El Centro Deportivo Azul amaneció con la tensión al máximo. La esperada Junta de Accionistas de Azul Azul, programada para las 9:00 horas de este martes, promete ser histórica no solo por la inminente coronación de la primera mujer presidenta del club, sino por los pesados nombres que se integrarán a la mesa directiva.

Tras la ratificación de José Miguel Insulza por parte de la oposición, el bloque liderado por Cecilia Pérez no se quedó de brazos cruzados y, para suplir la salida de Michael Clark, oficializará la llegada de una figura ligada a la historia política reciente del país y con un profundo arraigo laico.

¿Qué hijo de un expresidente se suma al directorio de la U de Chile?

Francisco Aylwin Oyarzún, hijo menor del exmandatario Patricio Aylwin, será oficializado este martes como nuevo director de Azul Azul. Según información recabada por El Deportivo, el periodista de profesión aterriza en la concesionaria impulsado directamente por Cecilia Pérez para reforzar el bloque oficialista.

Aylwin cuenta con una vasta trayectoria en las comunicaciones corporativas, desempeñándose como gerente en IBM Chile, director de Relaciones Institucionales de Telefónica y actual vocero de su familia. En el ámbito deportivo, su principal experiencia radica en haber sido secretario general del comité organizador de la Copa América de 1991.

¿Qué cargo asumirá Cecilia Pérez tras la salida de Michael Clark?

Todo indica que la exministra será ratificada como la nueva presidenta de Azul Azul, convirtiéndose en la primera mujer en liderar la institución. Con el alejamiento definitivo de Clark tras el informe de la CMF, Pérez asumió el cargo de forma interina, pero cuenta con los votos del bloque mayoritario (que integran nombres como Roberto Nahum y Cristian Aubert) para mantenerse en la testera. Incluso, José Ramón Correa, representante del bloque opositor, bajó su candidatura reconociendo que “si el martes están los votos para Cecilia Pérez, todos vamos a estar detrás de ella”.

¿Cómo quedará conformado el nuevo directorio de Azul Azul?

Con los ingresos confirmados y a la espera de las últimas vacantes (incluido un posible exjugador como “tapado”), el mapa de poder en el CDA tendrá a 11 integrantes. Así se dividen los bloques en la concesionaria que rige los destinos de Universidad de Chile:

Bloque Oficialista (Ex Michael Clark):

Cecilia Pérez (Presidenta interina y principal candidata)

Roberto Nahum

Aldo Marín

Miguel Berr

Cristian Aubert

Francisco Aylwin

Bloque de Oposición:

José Ramón Correa

José Miguel Insulza

Bloque Casa de Estudios:

Andrés Weintraub

Héctor Humeres

Accionistas Minoritarios:

• Cupo por definir