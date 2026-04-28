Gustavo Álvarez no se olvida de U de Chile: el entrenador se dio un tiempo tras el empate de San Lorenzo 1-1 contra el Santos de Neymar por la Copa Libertadores 2026 y recordó su paso por el elenco azul en el que volvió a dejar en claro que fue muy feliz.

Álvarez aseguró que es “eterno” el cariño con los hinchas de la U, comparándolo con ekl buen recibimiento quer le dieron en el Ciclón, escuadra grande de Argentina en la que actualmente milita como DT.

Gustavo Álvarez y su “eterno” vínculo con U de Chile

En diálogo con Bolavip, Gustavo Álvarez fue consultado si extraña a los fanáticos de U de Chile: “Siempre. La gente de San Lorenzo me recibió muy bien, el cariño de la gente de San Lorenzo hoy, de la U en su momento es algo que valoro mucho y para mí lo que es genuino es eterno… Los quiero y van a estar eternamente en mi corazón“.

También le preguntaron sobre su adaptación en el fútbol argentino, con éxito en el arranque de su ciclo en el elenco del Nuevo Gasómetro, tras su paso por el fútbol chileno: “Lo que pasa es que yo ya había dirigido acá, no es un país extraño para mí, los entrenadores estamos para solucionar problemas, ciando las cosas no están bien hay que acomodarlas rápido y estamos trabajando en eso”.

Finalmente, por el empate de San Lorenzo contra Santos aseguró que quedó con gusto a poco: “No me gusta hablar de merecimientos, pero creo que el equipo hizo un buen partido y podríamos haber ganado”.

Los números del buen paso de Gustavo Álvarez en U de Chile

Gustavo Álvarez dirigió en U de Chile las temporadas 2024 y 2025, acumulando un total de 93 partidos: ganó 53, empató 20 y perdió 20, con un 64.15 por ciento de rendimiento. Durante su gestión, el equipo anotó 178 goles y recibió 85.

Además, consiguió dos títulos: Copa Chile 2024 y Supercopa 2025. Además, peleó hasta la última fecha el Campeonato Nacional 2024 en una tremenda lucha con Colo Colo y llegó hasta las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.