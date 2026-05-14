Palestino y La Serena se enfrentan este viernes 15 de mayo a las 20:00 horas en el Estadio Santa Laura por la duodécima fecha del Campeonato Nacional 2026. El partido será transmitido a través de TNT Sports y HBO Max.
Los árabes marchan en la undécima ubicación del torneo con 14 puntos, mientras que los papayeros son décimos con las mismas unidades, por lo que este duelo será clave para ambos.
¿Quién transmite Palestino vs La Serena por el Campeonato Nacional 2026?
El compromiso entre Palestino y La Serena será transmitido en televisión a través de TNT Sports y vía streaming en HBO Max.
- TV: TNT Sports
- Streaming: TNT Sports en HBO Max
¿Cuándo y a qué hora juegan Palestino vs La Serena por el Campeonato Nacional 2026?
Palestino y La Serena juegan este viernes 15 de mayo desde las 20:00 horas en el Estadio Santa Laura por la duodécima fecha del Campeonato Nacional 2026.
- Fecha: Viernes 15 de mayo
- Hora: 20:00 horas
- Estadio: Santa Laura
Árbitros de Palestino vs La Serena
- Árbitro: José Cabero
- 1er asistente: Alan Sandoval
- 2do asistente: Nicolás Medina
- 4to árbitro: Mathias Riquelme
- VAR: Matías Assadi
- AVAR: Manuel Marín
¿Cómo llegan Palestino y La Serena?
Palestino llega a este encuentro tras vencer por 3-2 a Deportes Limache en la Copa de la Liga. Sin embargo, su último duelo en el Campeonato Nacional fue derrota por la mínima ante Deportes Concepción.
Por su parte, La Serena viene de caer por 4-2 ante Audax Italiano en la Copa, mientras que su último partido por la Liga de Primera fue un empate sin goles frente a Huachipato.
La última vez que ambos elencos se vieron las caras fue el pasado 29 de noviembre de 2025. En aquella oportunidad, los árabes salieron victoriosos por 3-0 en La Portada.
Formaciones de Palestino vs La Serena
Formación de Palestino
Sebastián Pérez; Ian Garguez, Vicente Espinoza, Enzo Roco, Jason León; Francisco Montes, Nicolás Meza, Sebastián Gallegos; César Munder, Ronnie Fernández y Martín Araya. DT: Guillermo Farré.
Formación de La Serena
Federico Lanzillota; Bruno Gutiérrez, Lucas Alarcón, Rafael Delgado, Yahir Salazar; Gonzalo Escalante, Francis Mac Allister, Jeisson Vargas, Felipe Chamorro; Diego Rubio y Nicolás Stefanelli. DT: Felipe Gutiérrez.
Palestino vs La Serena minuto a minuto
