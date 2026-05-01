Universidad de Chile ya emprendió rumbo hacia el norte del país para visitar a La Serena por la cuarta fecha de la Copa de la Liga, donde se juega una verdadera final por si quiere optar al primer puesto del Grupo D. A pesar de que los azules vienen de una gran victoria por el Campeonato Nacional ante Católica, no todo son sonrisas, debido a que Fernando Gago perdió por lesión a un ícono y tuvo que meter mano en la citación.

El jugador que no se subió al avión para visitar al granate fue el capitán, Marcelo Díaz, por molestias en su tobillo operado en diciembre pasado. Es por ello que Gago tuvo que mover piezas y decidió que el paraguayo Lucas Romero vuelva a las citaciones de la U. Esta podría ser una oportunidad de oro para el guaraní, debido a que su poco rodaje podría afectar su próxima participación en la Copa del Mundo.

Lucas Romero vuelve a las citaciones de Fernando Gago

Tras ser marginado de la citación azul para el Clásico Universitario de la fecha pasada, Lucas Romero ingresa nuevamente al plantel que esta vez viaja para enfrentar a La Serena por la Copa de la Liga. El volante paraguayo a pesar de llegar como una de las apuestas en el mercado no ha logrado convencer a Fernando Gago, quien sólo lo ha colocado en un partido.

Tras la llegada de Pintita a Universidad de Chile, Romero solo ha estado 45 minutos en cancha, en lo que fue la victoria azul por 4-0 ante La Serena por el Campeonato Nacional 2026. Por otra parte, ha sido convocado en dos encuentros, otro marginado de las citaciones y otros dos no podía ser considerado por amistosos con su país.

La necesidad de Romero de jugar por el Mundial 2026

A pesar de que se espera que el paraguayo inicie el duelo ante el granate en la banca, esta podría ser una oportunidad de oro para él, ya que necesita rodaje para poder ser considerado por Gustavo Alfaro en la selección paraguaya, que disputará el Mundial 2026. A inicios de año, Romero fue parte del seleccionado guaraní y jugó 79 minutos ante Grecia en la victoria 2-1 de los sudamericanos.

Lucas Romero a la Selección de Paraguay 🇵🇾

Nuestro volante fue convocado por Gustavo Alfaro de cara a los partidos amistosos ante Grecia 🇬🇷 y Marruecos 🇲🇦



¡Felicidades y mucho éxito, Lucas! 👏🏼 pic.twitter.com/DmaYdGU89j — Universidad de Chile (@udechile) March 20, 2026

Cabe destacar que Paraguay entregará su nómina final para la Copa del Mundo a finales de mayo, donde la U también puede ver una oportunidad de ganancia si el volante es convocado entre los 26 seleccionados, ya que los equipos que ceden jugadores para el torneo mundialista reciben un aporte de 11 mil dólares diarios, es decir 10. 1 millones de pesos por jornada.