Palestino enfrenta este miércoles 29 de abril un partido determinante en el Grupo F de la Copa Sudamericana 2026. El equipo árabe recibe a Gremio con apenas 1 punto en dos fechas, igualado con Deportivo Riestra y lejos del líder Montevideo City Torque (6), mientras los brasileños aparecen como escoltas con 3 unidades. En un grupo que empieza a marcar diferencias, el margen para el cuadro chileno se reduce y el duelo en Santiago puede definir su posición en la pelea por clasificar.

El Tino llega en un contexto complejo: viene de caer 0-2 ante Montevideo City Torque en casa, resultado que expuso dificultades tras la expulsión de Julián Fernández, y suma irregularidad en sus últimos partidos, incluyendo una reciente derrota ante Deportes Concepción en la Liga de Primera. Además, este partido marcará el debut de Guillermo Farré como nuevo DT tras la salida de Cristian Muñoz. Enfrente estará un Gremio que viene de vencer 1-0 a Deportivo Riestra y que, pese a mostrar solidez en el grupo, arrastra una racha negativa como visitante en 2026, con 11 partidos sin ganar fuera de casa.

¿Qué canal transmite Palestino vs Gremio EN VIVO?

El partido será transmitido por TV y streaming en Chile.

📺 DSports (610 / 1610 HD)

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👉 Cobertura online: AlAireLibre.cl

¿A qué hora juegan Palestino vs Gremio?

Se juega este miércoles 29 de abril a las 20:30 horas de Chile.

📅 Miércoles 29 de abril de 2026

🕗 20:30 horas (Chile)

🏟️ Estadio Municipal de La Cisterna, Santiago

El compromiso corresponde a la tercera fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana 2026.

¿Dónde ver Palestino vs Gremio ONLINE por streaming?

El encuentro estará disponible en plataforma digital.

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¿Dónde ver GRATIS Palestino vs Gremio?

El partido no tendrá transmisión gratuita en Chile.

Se podrá ver exclusivamente en:

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Formación de Palestino vs Gremio

Palestino

Sebastián Pérez; Ian Garguez, Vicente Espinoza, Enzo Roco, Dilan Zúñiga; Nicolás Meza, Francisco Montes, Sebastián Gallegos; Martín Araya, Nelson da Silva, César Munder.

Gremio

Weverton; Cristian Pavón, Gustavo Martins, Viery, Pedro Gabriel; Leonel Pérez, Arthur Melo; José Enamorado, Gabriel Mec, Francis Amuzu; Carlos Vinícius.

Árbitros designados para Palestino vs Gremio

Árbitro: Guillermo Guerrero (Ecuador)

Asistente 1: Edison Vásquez (Ecuador)

Asistente 2: Andrés Tola (Ecuador)

Cuarto árbitro: Oswaldo Contreras (Ecuador)

VAR: Franklin Congo (Ecuador)

AVAR: Roddy Zambrano (Ecuador)

Asesor: José Lara (Ecuador)

Quality Manager: Wilson Ávila (Ecuador)

¿Cómo llegan Palestino vs Gremio a la Copa Sudamericana?

Palestino está obligado a reaccionar para no quedar relegado en el grupo.

El equipo chileno suma solo un punto tras empatar con Deportivo Riestra y caer ante Montevideo City Torque, resultados que lo dejan en la parte baja de la tabla. Aun así, mantiene un dato a favor: no pierde como local ante equipos brasileños en sus últimos tres partidos en torneos CONMEBOL (2 triunfos y 1 empate), lo que alimenta su opción de hacerse fuerte en casa.

Gremio, en tanto, busca consolidarse como protagonista del grupo.

El cuadro brasileño viene de sumar ante Riestra y se ubica como escolta, con una propuesta de juego basada en la circulación y la construcción ofensiva. Sin embargo, su gran deuda está fuera de casa, donde no gana desde enero y acumula 11 partidos sin triunfos como visitante.

¿Cómo está la tabla del Grupo F de la Copa Sudamericana?

El grupo empieza a cortarse y este partido puede marcar el rumbo.

Montevideo City Torque: 6 puntos

Gremio: 3 puntos

Deportivo Riestra: 1 punto

Palestino: 1 punto

Palestino tiene un escenario claro: ganar en casa o empezar a complicar seriamente su clasificación. Pero enfrente hay un rival que también necesita sostenerse arriba… y en un grupo que ya muestra diferencias, cualquier resultado puede cambiar el equilibrio.