Audax Italiano logró un tremendo triunfo por 2-1 ante Vasco da Gama en Brasil por la Copa Sudamericana 2026: los Tanos silenciaron al estadio Sao Januario e hicieron la heroica, sumando de paso sus primeros tres puntos en el Grupo G de la competición internacional.

Es la segunda vez que Audax gana en Brasil: la anterior fue en 2023 contra Santos también por 2-1 y en el mismo torneo, por lo que en los últimos años a los itálicos se les ha hecho amigable jugar en un país que históricamente ha sido un sufrimiento para los equipos chilenos.

Los goles de Vasco da Gama vs Audax Italiano por la Copa Sudamericana 2026

El primer tiempo fue de resistencia para Audax Italiano: Vasco da Gama impuso presión en campo contrario, pero el elenco de colonia estuvo a la altura. Incluso, la primera incidencia fue favorable para el equipo chileno, ya que Joao Pedro se fue expulsado en los 35 minutos por doble tarjeta amarilla, dejando al cuadro local en desventaja numérica.

Pese a esto, los brasileños se pusieron en ventaja en los descuentos de la primera mitad: Brenner recibió un centro desde la derecha y definió en el área chica de los itálicos en los 45+3′, algo que parecía encaminar una noche tranquila para los dueños de casa.

No obstante, el segundo tiempo de Audax fue descomunal, consiguiendo primero el empate en los 62′ con un oportuno cabezazo de Michael Fuentes Vadulli, lo que entregaba ilusión y fuerza para ir a buscar los tres puntos con un hombre de más.

En los 83′ se empezó a gestar la heroica, dado que Carlos Cuesta cometió penal y se ganó la tarjeta roja en Vasco, situación que se definió tras una revisión en el VAR. Franco Troyansky se puso frente al balón y en los 86′ definió con tremenda calidad para poner el 2-1, resultado que por todos los medios trató de amagar el elenco local en los minutos finales (hubo ocho de agregado), aunque finalmente se concretó el triunfazo audino.

Estadísticas de Vasco da Gama vs Audax Italiano por la Copa Sudamericana 2026

Copa Sudamericana Grp. G – 2026 DÍA DE PARTIDO 2 Vasco da Gama Sin Comenzar Audax Italiano

¿Cuándo vuelve a jugar Audax Italiano por la Copa Sudamericana 2026?

Audax Italiano vuelve a la cancha por la Copa Sudamericana 2026 el martes 28 de abril a las 20:00 horas contra Barracas Central en Argentina, duelo difícil, pero que se puede ganar si tomamos como referencia el compromiso con Vasco da Gama.

Antes, enfrentará este domingo 19 a Huachipato en Talcahuano y el viernes 24 a Limache en La Florida, ambos encuentros por el Campeonato Nacional.