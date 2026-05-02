Universidad de Chile no tiene margen de error visitando a Deportes La Serena por la Fecha 4 del Grupo D de la Copa de la Liga 2026. Con cuatro puntos en tres fechas, el equipo de Fernando Gago sabe que un tropiezo los dejará lejos de la clasificación a semifinales.

El partido también es la última chance para La Serena para seguir vivo en la Copa, por lo que se anticipa un duelo tenso y en donde los dos equipos saldrán a buscar el resultado.

La Serena vs U de Chile, minuto a minuto

La previa del La Serena vs U de Chile

Universidad de Chile y Deportes La Serena se enfrentarán por tercera vez en el semestre y para los azules será una suerte de revancha tras el empate por la Fecha 1 del 20 de marzo, en el Estadio Nacional, el partido fue un espectáculo de ida y vuelta que terminó 2-2, con los goles de Maximiliano Guerrero y Eduardo Vargas para la U, y un doblete de Felipe Chamorro para los Papayeros.

Para los Azules, la Copa de la Liga se transforma en el primer gran examen real del proyecto de Fernando Gago, quien llegó al banco azul con la misión de devolverle identidad de juego al equipo. En el Campeonato Nacional, la U ya mostró músculo al golear a este mismo La Serena 4-0 en el Estadio Nacional el pasado 5 de abril, con tantos de Hormazábal, Guerrero, Altamirano y Arce. La pregunta es si ese nivel puede replicarse de visita, lejos de Santiago.

Deportes La Serena necesita ganar para no quedar definitivamente descolgados del Grupo D y para reivindicarse tras la goleada sufrida en el Nacional hace apenas tres semanas.

Formaciones de La Serena vs U de Chile

Formación de La Serena

Eryin Sanhueza; Yahir Salazar, Rafael Delgado, Lucas Alarcón, Rafael Delgado; Gonzalo Escalante, Sebastián Díaz, Felipe Chamorro, Diego Rubio; Nicolás Stefanelli y Angelo Henríquez. DT: Felipe Gutiérrez.

Formación de Universidad de Chile

Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, Marcelo Morales; Israel Poblete, Lucas Barrera, Agustín Arce; Maximiliano Guerrero, Juan Martín Lucero e Ignacio Vásquez. DT: Fernando Gago.

¿Dónde ver La Serena vs U de Chile en vivo?

El duelo entre Deportes La Serena y Universidad de Chile se disputará este sábado 2 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio La Portada, La Serena. El partido no tendrá transmisión por TV ni señal abierta ni cable, por lo que deberá seguirse a través de la plataforma de streaming HBO MAX.