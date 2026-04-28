Cecilia Pérez se convirtió este martes en la primera presidenta en la historia del fútbol profesional chileno. Tras la Junta de Accionistas de Azul Azul, la abogada fue ratificada como la nueva mandamás de Universidad de Chile, un hecho sin precedentes en la Primera División.

En sus primeras declaraciones al frente del club, Pérez habló sobre el estadio propio, la deuda heredada de la gestión de Michael Clark y su visión para el futuro del Romántico Viajero.

Cecilia Pérez es la nueva presidenta del Club Universidad de Chile de acuerdo con la elección hecha por el nuevo directorio. José Ramón Correa fue electo vicepresidente en la misma instancia. Ambos recibieron nueve votos a favor y dos abstenciones. pic.twitter.com/l9bgzU4w6M — Universidad de Chile (@udechile) April 28, 2026

¿Cuáles fueron las primeras palabras de Cecilia Pérez en U de Chile?

La nueva presidenta no ocultó la emoción del momento histórico. “Han sido días de sentimientos muy encontrados, y hoy día con mayor tranquilidad, con emoción, con mucha alegría dándome cuenta del hecho histórico”, comenzó diciendo ante los medios.

Sobre la misión que se impone al frente del club, fue directa: “La misión es que a este club cada vez le vaya mejor, no solo en lo financiero, sino que particularmente en lo deportivo. Que podamos tener alegrías permanentes, porque cuando la U gana el fin de semana, la semana que viene es maravillosa”.

¿Qué dijo Cecilia Pérez sobre el estadio de U de Chile?

Al ser consultada por su legado, Pérez aseguró que “lo deportivo va a ser lo más importante”, pero también abordó el anhelo histórico de los hinchas azules con cautela. “No quiero profundizar en lo del estadio, porque es seguir ilusionando a hinchas”, advirtió antes de explicar la hoja de ruta.

La presidenta reveló que las finanzas del club están “muchísimo mejor” que cuando asumió la gestión de Michael Clark, y que desde 2024 ya cuentan con capacidad de prepago de deuda. “Teniendo esa posibilidad de tener una caja sana financiera, tú te puedes volver a endeudar para poder concretar lo que es un anhelo, un sueño, pero hoy día una necesidad”, explicó.

Pérez también amplió el argumento más allá de la U: “No existe infraestructura deportiva con el aforo que te permita disputar finales de torneos internacionales en Chile”, afirmó, planteando el estadio como un proyecto de país y no solo de un club.

Fiel a su estilo, cerró sin hacer promesas. “Yo no quiero prometer porque nunca lo he hecho, yo me he comprometido. Prometer antes y empezar a vender humo, no es parte de mi esencia. Pero el día en que sea una realidad lo van a conocer todos en conjunto”, sentenció.