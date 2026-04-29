Universidad de Chile acumuló dos frentes abiertos en el Tribunal de Disciplina de la ANFP en menos de una semana. Los azules fueron amonestados por el uso de fuegos artificiales en el empate sin goles ante Everton de Viña del Mar en el Estadio Sausalito por la décima fecha del Campeonato Nacional, y además fueron citados a audiencia para el martes 5 de mayo por una situación similar registrada en el Clásico Universitario del sábado pasado.

¿Qué ocurrió con U de Chile en Viña del Mar?

El árbitro Cristián Garay consignó en su informe que durante el partido entre Everton y la U, fanáticos de ambos equipos usaron elementos prohibidos en distintos momentos del compromiso. “Se lanzan fuegos artificiales durante diferentes momentos del partido, desde la barra de Everton y barra de U de Chile”, señala el documento publicado en el sitio oficial del torneo.

Producto de ello, tanto azules como ruleteros recibieron una amonestación del Tribunal de Disciplina. Para la U, sin embargo, ese no es el único problema considerando el comportamiento de sus fanáticos en lo que va de la temporada.

¿U de Chile podría ser sancionada por el Tribunal?

El caso del Clásico Universitario es más grave. El árbitro Diego Flores detalló en su informe que al ingreso de los equipos a la cancha “se encienden bengalas, se lanzan fuegos artificiales y bombas de estruendo en distintos sectores de la Galería Sur”. Durante el primer tiempo se encendieron bengalas “durante al menos 4 oportunidades”, mientras que desde el minuto 47 se lanzaron “7 bengalas voladoras” y en el segundo tiempo se registraron “al menos 6 ocasiones” de encendido de bengalas.

Con ese nivel de detalle en el informe arbitral, el Tribunal de Disciplina citó a la dirigencia de Azul Azul a una audiencia telemática fijada para el martes 5 de mayo. Dados los antecedentes acumulados, la U arriesga sanciones concretas en el Campeonato Nacional, aunque el alcance de las mismas se definirá en esa instancia.

¿Cuándo juega la U de Chile?

En lo futbolístico, Universidad de Chile volverá a jugar este sábado 2 de mayo a las 15:00 horas frente a Deportes La Serena en el Estadio La Portada por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga.