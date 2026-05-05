Palestino sufrió una mala noticia en la Copa Sudamericana 2026 en la previa de su duelo contra Montevideo City Torque en Uruguay por la Fecha 4 del Grupo F del torneo.

Esto porque Gremio derrotó por 3-0 a Deportivo Riestra en Argentina en el mismo grupo, dejando al elenco nacional a cuatro puntos de la zona de clasificación, por lo que es obligatorio el triunfo en tierras charrúas.

Lo que más le convenía en este compromiso era un empate. Sin embargo, la escuadra tetracolor depende de sí mismo, aunque prácticamente no tiene margen de error.

¿Cómo queda Palestino en el Grupo F de la Copa Sudamericana 2026?

Palestino se mantiene como colista del Grupo F de la Copa Sudamericana con apenas dos puntos, algo que ya se sabía independientemente del duelo entre Riestra y Gremio.

No obstante, la victoria de los brasileños los deja punteros con siete puntos y deja en segundo puestos al Torque con seis positivos, lo que implica que si los uruguayos le ganan a los palestinistas los eliminan a falta de dos duelos para el desenlace del grupo.

Riestra se quedó con cuatro puntos, también al borde de decir adiós al torneo, por lo que igualmente está con obligaciones.

Tabla de posiciones del Grupo F – Copa Sudamericana 2026

Gremio – 7 puntos Torque – 6 Riestra – 4 Palestino – 2

¿Cuándo juega Palestino contra Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana 2026?

Palestino visita a Montevideo City Torque este miércoles 6 de mayo a las 18:00 horas de Chile, duelo en el que está obligado a sumar de a tres para soñar con meterse en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Este duelo será transmitido por ESPN y Disney + Premium.

Aparte de este duelo, al elenco árabe le quedan dos partidos más: ante Gremio de visita en Brasil el miércoles 20 del mismo mes a las 20:00 horas, mientras que el último partido de la ronda grupal será el martes 26 ante Deportivo Riestra a las 18:00 horas en La Cisterna.