Audax Italiano igualó 2-2 ante Deportes Limache por la undécima fecha del Campeonato Nacional 2026, en un partido donde hubo demasiada fricción, al punto que por una desafortunada jugada perdieron a uno de sus titulares indiscutidos por una grave lesión que lo sacó del encuentro.

Se trata del volante nacional Nicolás Aedo, quien a los 84’ minutos del encuentro disputó el balón ante Flavio Moya, el cual cayó con todo su cuerpo en el tobillo del mediocampista itálico. Tras esta situación, Moya fue expulsado y Aedo trasladado en ambulancia a un centro asistencial por la magnitud de la lesión.

🙏🇮🇹⚽ ¡FUERZA, NICOLÁS!



Aedo tuvo que ser trasladado de urgencia en el duelo entre Audax Italiano y Deportes Limache, tras una jugada con Moya. El jugador del Tomate Mecánico salió expulsado y visiblemente consternado por la grave lesión del jugador Itálico.



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La lesión que afecta a Nicolás Aedo y a Audax

Durante esta jornada, Audax Italiano emitió un comunicado con la situación que pasó su volante en el encuentro ante Deportes Limache, donde señaló cuál fue el diagnóstico entregado en urgencias de la Clínica Meds y cómo se encuentra actualmente el canterano audino.

“Tras realizar los exámenes de rigor y ser evaluado por el cuerpo médico del club en conjunto con especialistas del centro de salud, se confirmó una fractura en su tobillo derecho”, indicó el cuadro floridano mediante sus redes sociales.

Audax Italiano señaló que Nicolás Aedo completará nuevos estudios para determinar cuál será su camino a seguir y evaluar si intervenir quirúrgicamente el tobillo del mediocampista. Además, mencionaron que el volante se encuentra en su domicilio junto a sus seres queridos y con monitoreo permanente de los profesionales médicos del club itálico.

La importancia de Aedo en Audax Italiano

Con esta grave lesión, el cuadro italiano pierde a una de sus piezas fundamentales en el equipo, ya que Aedo ha disputado 16 de los 17 encuentros de la temporada que ha jugado Audax Italiano, la mayoría como titular y siendo parte importante en el mediocampo que forma recurrentemente Gustavo Lema.

La baja de Aedo en el equipo es un tema sensible para Lema, quien ya debe poner en marcha un plan para reemplazar al jóven volante para su próximo desafío a nivel internacional, ya que este martes 28 de abril deberán viajar a Argentina para enfrentar a Barracas Central por la tercera jornada de la Copa Sudamericana 2026.