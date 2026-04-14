Palestino recibe a Montevideo City Torque este martes 14 de abril en el Estadio Municipal de La Cisterna por la Fecha 2 del Grupo F de la Copa Sudamericana 2026. Los Árabes, con 1 punto tras el empate 0-0 ante Deportivo Riestra en Buenos Aires, necesitan ganar en casa ante el líder uruguayo para no quedar descolgados del grupo. Sigue aquí el minuto a minuto, goles, formaciones y estadísticas desde La Cisterna.

Palestino vs City Torque, minuto a minuto

¿Las claves del Palestino vs City Torque?

El Grupo F tiene a Montevideo City Torque como líder indiscutido: el cuadro uruguayo arrancó con una victoria 1-0 sobre Gremio en el Estadio Centenario de Montevideo en la Fecha 1, resultado que lo pone en posición privilegiada en la zona de clasificación. La tabla del Grupo F muestra a City Torque con 3 puntos, Riestra y Palestino con 1 y Gremio sin unidades. El partido de este martes es, por lo tanto, un duelo de alto voltaje: Palestino necesita ganar como local para alcanzar al líder uruguayo, mientras que el Torque tiene la oportunidad de sacar seis puntos de ventaja antes de la jornada 3.

La previa de Palestino vs City Torque

Palestino de Cristián Muñoz arrancó con un correcto empate 0-0 ante Deportivo Riestra en el Nuevo Gasómetro de Buenos Aires, resultado que refleja la capacidad defensiva del cuadro árabe cuando está bien organizado. Ahora le toca recibir en La Cisterna, donde el apoyo de su hinchada y la comodidad del juego local serán fundamentales para dar el salto de calidad que los lleve al liderato del Grupo F de la Copa Sudamericana 2026. La clave estará en que el ataque palestino recupere el protagonismo ofensivo que le faltó en Buenos Aires.tycsports+3

Montevideo City Torque, filial del Manchester City en Uruguay, llegó a esta Copa Sudamericana con un plantel repleto de talento joven y vínculo con la metodología de juego del grupo inglés. Su victoria sobre Gremio fue contundente y demuestra que no es casualidad que el Torque haya accedido a la fase de grupos: la presión alta, el juego posicional y la velocidad de sus atacantes serán las principales amenazas para la defensa árabe en La Cisterna.

Formaciones de Palestino vs City Torque

Probable formación de Palestino

Sebastián Pérez; Ian Garguez, Vicente Espinoza, Enzo Roco, Dilan Zúñiga; Julián Fernández; César Munder, Francisco Montes, Sebastián Gallegos, Jonathan Benítez; Nelson Da Silva.

Probable formación de City Torque

Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Franco Romero, Gary Kagelmacher, Ezequiel Busquets; Franco Pizzichillo, Pablo Siles, Gonzalo Montes; Esteban Obregón, Salomón Rodríguez, Luka Andrade.

¿A qué hora juega Palestino vs City Torque por la Copa Sudamericana 2026?

El partido se disputará el martes 14 de abril de 2026 a las 20:30 horas de Chile en el Estadio Municipal de La Cisterna, Santiago.

¿Dónde ver Palestino vs City Torque en vivo?

El duelo será transmitido por ESPN 2 y en streaming a través de Disney+ Premium para toda Sudamérica.

Tabla del Grupo F de la Copa Sudamericana 2026