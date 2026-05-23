Datos Clave La Calera no despega: Los cementeros cayeron por 2-1 y se mantienen en zona de descenso. Palestino se sacude: Los árabes dejaron atrás su traspié en la Sudamericana y escalaron en el torneo. Doblete de Tapia: El delantero del Tino Tino se lució en tierras caleranas y le dio el triunfo a su equipo.

Palestino se sacudió tras el doloroso traspié que sufrió a mitad de semana en la Copa Sudamericana y volvió a abrazarse en el Campeonato Nacional. Los árabes se impusieron por 2-1 a Unión La Calera en condición de visita para dar un salto importante en la tabla de posiciones y meterse en puestos de clasificación a copas internacionales.

Con esta victoria, el Tino Tino sumó 20 puntos y se posicionó en el sexto lugar. Por su parte, los cementeros se mantienen penúltimos, en zona de descenso, con solo 10 unidades.

Los goles de La Calera vs Palestino por el Campeonato Nacional 2026

Palestino tuvo un gran comienzo y se puso rápidamente en ventaja en el Nicolás Chahuán Nazar. A los 7 minutos de la primera parte, Carrasco habilitó a Gonzalo Tapia, quien recibió en el área y tras girarse sacó un remate que con algo de fortuna se coló en la portería de La Calera para abrir el marcador.

Pasada la primera media hora de partido, Da Silva apareció por el sector izquierdo y tras aguantar el balón ante la marca de dos jugadores, se la entregó a Tapia, quien definió rasante para dejar sin opciones al portero, anotar su doblete y estirar las cifras para los árabes (31′).

El descuento calerano, en tanto, llegó sobre el final del primer tiempo. En el minuto 45, Kevin Méndez sirvió un tiro libre desde el sector izquierdo de la cancha y con un remate ajustado con su pierna derecha superó al guardameta rival y decretó el 2-1 definitivo del partido.

Estadísticas de La Calera vs Palestino por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 13 Unión La Calera 1 2 Half Time : 1 2 Finalizado Palestino Kevin Mendez 45′ Carlos Villanueva 70′ Camilo Moya 66′ Gonzalo Tapia 8′

Gonzalo Tapia 8′ Gonzalo Tapia 32′ Dilan Salgado 28′

Dilan Salgado 28′ Ronnie Fernandez 77′ Summary

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Lineups

Match Stats

Team Stats 78 ‘ Unión La Calera Sustitución entra : Axel Encinas 78 ‘ Unión La Calera Sustitución sale : Carlos Villanueva 77 ‘ Palestino Tarjeta amarilla : Ronnie Fernandez 70 ‘ Unión La Calera Tarjeta amarilla : Carlos Villanueva 69 ‘ Unión La Calera Sustitución entra : Yerko Leiva Lazo 69 ‘ Unión La Calera Sustitución sale : Joaquin Soto 69 ‘ Unión La Calera Sustitución entra : Francisco Pozzo 69 ‘ Unión La Calera Sustitución sale : Bayron Oyarzo 68 ‘ Palestino Sustitución entra : Julian Fernandez 68 ‘ Palestino Sustitución sale : Dilan Salgado 68 ‘ Palestino Sustitución entra : Ronnie Fernandez 68 ‘ Palestino Sustitución sale : Nelson Da Silva 67 ‘ Palestino Sustitución entra : Francisco Montes 67 ‘ Palestino Sustitución sale : Cesar Munder 66 ‘ Unión La Calera Tarjeta roja : Camilo Moya 46 ‘ Unión La Calera Sustitución entra : Camilo Moya 46 ‘ Unión La Calera Sustitución sale : Michael Maturana 45 + 1 ‘ Unión La Calera Gol regular : Kevin Mendez 32 ‘ Palestino Asistencia : Nelson Da Silva 32 ‘ Palestino Gol regular : Gonzalo Tapia 28 ‘ Palestino Tarjeta amarilla : Dilan Salgado 8 ‘ Palestino Asistencia : Bryan Carrasco 8 ‘ Palestino Gol regular : Gonzalo Tapia [ +3 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo. [ +1 ‘ ] ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Kevin Mendez! Asistencia de Nelson Da Silva en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Gonzalo Tapia! Amonestación para Dilan Salgado. Asistencia de Bryan Carrasco en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Gonzalo Tapia! El árbitro da inicio al encuentro. Unión La Calera Unión La Calera 3-4-3 1 Nicolas

Avellaneda 29 Joaquin

Soto 3 Nicolas

Palma 26 Michael

Maturana 10 Kevin

Mendez 2 Yonathan

Andia 24 Juan

Requena 4 Cristian

Gutierrez 7 Bayron

Oyarzo 14 Carlos

Villanueva 11 Sebastian

Saez Entrenador

0 Martin Cicotello

Suplentes

12 Nelson Espinoza



5 Camilo Moya



8 Yerko Leiva Lazo



9 Francisco Pozzo



13 Alexander Pastene



18 Axel Encinas



19 Matias Campos



20 Joan Cruz



30 Maximiliano Fernandez

Palestino Palestino 4-2-3-1 25 Sebastian

Perez 6 Fernando

Meza 8 Nicolas

Meza 2 Vicente

Espinoza 23 Jason

Leon 18 Sebastian

Gallegos 20 Gonzalo

Tapia 7 Bryan

Carrasco 24 Dilan

Salgado 27 Cesar

Munder 19 Nelson

Da

Silva Entrenador

0 Guillermo Farre

Suplentes

1 Sebastian Salas



4 Antonio Ceza



5 Julian Fernandez



9 Ronnie Fernandez



13 Albert Gomez



15 Francisco Montes



16 Jose Bizama



21 Martin Araya



30 Ian Alegria

1 Faltas Cometidas 6 0 Fuera de Juego 4 65 Posesión de Balón 35 0 Tarjetas Amarillas 1 2 Tiros Fuera 2 2 Tiros a Puerta 2 1 Corners 3 0 Tarjetas Rojas 0 3 Saques de Portería 11 0 Penaltis 0 0 Tiros Libres 0 0 Paradas 0 0 Tiros Fuera 1ª Mitad 0 0 Tiros a Puerta 1ª Mitad 0 0 Fuera de Juego 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 1 0 Corners 1ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 0 Faltas Cometidas 1ª Mitad 0 Last Confrontations UNI 1 – 2 PAL 29/08/2025 PAL 1 – 0 UNI 14/04/2025 PAL 1 – 2 UNI 18/08/2024 PAL 0 – 0 UNI 17/03/2024 UNI 2 – 3 PAL 06/08/2023

¿Cuándo vuelven a jugar La Calera y Palestino?

Unión La Calera volverá a ver acción el próximo viernes 29 de mayo a las 20:30 horas cuando visite a Universidad de Concepción en el Ester Roa Rebolledo por el Campeonato Nacional 2026.

Por su parte, Palestino juega este martes 26 de mayo ante Deportivo Riestra por la fecha 6 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, aunque ya no tiene opciones de avanzar en el torneo. En tanto, en el plano nacional saltará a la cancha el domingo 31 a las 20:00 horas frente a Audax Italiano.