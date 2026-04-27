Cecilia Pérez tiene una larga carrera política, pero fue en su rol como intendenta de Santiago cuando su vida se cruzó de lleno con el fútbol, porque tuvo que trabajar mano a mano con la ANFP para la programación de partidos en la capital del país. Ahí también conoció a la gente de Conmebol, con quien se enfrentaría en 2019 en su primera semana como ministra del Deporte.

La abogada lleva ya cuatro años en el directorio de Azul Azul y, según información que tiene Al Aire Libre, se transformará en la primera presidenta de la U de Chile en su historia.

El gran desafío que tiene por delante es reparar su mala relación con el actual presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, quien se transformó en su enemigo público en medio de los preparativos de la primera final única de la Copa Libertadores de América.

La guerra mediática de Cecilia Pérez y el presidente de Conmebol

La rencilla entre Cecilia Pérez y Alejandro Dominguez, presidente de Conmebol, se remonta a octubre del 2019. Chile estaba en medio de un estallido social, mientras la ANFP corría a toda velocidad organizando la primera final única de la Copa Libertadores, que jugaban Flamengo y River Plate.

En ese escenario de tensión máxima, Pérez se hizo cargo del ministerio del Deporte y una de sus primeras reuniones fue con Alejandro Domínguez. Acá es donde la relación se quebró para siempre.

Tras la reunión con Domínguez, Cecilia Pérez dijo que el gobierno de Sebastián Piñera garantizaba todas las medidas de seguridad para el evento y que la voluntad del Presidente de Chile era seguir adelante con la realización de la final de la Copa Libertadores. Las reuniones siguieron y algunos días más tarde la Conmebol anunció que la sede se cambiaba a Lima.

La decisión de Conmebol fue un gran golpe para la ANFP, que llevaba un año organizando la final. Pero lo que detonó la guerra entre Cecilia Pérez y Alejandro Dominguez fue que el dirigente paraguayo dijera a mediados de noviembre de 2019 que “Perú hizo más en 11 días que Chile en 11 meses”.

Pérez salió a responder rápidamente, acusando que Conmebol estaba exigiendo la tramitación de una ley corta para que Conmebol y sus patrocinadores quedaran eximidos del pago de impuestos. Además, la actual directora de Azul Azul reveló que Domínguez le solicitó al gobierno pagar una fiesta de Conmebol de 45 millones de pesos en el patrimonial Castillo Hidalgo del cerro Santa Lucía, en pleno centro de Santiago.

Cecilia Pérez y Alejandro Domínguez son grandes antagonistas y se tendrán que ver las caras, porque Pérez será la presidenta de la U de Chile y también será representante de la federación de Fútbol de Chile.

Cecilia Pérez encabezará el directorio de Azul Azul

Cecilia Pérez tomará la posta del ex presidente del directorio Michael Clark. Junto a ella estarán Aldo Marín, Cristián Aubert, Roberto Nahum y Miguel Berr. También serán parte del directorio el abogado José Ramón Correa, el ex Canciller José Miguel Insulza y los representantes de la casa de estudios de la Universidad de Chile Andrés Weintraub y Héctor Humeres.Quedarán un par de puestos por llenar en el directorio, algo que se resolverá mañana martes 28 de abril. Si bien no hay confirmación, es muy probable que ingrese al directorio algún ex jugador del club y los candidatos son José Rojas, capitán campeón de la Copa Sudamericana 2011, y David Pizarro, Campeón de América en 2015 y estrella del fútbol italiano.