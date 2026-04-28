El “Súper Martes” de Universidad de Chile no deja de entregar sorpresas. Mientras los focos de la Junta de Accionistas apuntan a la inminente coronación de Cecilia Pérez como la primera presidenta en la historia del club y al aterrizaje de pesadas figuras del mundo político como Francisco Aylwin y José Miguel Insulza, la concesionaria tenía una carta bajo la manga.

Para suplir los vacíos dejados tras la bullada renuncia de Michael Clark, Azul Azul concretó el sorpresivo regreso de un viejo conocido. Su vuelta es noticia pura: este ingeniero comercial, que arribó originalmente al club en 2016, no solo fue el brazo derecho de Carlos Heller, sino el directivo más cercano al plantel, teniendo un rol administrativo clave en el título que conquistaron los azules en 2017 bajo la conducción técnica de Ángel Guillermo Hoyos.

¿Qué recordado directivo concretó su regreso a la U de Chile?

Se trata de Pablo Silva, ex director ejecutivo del club, quien vuelve a integrar la directiva de la concesionaria. Silva es un nombre que no pasa desapercibido para el hincha azul.

Durante el periodo de Carlos Heller al mando de la institución, ofició como su mano derecha y fue el gran artífice de uno de los fichajes más rimbombantes de aquella época: la llegada del venezolano Yeferson Soteldo. Su salida del club en aquel entonces se gestó tras sostener fuertes discrepancias con Ronald Fuentes, quien se desempeñaba como gerente técnico. Hoy, regresa al Centro Deportivo Azul para aportar su experiencia corporativa y deportiva en la nueva era de la institución.

Un “Súper Martes” político: Los otros pesos pesados que llegaron al CDA

El retorno de Silva completa un puzzle administrativo de alto impacto que comenzó a armarse desde primera hora de la mañana. Tal como adelantamos, el bloque oficialista cerró la incorporación de Francisco Aylwin Oyarzún, hijo menor del exmandatario Patricio Aylwin, un reconocido periodista e hincha fanático que llega de la mano de Cecilia Pérez.

Por la vereda de enfrente, el bloque opositor liderado por José Ramón Correa no se quedó atrás y oficializó la llegada del exsenador y exsecretario general de la OEA, José Miguel Insulza, instalando un tremendo contrapeso político en la toma de decisiones.

¿Cómo quedó el mapa de poder en el nuevo directorio de Azul Azul?

Con el sorpresivo retorno de la ex mano derecha de Carlos Heller y las firmas de los líderes políticos, la mesa de 11 integrantes tomó su forma definitiva, echando por tierra los rumores que apuntaban a un exjugador como el último integrante.

Eso sí, la votación en la Junta de Accionistas dejó a un damnificado en el camino: el candidato Ricardo Hernández no alcanzó los respaldos necesarios y quedó fuera de la conformación. Tras esto, el directorio quedó estructurado oficialmente de la siguiente manera:

Acciones Serie A (Representantes Casa de Estudios):

Héctor Humeres (Continúa)

Andrés Weintraub (Continúa)

Acciones Serie B: