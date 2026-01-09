La temporada 2026 del fútbol chileno suma una novedad histórica. Por primera vez se disputará la Copa de la Liga, un torneo inédito que reunirá a los 16 clubes de Primera División, con grupos definidos, fechas ya establecidas y un premio que impacta directamente en la ruta hacia la Copa Libertadores.

Aunque convivirá con el Campeonato Nacional, la Copa Chile y la Supercopa, este nuevo certamen no será un simple complemento: entrega clasificación internacional y obliga a los clubes a planificar con un calendario más exigente desde marzo.

❓ ¿Qué es la Copa de la Liga 2026 y por qué se juega este nuevo torneo?

La Copa de la Liga 2026 es una nueva competencia oficial creada por la ANFP para ampliar el calendario del fútbol chileno y sumar un cuarto título en disputa durante la temporada. El torneo busca aumentar la cantidad de partidos, generar mayor atractivo televisivo y saldar compromisos comerciales, especialmente con TNT Sports, dueño de los derechos de transmisión.

Participan exclusivamente los 16 equipos de Primera División, sin presencia de clubes del Ascenso ni amateurismo, lo que eleva el nivel competitivo desde la fase inicial.

🗓️ ¿Cuándo comienza y cuándo termina la Copa de la Liga 2026?

Según el calendario elaborado por la ANFP, la Copa de la Liga arrancará el 16 de marzo de 2026 y se extenderá hasta el 19 de julio, fecha programada para la final.

Un dato llamativo es que la definición del torneo coincidirá con el cierre del Mundial 2026, lo que obligará a convivir con actividad oficial incluso durante el evento planetario.

🏟️ Grupos de la Copa de la Liga 2026: así quedaron las zonas

Los 16 equipos fueron distribuidos en cuatro grupos de cuatro, siguiendo el orden de posiciones del Campeonato Nacional 2025. Los cuatro mejores de esa temporada fueron designados como cabezas de serie.

🔵 Grupo A

Coquimbo Unido (1°)

Colo Colo (8°)

Huachipato (9°)

Deportes Concepción (ascendido)

🟢 Grupo B

Universidad Católica (2°)

Cobresal (7°)

Ñublense (10°)

Universidad de Concepción (ascendido)

🟡 Grupo C

O’Higgins (3°)

Palestino (6°)

Deportes Limache (11°)

Everton (14°)

🔴 Grupo D

Universidad de Chile (4°)

Audax Italiano (5°)

Unión La Calera (12°)

Deportes La Serena (13°)

El ordenamiento del resto de los clubes se realizó mediante un sistema tipo Snake Draft, que distribuye a los equipos según su ubicación final en la tabla, alternando el orden de selección para equilibrar los grupos.

🧩 ¿Cómo se juega la Copa de la Liga 2026? Formato del inédito torneo

La Copa de la Liga se disputará en fase de grupos con partidos de ida y vuelta, donde cada equipo enfrentará dos veces a sus rivales de zona.

Los líderes de cada grupo avanzarán directamente a semifinales.

En la ronda de los cuatro mejores:

El ganador del Grupo A enfrentará al del Grupo D

enfrentará al del El líder del Grupo B jugará ante el del Grupo C

Las semifinales serán a ida y vuelta, mientras que la final se disputará a partido único, en sede neutral.

🏆 ¿Qué premio entrega la Copa de la Liga 2026?

El campeón de la Copa de la Liga 2026 obtendrá un premio mayor:

👉 Chile 3 para la Copa Libertadores 2027

Además, el ganador accederá a la Supercopa, ampliando su calendario y exposición internacional. No se trata solo de un trofeo: es un atajo directo a la escena continental.

Cabe destacar que esto garantiza un mínimo de 42 partidos por equipo en Primera División, incluso para quienes no disputen torneos internacionales, y eleva la exigencia física y estratégica para los planteles.

📌 ¿Cuándo se publica el fixture oficial de la Copa de la Liga 2026?

La ANFP aún no ha publicado el fixture oficial con fechas, horarios y cruces específicos.

Según lo informado:

El calendario detallado se dará a conocer semanas antes del inicio

La programación incluirá ajustes televisivos y logísticos

📰 En resumen

La Copa de la Liga 2026 es un torneo nuevo del fútbol chileno

Participan los 16 equipos de Primera División

Comienza el 16 de marzo y termina el 19 de julio

Se juega en grupos y fases finales

El campeón clasifica como Chile 3 a la Libertadores 2027

