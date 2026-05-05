Palestino viaja hasta Uruguay para enfrentar a Montevideo City Torque este miércoles por la cuarta fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana 2026.

El partido se disputará en el Estadio Centenario de Montevideo, desde las 19:00 horas de Chile, en un duelo clave para el Tino, que llega en una complicada posición en el grupo y todavía sin triunfos en el certamen.

El encuentro marcará además el estreno internacional de Guillermo Farré como entrenador de Palestino, luego de ser presentado hace solo unos días en reemplazo de Cristián “La Nona” Muñoz. El técnico argentino tendrá una exigente primera prueba ante el líder de la zona.

Copa Sudamericana Grp. F – 2026 DÍA DE PARTIDO 4 Club Atlético Torque Sin Comenzar Palestino

Previa del partido Montevideo City Torque vs Palestino

El equipo uruguayo había comenzado fuerte la fase de grupos y ya sabe lo que es vencer a Palestino: el pasado 14 de abril ganó 2-0 en La Cisterna, con una actuación que lo dejó bien posicionado en el cruce directo.

En esa primera rueda, el cuadro celeste mostró una de sus principales virtudes: controlar los ritmos y sufrir poco en defensa. De hecho, City Torque es, junto a Macará, el equipo que menos ataques directos ha recibido en esta fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, con apenas uno.

Además, Montevideo City Torque todavía no pierde como local en la Copa Sudamericana tras seis partidos, con tres triunfos y tres empates. Ese dato refuerza el peso del Centenario como escenario complejo para Palestino.

El tropiezo ante Riestra, eso sí, abrió nuevamente el Grupo F. En el Nuevo Gasómetro, Facundo Silvera adelantó al equipo uruguayo con un tiro libre, pero Juan Randazzo apareció por duplicado para dar vuelta el partido y meter al cuadro argentino de lleno en la pelea. Incluso, Kevin Silva falló una ocasión increíble con el arco vacío, una jugada que pudo cambiar el desarrollo del encuentro y sostener el liderato con campaña perfecta.

Pronóstico Montevideo City Torque vs Palestino / © Imago – Photosport

Palestino, en cambio, llega obligado a cambiar el rumbo. El conjunto árabe suma dos puntos tras tres fechas y ocupa el último lugar del Grupo F, aunque todavía mantiene opciones reales de pelear la clasificación.

El equipo chileno viene de empatar 0-0 ante Grêmio en La Cisterna, en un partido marcado por una secuencia fuera de lo común: Carlos Vinícius falló el mismo penal en tres ocasiones en seis minutos, con Sebastián Pérez como gran protagonista al sostener el cero.

Ese empate dejó a Palestino con vida, pero también confirmó que necesita empezar a ganar si quiere meterse de lleno en la pelea. El grupo está abierto, aunque el margen se acorta: Montevideo City Torque lidera con seis puntos, mientras Grêmio y Deportivo Riestra tienen cuatro, y Palestino aparece con dos.

La llegada de Guillermo Farré abre una nueva etapa. El argentino asumió tras la salida de Cristián Muñoz y tendrá su estreno internacional en un escenario de alta exigencia, ante un rival que ya le ganó al Tino en Chile y que puede dar un paso importante hacia la clasificación.

La visita a Uruguay tendrá, además, un condimento especial por el contexto táctico. Palestino ha utilizado con frecuencia el juego directo en esta fase de grupos: sus saques de arco promedian 52,1 metros por lanzamiento, la cuarta cifra más alta de la ronda. También aparece entre los equipos que más buscan el juego aéreo, ya que el 27,3% de sus remates fueron de cabeza, el tercer registro más alto del torneo hasta ahora.

City Torque, en cambio, representa un desafío distinto. El equipo uruguayo suele administrar mejor los ritmos cuando juega en el Centenario y ha mostrado solidez para evitar ataques directos, un punto clave ante un Palestino que necesita acelerar, cargar el área y aprovechar los desbordes de Dilan Zúñiga.

