ‘
Unión La Calera
Sustitución entra : Camilo Moya
46 ‘
Unión La Calera
Sustitución sale : Michael Maturana
45 + 1 ‘
Unión La Calera
Gol regular : Kevin Mendez
32 ‘
Palestino
Asistencia : Nelson Da Silva
32 ‘
Palestino
Gol regular : Gonzalo Tapia
28 ‘
Palestino
Tarjeta amarilla : Dilan Salgado
8 ‘
Palestino
Asistencia : Bryan Carrasco
8 ‘
Palestino
Gol regular : Gonzalo Tapia
[ +3 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
[ +1 ‘ ] ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Kevin Mendez!
Asistencia de Nelson Da Silva en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Gonzalo Tapia!
Amonestación para Dilan Salgado.
Asistencia de Bryan Carrasco en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Gonzalo Tapia!
El árbitro da inicio al encuentro.
Unión La Calera
3-4-3
Nicolas Avellaneda 1
Nicolas
Avellaneda
Joaquin Soto 29
Joaquin
Soto
Nicolas Palma 3
Nicolas
Palma
Michael Maturana 26
Michael
Maturana
Kevin Mendez 10
Kevin
Mendez
Yonathan Andia 2
Yonathan
Andia
Juan Requena 24
Juan
Requena
Cristian Gutierrez 4
Cristian
Gutierrez
Bayron Oyarzo 7
Bayron
Oyarzo
Carlos Villanueva 14
Carlos
Villanueva
Sebastian Saez 11
Sebastian
Saez
  • Entrenador
  • 0
    Martin Cicotello
  • Suplentes
  • 12
    Nelson Espinoza
  • 5
    Camilo Moya
  • 8
    Yerko Leiva Lazo
  • 9
    Francisco Pozzo
  • 13
    Alexander Pastene
  • 18
    Axel Encinas
  • 19
    Matias Campos
  • 20
    Joan Cruz
  • 30
    Maximiliano Fernandez
Palestino
4-2-3-1
Sebastian Perez 25
Sebastian
Perez
Fernando Meza 6
Fernando
Meza
Nicolas Meza 8
Nicolas
Meza
Vicente Espinoza 2
Vicente
Espinoza
Jason Leon 23
Jason
Leon
Sebastian Gallegos 18
Sebastian
Gallegos
Gonzalo Tapia 20
Gonzalo
Tapia
Bryan Carrasco 7
Bryan
Carrasco
Dilan Salgado 24
Dilan
Salgado
Cesar Munder 27
Cesar
Munder
Nelson Da Silva 19
Nelson
Da
Silva
  • Entrenador
  • 0
    Guillermo Farre
  • Suplentes
  • 1
    Sebastian Salas
  • 4
    Antonio Ceza
  • 5
    Julian Fernandez
  • 9
    Ronnie Fernandez
  • 13
    Albert Gomez
  • 15
    Francisco Montes
  • 16
    Jose Bizama
  • 21
    Martin Araya
  • 30
    Ian Alegria
1
Faltas Cometidas
6
0
Fuera de Juego
4
65
Posesión de Balón
35
0
Tarjetas Amarillas
1
2
Tiros Fuera
2
2
Tiros a Puerta
2
1
Corners
3
0
Tarjetas Rojas
0
3
Saques de Portería
11
0
Penaltis
0
0
Tiros Libres
0
0
Paradas
0
0
Tiros Fuera 1ª Mitad
0
0
Tiros a Puerta 1ª Mitad
0
0
Fuera de Juego 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
1
0
Corners 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Faltas Cometidas 1ª Mitad
0
Last Confrontations
UNI 1 – 2 PAL 29/08/2025
PAL 1 – 0 UNI 14/04/2025
PAL 1 – 2 UNI 18/08/2024
PAL 0 – 0 UNI 17/03/2024
UNI 2 – 3 PAL 06/08/2023

¿Cuándo vuelven a jugar La Calera y Palestino?

Unión La Calera volverá a ver acción el próximo viernes 29 de mayo a las 20:30 horas cuando visite a Universidad de Concepción en el Ester Roa Rebolledo por el Campeonato Nacional 2026.

Por su parte, Palestino juega este martes 26 de mayo ante Deportivo Riestra por la fecha 6 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, aunque ya no tiene opciones de avanzar en el torneo. En tanto, en el plano nacional saltará a la cancha el domingo 31 a las 20:00 horas frente a Audax Italiano.

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