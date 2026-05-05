Audax Italiano vuelve al Bicentenario de La Florida este miércoles 6 de mayo con una oportunidad grande en la Copa Sudamericana 2026. El cuadro chileno recibe a Vasco da Gama por la cuarta fecha del Grupo G, en una zona donde brasileños, itálicos y Olimpia comparten la punta con 4 puntos, mientras Barracas Central se mantiene cerca con 3. Con esa paridad, el cruce en Santiago puede dejar a los Tanos en posición de liderato o volver a apretar todavía más la pelea por la clasificación.

El equipo de Juan José Ribera llega con antecedentes que alimentan la ilusión: ya venció 2-1 a Vasco en Río de Janeiro, después de empezar abajo, con goles de Michael Fuentes Vadulli y Franco Troyansky. Además, viene de rescatar un empate 1-1 ante Barracas Central en Argentina con un gol agónico de Loyola en el descuento, resultado que sostuvo a Audax en carrera. Enfrente estará un Vasco que recuperó terreno con un 3-0 sobre Olimpia y que llega con una propuesta de posesión fuerte, aunque obligado a mejorar lo que mostró ante el cuadro chileno en la ida.

¿Qué canal transmite Audax Italiano vs Vasco da Gama EN VIVO?

El partido será transmitido por TV y streaming en Chile.

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👉 Cobertura online: AlAireLibre.cl

¿A qué hora juegan Audax Italiano vs Vasco da Gama?

Se juega este miércoles 6 de mayo a las 18:00 horas de Chile.

📅 Miércoles 6 de mayo de 2026

🕕 18:00 horas (Chile)

🏟️ Estadio Bicentenario de La Florida, Santiago

El duelo corresponde a la cuarta fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana 2026.

¿Dónde ver Audax Italiano vs Vasco da Gama ONLINE por streaming?

El encuentro estará disponible en plataformas digitales.

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¿Dónde ver GRATIS Audax Italiano vs Vasco da Gama?

El partido no tendrá transmisión gratuita por TV abierta en Chile.

Se podrá ver exclusivamente en:

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Formación de Audax Italiano vs Vasco da Gama

XI Audax Italiano

Tomás Ahumada; Enzo Ferrario, Marcelo Ortiz, Daniel Piña; Paolo Guajardo, Vicente Zenteno, Marco Collao, Esteban Matus; Rodrigo Cabral; Michael Fuentes Vadulli y Giovani Chiaverano.

XI Vasco da Gama

Leo Jardim; Puma Rodríguez, Alan Saldivia, Lucas Freitas, Lucas Pitón; Hugo Moura, Ramón Rique; Adson, Johan Rojas, Nuno Moreira; Claudio Spinelli.

Árbitros designados para Audax Italiano vs Vasco da Gama

Árbitro: Jhon Ospina (Colombia)

Asistente 1: David Fuentes (Colombia)

Asistente 2: Jhon Gallego (Colombia)

Cuarto árbitro: Paula Fernández (Colombia)

VAR: Ricardo García (Colombia)

AVAR: María Victoria Daza (Colombia)

Asesor: Juan Zorrilla (Paraguay)

Quality Manager: Sandra Zambrano (Ecuador)

¿Cómo llegan Audax Italiano vs Vasco da Gama a la Copa Sudamericana?

Audax Italiano llega con una chance directa de quedar arriba en el Grupo G.

El cuadro chileno viene de empatar 1-1 ante Barracas Central en Buenos Aires, en un partido que se le abrió cuesta arriba por el gol de Rodrigo Bogarín, pero que logró rescatar sobre el final con el tanto agónico de Loyola. Incluso con un penal desperdiciado, el punto terminó siendo valioso porque dejó a los Tanos igualados en la cima junto a Vasco y Olimpia.

El antecedente inmediato ante el rival también pesa. En la ida, Audax dio uno de sus golpes más importantes del grupo al vencer 2-1 a Vasco en Río de Janeiro, con una remontada que reforzó su carácter competitivo fuera de casa. Ahora, en La Florida, necesita sostener ese impulso para no depender de otros resultados.

Vasco da Gama llega fortalecido tras golear a Olimpia y pasar a liderar por diferencia de gol.

El equipo brasileño venía complicado en la tabla, pero cambió el panorama con un 3-0 sobre Olimpia en São Januário, gracias a los goles de José Luis “Puma” Rodríguez, Nuno Moreira y Adson. Ese triunfo lo dejó con 4 puntos y mejor diferencia, justo antes de visitar a un Audax que ya lo venció en esta misma fase.

En el plano reciente, Vasco también mostró carácter en el Brasileirao: rescató un 2-2 ante Flamengo con goles de Robert Renan y Hugo Moura. Su desafío será trasladar esa reacción a Santiago, donde buscará sostener una racha positiva reciente ante equipos chilenos.

El partido tiene datos que explican la tensión del cruce. Audax está invicto en sus últimos cuatro duelos ante clubes brasileños por Copa Sudamericana, con dos triunfos y dos empates. Además, Esteban Matus aparece como una pieza clave: es el jugador con más metros progresivos en conducciones de pelota desde el inicio de la fase de grupos, con 507.

Vasco, por su parte, ganó sus últimas dos visitas a clubes chilenos en torneos CONMEBOL y en ambas dejó su arco en cero: 4-0 a Universidad de Concepción y 2-0 a Universidad de Chile, ambos en la Libertadores 2018. También es uno de los equipos con más secuencias largas de pase en esta Sudamericana, con 35 jugadas de más de 10 toques, solo por detrás de Grêmio.

¿Cómo está la tabla del Grupo G de la Copa Sudamericana?

El Grupo G está igualado en la cima y cada punto puede cambiar el orden de clasificación.

Vasco da Gama: 4 puntos

Audax Italiano: 4 puntos

Olimpia: 4 puntos

Barracas Central: 3 puntos

Con tres equipos empatados arriba y Barracas a solo una unidad, Audax tiene un partido que puede mover todo el grupo. Ganar en La Florida lo puede dejar en posición de mando; tropezar, en cambio, puede obligarlo a remar las últimas fechas con la calculadora en la mano.