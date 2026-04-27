Audax Italiano salta a la cancha este martes 28 de abril con una oportunidad concreta de posicionarse en el Grupo G de la Copa Sudamericana 2026. El cuadro chileno visita a Barracas Central con 3 puntos tras su golpe en Brasil ante Vasco da Gama, resultado que lo dejó a solo una unidad del líder Olimpia (4), en una zona donde el elenco de Brasil suma 1 y los argentinos aparecen con 2. Con diferencias mínimas, el partido en Buenos Aires puede empezar a definir quién se afirma como candidato a clasificar.

El equipo itálico llega respaldado por su rendimiento internacional, pero condicionado por su presente reciente: apenas un triunfo en sus últimos siete partidos, con cinco derrotas y un empate. Aun así, la victoria 2-1 en Río —con remontada incluida gracias a los goles de Michael Fuentes y Franco Troyansky— le devolvió confianza a un plantel que necesita sostener ese nivel fuera de Chile. Enfrente estará un Barracas que todavía no marca en la Sudamericana, pero que ha mejorado en el plano local y busca hacerse fuerte en casa para meterse en la pelea. Para Audax, el escenario es claro: sumar en Argentina no solo lo posiciona, también puede empezar a marcar su camino en el grupo.

¿Qué canal transmite Barracas Central vs Audax Italiano EN VIVO?

El partido será transmitido por TV y streaming en Chile.

📺 ESPN

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👉 Cobertura online: AlAireLibre.cl

¿A qué hora juegan Barracas Central vs Audax Italiano?

Se juega este martes 28 de abril a las 20:00 horas de Chile.

📅 Martes 28 de abril de 2026

🕗 20:00 horas (Chile)

🏟️ Estadio Florencio Solá, Buenos Aires

El duelo corresponde a la tercera fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana 2026.

¿Dónde ver Barracas Central vs Audax Italiano ONLINE por streaming?

El encuentro estará disponible en plataforma digital.

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¿Dónde ver GRATIS Barracas Central vs Audax Italiano?

El partido no tendrá transmisión gratuita en Chile.

Se podrá ver exclusivamente en:

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Formaciones de Barracas Central vs Audax Italiano

XI Barracas Central

Juan Espínola; Nicolás Caparo, Fernando Tobio, Nicolás Demartini; Damián Martínez, Dardo Miloc, Iván Tapia, Rodrigo Insúa; Tomás Porra, Facundo Bruera, Norberto Briasco.

XI Audax Italiano

Tomás Ahumada; Enzo Ferrario, Marcelo Ortiz, Daniel Piña; Paolo Guajardo, Marco Collao, Federico Mateos, Esteban Matus; Michael Vadulli; Diego Coelho, Giovanni Chiaverano.

Árbitros designados para Barracas Central vs Audax Italiano

Árbitro: Kevin Ortega (Perú)

Asistente 1: Michael Orue (Perú)

Asistente 2: Jesús Sánchez (Perú)

Cuarto árbitro: Augusto Menéndez (Perú)

VAR: Diego Haro (Perú)

AVAR: Alberth Alarcón (Perú)

Asesor: Héctor Baldassi (Argentina)

Quality Manager: Marcelo De León (Uruguay)

¿Cómo llegan Barracas Central vs Audax Italiano a la Copa Sudamericana?

Audax Italiano llega con presión: necesita ganar para no ceder terreno en el grupo.

El cuadro chileno viene de una victoria clave en Brasil ante Vasco da Gama, pero su presente reciente genera dudas: suma solo un triunfo en sus últimos siete partidos, con cinco derrotas y un empate. Aun así, ese golpe en Brasil lo mantiene vivo en una zona muy cerrada.

Barracas Central, en tanto, aún no gana ni anota en el torneo, pero sigue en carrera.

El equipo argentino empató sin goles ante Vasco y Olimpia, resultados que lo mantienen al acecho en una tabla donde nadie logra despegar.

¿Cómo está la tabla del Grupo G de la Copa Sudamericana?

El grupo está completamente abierto y cada punto empieza a definir el futuro.

Olimpia: 4 puntos

Audax Italiano: 3 puntos

Barracas Central: 2 puntos

Vasco da Gama: 1 punto

Dos equipos con necesidades distintas, pero la misma urgencia. Audax busca consolidarse tras su golpe en Brasil, mientras Barracas intenta meterse de lleno en la pelea. Y con el grupo tan corto, este partido puede empezar a marcar quién sigue con vida… y quién queda condicionado.