Palestino también deberá tener especial cuidado con Salomón Rodríguez. El exdelantero de Colo Colo es una de las principales cartas ofensivas del cuadro uruguayo, máximo goleador del club con seis tantos en liga y uno en Copa Sudamericana. Ese gol continental fue justamente contra el Tino, en el 2-0 disputado en La Cisterna.

El partido será dirigido por una terna venezolana encabezada por Yender Herrera. Sus asistentes serán Migdalia Rodríguez y Paolo García, mientras que Emikar Calderas será el cuarto árbitro. En el VAR estará Stefani Escobar y en el AVAR José Martínez. El asesor será Cleidy Ribeiro, de Brasil, y el Quality Manager será Pericles Cortes, también de Brasil.

Últimos resultados en Copa Sudamericana

Montevideo City Torque:

❌ Deportivo Riestra 2-1 Montevideo City Torque

✅ Montevideo City Torque 2-0 Palestino

✅ Montevideo City Torque 2-0 Palestino

Palestino:

➖ Palestino 0-0 Grêmio

❌ Palestino 0-2 Montevideo City Torque

➖ Deportivo Riestra 0-0 Palestino

Rendimiento en Copa Sudamericana

Montevideo City Torque:

❌✅✅

Palestino:

➖❌➖

Noticias de los equipos

Pronóstico Montevideo City Torque vs Palestino / © Imago – Photosport

Montevideo City Torque debería mantener una estructura reconocible para defender el liderato del Grupo F. El equipo uruguayo tiene en Salomón Rodríguez a su principal amenaza ofensiva, acompañado por Esteban Obregón y Luka Andrade en ataque.

El exjugador de Colo Colo es el máximo goleador del club, con seis tantos en liga y uno en Copa Sudamericana. Ese gol continental fue precisamente ante Palestino, en el triunfo 2-0 de los uruguayos en La Cisterna.

En el mediocampo, Pablo Siles y Gonzalo Montes aparecen como piezas importantes para controlar los ritmos del partido, mientras que Franco Romero y Gary Kagelmacher sostendrían la zaga.

Palestino, en tanto, inicia una nueva etapa con Guillermo Farré. El técnico argentino podría apostar por Sebastián Pérez en el arco, con una defensa liderada por Enzo Roco, Vicente Espinoza e Ian Garguez.

En ofensiva, el Tino debería apoyarse en los desbordes de Dilan Zúñiga, la movilidad de César Munder y la referencia de Nelson Da Silva, en un partido donde necesitará mejorar su producción ofensiva: aún no marca goles en esta fase de grupos.

Posibles formaciones Montevideo City Torque vs Palestino

Montevideo City Torque:

Torgnascioli; Eduardo Agüero, Franco Romero, Gary Kagelmacher, Ezequiel Busquets; Franco Pizzichillo, Pablo Siles, Gonzalo Montes; Esteban Obregón, Salomón Rodríguez, Luka Andrade.

Palestino:

Sebastián Pérez; Ian Garguez, Vicente Espinoza, Enzo Roco, Dilan Zúñiga; Julián Fernández; Martín Araya, Francisco Montes, Sebastián Gallegos, César Munder; Nelson Da Silva.

Pronóstico Montevideo City Torque vs Palestino

Nuestro pronóstico: Montevideo City Torque 1-1 Palestino

Montevideo City Torque llega mejor posicionado en el grupo y con un dato fuerte como local: todavía no pierde en casa por Copa Sudamericana. Además, ya venció a Palestino en Santiago y tiene en Salomón Rodríguez una amenaza directa para la defensa árabe.

Sin embargo, Palestino llega con el impulso emocional de un cambio de entrenador y con la necesidad urgente de sumar. El empate ante Grêmio, más allá de no haber conseguido el triunfo, dejó señales positivas desde lo defensivo, especialmente por la actuación de Sebastián Pérez.

Por contexto, localía y presente del grupo, City Torque parte con ventaja, pero Palestino tiene argumentos para competir si logra sostener el orden, aprovechar el juego aéreo y mejorar la eficacia en ataque.