Datos Clave Partido clave: Palestino visita a Gremio por el Grupo F. Transmisión: DSports, DGO y Amazon Prime Video. Horario: Miércoles 20 de mayo, 20:00 horas.

Palestino enfrenta este miércoles 20 de mayo un partido límite en la Copa Sudamericana 2026. El equipo árabe visita a Gremio en la Arena do Gremio desde las 20:00 horas, por la quinta fecha del Grupo F, con la necesidad de sumar para sostener sus opciones de meterse en puestos de playoff.

El Tino llega último con 2 puntos, detrás de Montevideo City Torque, que lidera con 9; Gremio, que aparece segundo con 7; y Deportivo Riestra, que suma 4. El equipo brasileño viene de golear 3-0 a Riestra en Buenos Aires, mientras Palestino cayó 1-0 ante City Torque en Uruguay. Con ese escenario, el cuadro chileno necesita un resultado fuerte en Porto Alegre para llegar con vida a la última fecha.

¿Qué canal transmite Gremio vs Palestino EN VIVO?

El partido será transmitido por TV y streaming en Chile.

📺 DSports 610 / 1610 HD

📲 DGO

📲 Amazon Prime Video

👉 Cobertura online: AlAireLibre.cl

¿A qué hora juegan Gremio vs Palestino?

Se juega este miércoles 20 de mayo a las 20:00 horas de Chile.

📅 Miércoles 20 de mayo de 2026

🕗 20:00 horas (Chile)

🏟️ Arena do Gremio, Porto Alegre

El duelo corresponde a la quinta fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana 2026. En Brasil está programado para las 21:00 horas locales.

¿Dónde ver Gremio vs Palestino ONLINE por streaming?

El encuentro estará disponible en plataformas digitales.

DGO

Amazon Prime Video

Para acceder:

Inicia sesión con tu cuenta activa.

Disponible en celular, Smart TV, tablet y navegador.

¿Dónde ver GRATIS Gremio vs Palestino?

El partido no tendrá transmisión gratuita por TV abierta en Chile.

Se podrá ver exclusivamente en:

DSports

DGO

Amazon Prime Video

👉 También podrás seguirlo EN VIVO y GRATIS en AlAireLibre.cl con minuto a minuto, formaciones, estadísticas y análisis.

Formación de Gremio vs Palestino

XI Gremio

Weverton; Cristian Pavón, Gustavo Martins, Viery, Caio Paulista; Leonel Pérez, Dodi; Teté, Gabriel Mec, Willian; Carlos Vinícius.

XI Palestino

Sebastián Pérez; Ian Garguez, Vicente Espinoza, Enzo Roco, Dilan Zúñiga; Nicolás Meza, Francisco Montes, Sebastián Gallegos; Bryan Carrasco, Nelson da Silva y César Munder.

Árbitros designados para Gremio vs Palestino

Árbitro: Carlos Benítez (Paraguay)

Asistente 1: Roberto Cañete (Paraguay)

Asistente 2: José Villagra (Paraguay)

Cuarto árbitro: Derlis Benítez (Paraguay)

VAR: Kevin Pazmiño (Ecuador)

AVAR: Roddy Zambrano (Ecuador)

Asesora: Silvia Regina (Brasil)

Quality Manager: Luis Vera (Ecuador)

¿Cómo llegan Gremio vs Palestino a la Copa Sudamericana?

Palestino llega obligado a sumar para no quedar prácticamente fuera de carrera en el Grupo F.

El equipo chileno suma 2 puntos después de cuatro fechas y viene de perder 1-0 ante Montevideo City Torque en Uruguay, con gol de Franco Pizzichillo. Ese resultado dejó al Tino en el último lugar de la zona, aunque todavía con una opción matemática de acercarse a puestos de playoff si logra dar el golpe en Brasil.

El dato que sostiene algo de ilusión es su historial reciente en territorio brasileño por Copa Sudamericana. Palestino puntuó en la mitad de sus visitas ante rivales de Brasil en este torneo, con dos triunfos, un empate y tres derrotas. Sus dos victorias fueron en cruces de eliminación: 2-1 a Flamengo en 2016 y 2-1 a Cuiabá en el playoff de 2024.

Además, el equipo llega con mejores señales desde el plano local, tras sumar dos triunfos consecutivos ante Deportes La Serena y Deportes Limache. Ahora necesita trasladar esa reacción al escenario continental, donde el margen ya es mínimo.

Gremio llega como escolta y con la opción de meter presión en la cima del grupo.

El equipo brasileño suma 7 puntos y viene de una victoria clara: goleó 3-0 a Deportivo Riestra en el estadio Pedro Bidegain, con tantos de Francis Amuzu, Carlos Vinícius y Martin Braithwaite. Ese resultado lo dejó segundo, a dos unidades de Montevideo City Torque.

Gremio buscará ganar en Porto Alegre y esperar un resultado favorable en el duelo entre City Torque y Riestra para acercarse o incluso pelear el liderato del Grupo F antes de la última fecha.

El equipo de Luís Castro tiene en Francis Amuzu una de sus principales cartas ofensivas. El belga anotó en sus últimos dos partidos de la Copa Sudamericana y es el segundo jugador del Tricolor con más participaciones en secuencias que terminaron en remate en esta edición, con 13, solo detrás de Cristian Pavón.

Los números también muestran la forma de jugar del equipo brasileño: Gremio promedia 3,5 pases por posesión desde el inicio del torneo, una de las cifras más altas de la fase de grupos. Además, es el único equipo que no concedió remates después de una recuperación alta del rival en los primeros 40 metros del campo.

Palestino, en tanto, tendrá que competir fuerte en el juego aéreo. Los árabes ganaron el 67,3% de los duelos aéreos en su tercio defensivo durante esta fase, la tercera mejor marca del torneo en ese registro.

¿Cómo está la tabla del Grupo F de la Copa Sudamericana?

Palestino está último y necesita ganar para seguir con opciones reales de entrar en la pelea.

Montevideo City Torque: 9 puntos

Gremio: 7 puntos

Deportivo Riestra: 4 puntos

Palestino: 2 puntos

El escenario es exigente para el Tino. Un triunfo en Porto Alegre lo dejaría con 5 puntos y todavía con margen para mirar el cierre del grupo. Un empate lo mantendría con vida matemática, pero muy condicionado. Una derrota puede dejarlo prácticamente fuera de la pelea por avanzar.

Palestino llega a Brasil con la obligación de hacer el partido que todavía no ha podido encontrar en esta Sudamericana. Gremio tiene jerarquía, localía y números fuertes, pero el Tino necesita transformar su buen momento local en una respuesta continental antes de que el grupo se cierre definitivamente.