Las primeras declaraciones de Cecilia Pérez como presidenta de Universidad de Chile no tardaron en generar polémica. Lucas Wilchez, exjugador de Colo Colo entre 2010 y 2012, cuestionó a la nueva mandamás azul en redes sociales tras sus dichos sobre la grandeza del club, acumulando cerca de 800 likes en pocas horas.

¿Qué dijo Lucas Wilchez sobre Cecilia Pérez?

El exfutbolista argentino, que también defendió la camiseta de Unión San Felipe en Chile, comentó una publicación de AS Chile que recogía declaraciones de la nueva presidenta. “Ya arrancó mintiendo la presi de la U, dijo que la U es más grande que Colo Colo”, escribió Wilchez.

El comentario desató la respuesta de hinchas azules, quienes apuntaron a su pasado en el Monumental. “Normal que estés traumado con la U, ya que fuiste parte del plantel del Colo desde 2010-2012”, respondió un usuario. Wilchez no se guardó nada: “Amigo, traumados están ustedes queriendo ser grandes cuando no lo son. No se pueden ni comparar con Colo Colo. Hijos”, cerró.

¿Qué dijo Cecilia Pérez que generó la polémica?

En su primera conferencia de prensa como presidenta de Azul Azul, Pérez repitió en varias ocasiones que la U es “el equipo más grande de Chile”, frase que encendió la reacción de hinchas y especialmente de Lucas Wilchez.

“Muy agradecida de todo el directorio. Estoy agradecida de poder tener el honor de presidir al equipo más grande de Chile, con mucha emoción”, afirmó la exministra, quien también se refirió a los objetivos financieros del club. “Debemos seguir trabajando para poder seguir teniendo al club financieramente estable, buscando que en los próximos años las arcas estén sanas”, agregó.

Además, en una de las preguntas, Pérez le consultó a un periodista: “¿Cuáles son los equipos más grandes de Chile?”, a lo que el comunicador respondió: “La U y Colo Colo”. Ante estas palabras, la mandamás enfatizó: “La U, muy bien”.

¿Cuándo juega la U de Chile?

En el ámbito futbolístico, Universidad de Chile continúa preparándose para enfrentar a Deportes La Serena por la cuarta fecha de la Copa de la Liga. El partido está agendado para este sábado 2 de mayo en el Estadio La Portada.