El ambiente en el Centro Deportivo Azul pasó del miedo a la tranquilidad en cuestión de horas. Tal como informamos durante la jornada de ayer, una jugada administrativa en el registro de marcas ante el INAPI encendió las alarmas de la Casa de Estudios y de los hinchas. La concesionaria había ingresado decenas de solicitudes para inscribir emblemas derivados del histórico “Chuncho”, lo que generó inmediatos cuestionamientos sobre una supuesta vulneración al “Convenio de Autorización de Símbolos Distintivos”.

Sin embargo, en medio de sus primeras horas al mando de Azul Azul, la nueva presidenta de la institución, Cecilia Pérez, decidió enfrentar las cámaras para frenar el drama, transparentar los motivos de la directiva y calmar a la fanaticada del Romántico Viajero.

La verdad tras el registro en INAPI: El plan para el centenario

En su primera vocería oficial como mandamás de la sociedad anónima, la exministra abordó directamente la controversia generada por esta maniobra. La directiva despejó cualquier tipo de especulación sobre una mala intención comercial o un intento de “robo” del emblema, argumentando que la inscripción de estas variaciones del escudo responde netamente a una planificación festiva de cara a los 100 años del club laico.

“En nuestro aniversario del próximo año queremos tener distintos símbolos del Chuncho para los distintos eventos que se están planificando para nuestros hinchas”, comenzó argumentando la abogada en plena sala de prensa del CDA, descartando un quiebre institucional.

El anuncio definitivo: ¿En manos de quién quedará el escudo?

Para zanjar el tema de raíz y respetar la exclusividad histórica de las marcas, Azul Azul confirmó la cesión de los derechos. Lejos de enfrascarse en una batalla legal que pusiera en riesgo el contrato, la nueva presidenta anunció que la concesionaria actuará conforme al convenio original, asegurando que todos los registros nuevos pasarán a manos de sus dueños legítimos.

Con total claridad, la nueva timonel sentenció la disputa y confirmó el traspaso: “Dentro de esos, hay símbolos que no están en los originales del contrato con la Casa de Estudios, pero nosotros ya hemos manifestado y así lo vamos a hacer de que esos símbolos van a ser traspasados a la Casa de Estudios”.

El tajante aviso sobre el estadio de la U: “Vender humo no es parte de mi esencia”

Más allá de apagar el incendio administrativo por los emblemas, la primera vocería de Cecilia Pérez estuvo marcada por la emoción de asumir un hito histórico: convertirse en la primera mujer en presidir un club de Primera División en el país. Sin embargo, la abogada aprovechó la instancia para rayar la cancha respecto al tema que más desvela y frustra al hincha azul: la construcción del anhelado coliseo propio.

Lejos de hacer promesas vacías en su primer día al mando, la exministra aterrizó las expectativas y le envió un mensaje directo al mundo público para destrabar el proyecto. “Si nuestro mandato se acompaña de autoridades valientes que vean eventualmente el estadio de Universidad de Chile como un legado hacia el país y nos apoyen sin poner trabas, ese sueño puede ser una realidad”, disparó la timonel.

Para cerrar su intervención y dejar claro el sello frontal que tendrá su mandato tras la bullada salida de Michael Clark, Pérez fue categórica sobre cómo manejarán los avances del recinto deportivo: “Me he comprometido con el directorio para trabajar por ese sueño. El día que sea una realidad, lo van a saber. Vender humo no es parte de mi esencia”.