Deportes La Serena y Universidad de Chile se enfrentan este sábado 2 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio La Portada de La Serena por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa de la Liga. El partido será transmitido exclusivamente por HBO Max.

Este partido es clave para los azules, puesto que un nuevo tropiezo los dejaría con pocas opciones de avanzar a las semifinales del torneo, considerando que solo clasifica el mejor de cada grupo.

¿Quién transmite La Serena vs U de Chile por la Copa de la Liga 2026?

El partido entre Deportes La Serena y Universidad de Chile será transmitido única y exclusivamente a través de HBO Max. Eso sí, quienes tengan TNT Sports Premium podrán acceder con su operador de tv de pago y ver el partido sin pagos adicionales. Para ello, deben registrarse en la plataforma con sus credenciales de su cable operador.

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan La Serena vs U de Chile por la Copa de la Liga 2026?

Deportes La Serena y Universidad de Chile juegan este sábado 2 de mayo desde las 15:00 horas en el Estadio La Portada por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa de la Liga.

Fecha: Sábado 2 de mayo

Hora: 15:00 horas

Estadio: La Portada, La Serena

Árbitros de La Serena vs U de Chile

Árbitro: Mathias Riquelme

1er asistente: Carlos Poblete

2do asistente: Manuel Marín

4to árbitro: Francisco Soriano

VAR: Nicolás Millas

AVAR: Diego Gamboa

¿Cómo llegan La Serena y U de Chile?

Deportes La Serena llega a este encuentro tras igualar sin goles ante Huachipato en el Campeonato Nacional. En el mismo torneo, la U de Chile viene de conseguir un triunfo clave en el Clásico Universitario frente a Universidad Católica por la cuenta mínima.

En la Copa de la Liga, en tanto, los granates perdieron en su último partido frente a Unión La Calera por 2-1. Por su parte, la U se impuso por 3-1 a Audax Italiano, resultado que le permitió seguir con vida en la competición.

La última vez que los papayeros se vieron las caras con el Romántico Viajero fueron superados por 4-0 por la Liga de Primera. Sin embargo, por la Copa de la Liga igualaron 2-2 en el de debut de ambos elencos.

Formaciones de La Serena vs U de Chile

Formación de La Serena

Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez, Marcelo Morales; Lucas Barrera, Israel Poblete, Agustín Arce; Maximiliano Guerrero, Juan Martín Lucero e Ignacio Vásquez. DT: Fernando Gago.

Formación de U de Chile

Fernando Lanzillota; Bruno Gutiérrez, Lucas Alarcón, Rafael Delgado, Yahir Salazar; Gonzalo Escalante, Francis Mac Allister, Felipe Chamorro; Nicolás Stefanelli, Diego Rubio y Jeisson Vargas. DT: Felipe Gutiérrez.

Tabla de posiciones Grupo D de la Copa de la Liga