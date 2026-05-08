Este sábado 9 de mayo Deportes La Serena enfrentará a Audax Italiano a las 15:00 horas en el Estadio La Portada por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026. El partido será transmitido a través de TNT Sports Premium y HBO Max.

Los locales ya no tienen opciones de avanzar a la siguiente ronda del certamen, mientras que los itálicos se encuentran luchando palmo a palmo con la U y La Calera para acceder a las semifinales.

¿Quién transmite La Serena vs Audax Italiano por la Copa de la Liga 2026?

El duelo entre Deportes La Serena y Audax Italiano será transmitido a través de TNT Sports Premium y HBO Max en streaming.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan La Serena vs Audax Italiano por la Copa de la Liga 2026?

Deportes La Serena y Audax Italiano se miden este sábado 9 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio La Portada por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026.

Fecha: Sábado 10 de mayo

Hora: 15:00 horas

Estadio: La Portada, La Serena

Árbitros de La Serena vs Audax Italiano

Árbitro: Juan Sepúlveda

1er asistente: Claudio Urrutia

2do asistente: Juan Serrano

4to árbitro: Gastón Philippe

VAR: Juan Lara

AVAR: Nicolás Medina

¿Cómo llegan La Serena y Audax Italiano?

La Serena llega a este duelo tras caer por 5-0 como local ante la U de Chile, mientras que Audax Italiano viene de igualar 1-1 ante Unión La Calera. Los papayeros solo tienen un punto en esta fase de grupos y ya no tienen opciones de avanzar a la siguiente ronda. Por su parte, los itálicos suman 7 unidades, las mismas que la U y los cementeros, por lo que pelean palmo a palmo por acceder a las semifinales del torneo.

La última vez que ambos elencos se enfrentaron fue el pasado 25 de marzo por la Copa de la Liga, con victoria para Audax por 3-1.

Formaciones de La Serena vs Audax Italiano

Formación de La Serena

Eryin Sanhueza; Joaquín Gutiérrez, Lucas Alarcón, Rafael Delgado, Yahir Salazar; Gonzalo Escalante, Felipe Chamorro, Sebastián Díaz; Nicolás Stefanelli, Diego Rubio y Jeisson Vargas.

Formación de Audax Italiano

Tomás Ahumada; Enzo Ferrario, Marcelo Ortiz, Daniel Piña; Paolo Guajardo, Mario Sandoval, Marco Collao, Esteban Matus; Vicente Zenteno; Michael Fuentes Vadulli y Giovani Chiaverano.