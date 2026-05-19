Palestino visita a Grêmio este miércoles 20 de mayo, desde las 20:00 horas de Chile, por la quinta fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana 2026.

El partido se disputará en la Arena do Grêmio, en Porto Alegre, y será decisivo para el equipo chileno, que llega último con dos puntos y necesita sumar para sostener sus opciones de meterse en la pelea por el playoff.

Copa Sudamericana Grp. F – 2026 DÍA DE PARTIDO 5 Gremio Sin Comenzar Palestino

Previa del partido Grêmio vs Palestino

Grêmio llega a este partido como escolta del Grupo F y con la posibilidad de meter presión en la cima. El equipo brasileño suma siete puntos y viene de una victoria contundente por 3-0 ante Deportivo Riestra en el estadio Pedro Bidegain.

En ese encuentro, el conjunto dirigido por Luís Castro sacó a relucir toda su jerarquía: Francis Amuzu, Carlos Vinícius y Martin Braithwaite fueron los autores de los goles ante el equipo argentino. Ese triunfo le permitió al Tricolor quedar a dos puntos de Montevideo City Torque, líder de la zona con nueve unidades.

El cuadro brasileño buscará sumar de a tres en Porto Alegre y esperar un resultado favorable en el duelo entre Montevideo City Torque y Deportivo Riestra para acercarse, o incluso llegar con opciones de pelear la cima del grupo en la última fecha.

El antecedente inmediato ante Palestino fue un empate 0-0 en La Cisterna, el 30 de abril, en un partido marcado por una secuencia poco habitual: Carlos Vinícius fue amonestado tres veces en el registro del encuentro durante los primeros minutos y luego el duelo se cerró sin goles, con varias tarjetas para ambos equipos.

Pronóstico Gremio vs Palestino / © Photosport – Imago

Palestino, por su parte, llega obligado a reaccionar. El equipo chileno suma apenas dos puntos después de cuatro fechas y viene de caer 1-0 ante Montevideo City Torque en Uruguay, con gol del defensor Franco Pizzichillo.

Ese resultado dejó al Tino en el último lugar del Grupo F, por detrás de City Torque, Grêmio y Deportivo Riestra. El margen es mínimo: necesita un resultado fuerte en Brasil para llegar con vida a la última jornada, donde recibirá a Deportivo Riestra.

El dato que sostiene algo de ilusión para Palestino está en sus antecedentes como visitante ante rivales brasileños por Copa Sudamericana. El cuadro árabe puntuó en la mitad de esos partidos, con dos triunfos, un empate y tres derrotas. Sus dos victorias fueron en cruces de eliminación: 2-1 sobre Flamengo en los octavos de final de 2016 y 2-1 sobre Cuiabá en el playoff de 2024.

Además, el equipo chileno llega con mejores señales desde el plano local, después de sumar dos triunfos consecutivos ante Deportes La Serena y Deportes Limache. Ahora necesita trasladar esa reacción al escenario continental, donde todavía no gana en la fase de grupos.

Tabla de posiciones del Grupo F

Montevideo City Torque: 9 puntos

Grêmio: 7 puntos

Deportivo Riestra: 4 puntos

Palestino: 2 puntos

Así llegan Grêmio y Palestino

Grêmio llega con una campaña sólida en el Grupo F. El equipo brasileño suma siete puntos y tiene la gran oportunidad de acercarse al liderato si logra imponerse en casa ante Palestino.

En sus últimos partidos, el Tricolor ha mostrado señales mixtas, pero su victoria 3-0 ante Deportivo Riestra en la Sudamericana reforzó su candidatura a pelear la clasificación. También viene de empatar 1-1 ante Bahía por el Brasileirao y de vencer 3-0 a Confiança por la Copa de Brasil.

Palestino, en cambio, llega último en la zona y necesita cortar su mala racha continental. El equipo árabe viene de perder 1-0 ante Montevideo City Torque y de empatar 0-0 con Grêmio en La Cisterna, por lo que todavía no logra marcar diferencias en el grupo.

Aun así, su triunfo 5-1 sobre Deportes La Serena en el torneo chileno le dio algo de aire antes de viajar a Porto Alegre. El desafío será sostener esa versión ofensiva ante un rival de mayor jerarquía y en un escenario complejo.

Rendimiento reciente

Grêmio, todas las competiciones:

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Grêmio, Copa Sudamericana:

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Palestino, todas las competiciones:

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Palestino, Copa Sudamericana:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Gremio vs Palestino / © Photosport – Imago

Palestino puntuó en la mitad de los partidos que jugó como visitante contra rivales brasileños en la Copa Sudamericana, con dos victorias, un empate y tres derrotas.

Sus dos triunfos en Brasil fueron en partidos de vuelta de fases eliminatorias para avanzar de ronda: 2-1 a Flamengo en los octavos de final de 2016 y 2-1 a Cuiabá en el playoff de 2024.

Francis Amuzu anotó en sus últimos dos partidos con Grêmio en la Copa Sudamericana 2026. Además, es el segundo jugador del Tricolor con más participaciones en secuencias que terminaron en remate en esta edición del torneo, con 13, solo detrás de Cristian Pavón, que suma 15.

Grêmio es el único equipo que no concedió remates después de una recuperación alta de su rival —en los primeros 40 metros del campo durante la salida— en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

El equipo brasileño promedia 3,5 pases por posesión desde el inicio de la Copa Sudamericana 2026. Solo Santos, con 3,8, supera esa cifra en la fase de grupos.

Los jugadores de Palestino ganaron el 67,3% de los duelos aéreos que disputaron en su tercio defensivo durante esta fase de grupos, la tercera cifra más alta para un equipo en esta ronda del torneo.

El Tino necesita mejorar su eficacia continental, ya que todavía no ha logrado ganar en el Grupo F. Su fortaleza en el juego aéreo defensivo puede ser clave para resistir en Porto Alegre, pero también deberá encontrar profundidad para hacer daño ante un rival que casi no permite ataques directos tras pérdidas en salida.

Posibles formaciones Grêmio vs Palestino

Grêmio:

Weverton; Cristian Pavón, Gustavo Martins, Viery, Caio Paulista; Leonel Pérez, Dodi; Teté, Gabriel Mec, Willian; Carlos Vinícius.

Palestino:

Sebastián Pérez; Ian Garguez, Vicente Espinoza, Enzo Roco, Dilan Zúñiga; Nicolás Meza, Francisco Montes, Sebastián Gallegos; Bryan Carrasco, Nelson da Silva, César Munder.

Pronóstico Grêmio vs Palestino

Nuestro pronóstico: Grêmio 2-0 Palestino

Grêmio llega con mayor jerarquía, mejor posición en el grupo y el impulso de una goleada 3-0 como visitante ante Deportivo Riestra. Además, jugar en Porto Alegre le entrega un contexto favorable para presionar a Montevideo City Torque en la cima del Grupo F.

Palestino necesita sumar y tiene antecedentes positivos en Brasil por Copa Sudamericana, pero su campaña actual lo tiene último, sin triunfos y con poco margen de error. El equipo chileno deberá sostener un partido muy ordenado para evitar que el Tricolor imponga ritmo y profundidad.

Por presente, localía y peso ofensivo, Grêmio aparece como favorito para quedarse con los tres puntos, aunque Palestino intentará apoyarse en su juego aéreo y en el buen momento reciente del plano local para competir.

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