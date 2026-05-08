Palestino no para de hacer historia este 2026 con su localía en el Estadio Municipal de La Cisterna, ya que durante esta temporada ha logrado un gran avance al poder jugar de noche por la nueva luminaria inaugurada a inicios de año, lo que permite que el recinto del sur de Santiago pueda albergar duelos por la Copa Sudamericana, pero este no sería el único avance del año para el Tino Tino.

Mediante un comunicado en sus redes sociales, los Baisanos anunciaron que durante los inicios de mayo iniciaron un proceso de resiembra de la cancha principal del Estadio Municipal de La Cisterna. Es por ello que Palestino sigue su compromiso de tener un terreno de juego de primer nivel. Es por ello que el Tino Tino deberá cambiar su localía por las próximas semanas, donde ya zanjaron sus dos próximos estadios.

Las localías de Palestino fuera de La Cisterna

En el comunicado emitido por los Baisanos, apuntan a que la escuadra árabe tendrá que trasladarse temporalmente para sus próximos encuentros por competencias nacionales e internacionales al Estadio Municipal de La Pintana y al Estadio Santa Laura, ubicado en la comuna de Independencia.

Comunicado oficial: Palestino resiembra cancha del Estadio Municipal de La Cisterna como modernización del recinto.#TodoUnPueblo 🇵🇸 pic.twitter.com/38p2OhVm96 — Club Deportivo Palestino (@CDPalestinoSADP) May 8, 2026

El próximo encuentro de Palestino será de local por la quinta fecha de la Copa de la Liga, por lo que deberá recibir a Deportes Limache en la disputa válida por el Grupo C. Este será el primer encuentro de los árabes fuera de casa, ya que se trasladarán al Estadio Municipal de La Pintana.

A Palestino sólo le queda un duelo por la Copa Sudamericana 2026 como local, que será ante Deportivo Riestra el próximo 26 de mayo por el Grupo F. Se espera que el duelo ante los argentinos sea recibido en el Estadio Santa Laura, debido a sus torres de iluminación, ya que el partido será a las 18:00 horas.

¿Cuándo juega Palestino?

Palestino deberá recibir en el Estadio Municipal de La Pintana a Deportes Limache por la quinta jornada de la Copa de la Liga. El duelo entre Baisanos y Tomateros se jugará el próximo lunes 11 de mayo a las 20:00 horas.