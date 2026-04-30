Universidad de Chile se encuentra enfocado en su próximo reto por la Copa de la Liga, donde debe visitar a Deportes La Serena por la cuarta fecha del certámen y buscar los tres puntos para optar al primer lugar para clasificar a la siguiente fase. Es por ello que Fernando Gago tendrá que ir con lo mejor de su arsenal, donde destaca un juvenil azul que podría ser renovado a la brevedad.

Se trata de Lucas Barrera, la gran revelación de Pintita en el Clásico Universitario. El volante de 20 años se consolidó en el 11 inicial de los azules por sobre figuras como Marcelo Díaz y Lucas Romero, por lo que se ha vuelto una pieza inamovible para Gago. Ante el impacto del juvenil, surgió la noticia de que desde el Centro Deportivo Azul no lo dejarían ir por un largo tiempo.

Lucas Barrera es blindado con una renovación en la U

Según la información publicada por el medio En Cancha, Lucas Barrera ha firmado un contrato con Universidad de Chile por tres temporadas, por lo que el joven volante central habría sido blindado por la escuadra universitaria hasta finales del año 2028.

Lucas Barrera ha sido la gran sorpresa en el plantel universitario esta temporada, ya que ha disputado 5 partidos, donde tres de ellos fue titular y dos entró desde el banco de suplentes. A pesar de que el juvenil oriundo de Neuquén se posiciona como pívot, ha logrado repartir dos asistencias, la última a Juan Martín Lucero en la victoria ante los cruzados.

El juvenil mediocampista llegó el año 2025 a los azules, ya que antes de su arribo al CDA fue parte de las juveniles de Universidad Católica, donde se mantuvo dos años hasta su salida hacia La Cisterna.

La confianza plena de Gago en Barrera

Fernando Gago ha sido el principal respaldo de Lucas Barrera en el plantel universitario, ya que el técnico argentino fue quien lo hizo debutar en el duelo ante Audax Italiano por Copa de la Liga, donde los universitarios mostraron su mejor cara al ganar 1-3. Además, con su presencia en cancha, la U ha ganado 3 veces, empatado una y perdido una.

Por último, durante esta jornada Lucas Barrera mostró sus agradecimientos ante Fernando Gago por la confianza entregada para ser parte del primer equipo, donde apunta que es un privilegio tener un entrenador con la trayectoria que ha tenido en Universidad de Chile.