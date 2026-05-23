Palestino se sacudió tras el doloroso traspié que sufrió a mitad de semana en la Copa Sudamericana y volvió a abrazarse en el Campeonato Nacional. Los árabes se impusieron por 2-1 a Unión La Calera en condición de visita para dar un salto importante en la tabla de posiciones y meterse en puestos de clasificación a copas internacionales.
Con esta victoria, el Tino Tino sumó 20 puntos y se posicionó en el sexto lugar. Por su parte, los cementeros se mantienen penúltimos, en zona de descenso, con solo 10 unidades.
Los goles de La Calera vs Palestino por el Campeonato Nacional 2026
Palestino tuvo un gran comienzo y se puso rápidamente en ventaja en el Nicolás Chahuán Nazar. A los 7 minutos de la primera parte, Carrasco habilitó a Gonzalo Tapia, quien recibió en el área y tras girarse sacó un remate que con algo de fortuna se coló en la portería de La Calera para abrir el marcador.
Pasada la primera media hora de partido, Da Silva apareció por el sector izquierdo y tras aguantar el balón ante la marca de dos jugadores, se la entregó a Tapia, quien definió rasante para dejar sin opciones al portero, anotar su doblete y estirar las cifras para los árabes (31′).
El descuento calerano, en tanto, llegó sobre el final del primer tiempo. En el minuto 45, Kevin Méndez sirvió un tiro libre desde el sector izquierdo de la cancha y con un remate ajustado con su pierna derecha superó al guardameta rival y decretó el 2-1 definitivo del partido.
Estadísticas de La Calera vs Palestino por el Campeonato Nacional 2026
- Kevin Mendez 45′
- Carlos Villanueva 70′
- Camilo Moya 66′
- Gonzalo Tapia 8′
- Gonzalo Tapia 32′
- Dilan Salgado 28′
- Ronnie Fernandez 77′
- Summary
- Comments
- Lineups
- Match Stats
- Team Stats
Avellaneda
Soto
Palma
Maturana
Mendez
Andia
Requena
Gutierrez
Oyarzo
Villanueva
Saez
- Entrenador
-
0Martin Cicotello
- Suplentes
-
12Nelson Espinoza
-
5Camilo Moya
-
8Yerko Leiva Lazo
-
9Francisco Pozzo
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13Alexander Pastene
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18Axel Encinas
-
19Matias Campos
-
20Joan Cruz
-
30Maximiliano Fernandez
Perez
Meza
Meza
Espinoza
Leon
Gallegos
Tapia
Carrasco
Salgado
Munder
Da
Silva
- Entrenador
-
0Guillermo Farre
- Suplentes
-
1Sebastian Salas
-
4Antonio Ceza
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5Julian Fernandez
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9Ronnie Fernandez
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13Albert Gomez
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15Francisco Montes
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16Jose Bizama
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21Martin Araya
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30Ian Alegria
¿Cuándo vuelven a jugar La Calera y Palestino?
Unión La Calera volverá a ver acción el próximo viernes 29 de mayo a las 20:30 horas cuando visite a Universidad de Concepción en el Ester Roa Rebolledo por el Campeonato Nacional 2026.
Por su parte, Palestino juega este martes 26 de mayo ante Deportivo Riestra por la fecha 6 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, aunque ya no tiene opciones de avanzar en el torneo. En tanto, en el plano nacional saltará a la cancha el domingo 31 a las 20:00 horas frente a Audax Italiano.