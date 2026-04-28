La casa de estudios de la U de Chile no se quedó al margen la llegada de Cecilia Pérez a la presidencia de Azul Azul y los cambios en el directorio de la concesionaria, realizando una fuerte exigencia a los administradores de este club de fútbol del mismo nombre.

El establecimiento estudiantil demandó una “auditoría” en medio del cambio de timonel y expresó claramente su opinión sobre el reciente ciclo de Michael Clark, quien se va después de cinco años al mando del organismo.

La exigencia de U de Chile a Cecilia Pérez y Azul Azul

U de Chile manifestó tras la Junta Ordinaria de Accionistas de Azul Azul y a través de una declaración que: “Es pertinente y necesaria una auditoría que descarte una eventual operación con sociedades relacionadas y esclarezca detalladamente gastos de administración, así como los sistemas de compensación ejecutiva”.

Además, aprovechó de expresar su “preocupación ante la falta de transparencia y el débil gobierno corporativo de Azul Azul, evidenciado, entre otros aspectos, en la dificultad para interpretar sus estados financieros”.

“Esta Casa de Estudios Superiores hace presente la insostenible continuidad de la presidencia anterior del club, marcada por múltiples procedimientos vigentes en sede administrativa, judicial y constitucional”, añadió.

Por último, señaló que velará para que los “valores y principios” del Club Universidad de Chile se mantengan, debido a que es “parte de su historia”.

¿Cuándo asumió Cecilia Pérez como presidenta de Azul Azul?

Cecilia Pérez asumió este martes 28 de abril la presidencia de Azul Azul, concesionaria que rige los destinos del club U de Chile, luego de una Junta Ordinaria de Accionistas realizada en el Centro Deportivo Azul.

Se trata de un hecho histórico, ya que en los 99 años de la U jamás una mujer había llegado a ese cargo, por lo que se trata de un honor para Pérez, quien asume el lugar que dejó Michael Clark, luego de haber sido vicepresidenta por varios años.

La exministra del Deporte y de la Secretaría General de Gobierno, en los dos períodos de Sebastián Piñera, llega a marcar un tremendo precedente en el fútbol chileno y tiene el enorme desafío de liderar la búsqueda del club de volver a ganar el Campeonato Nacional, el que no obtienen desde 2017, y también el anhelo de los hinchas: el estadio, del que según Clark se sabrán noticias prontamente.