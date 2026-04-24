Audax Italiano y Limache empataron 2-2 en un entretenido duelo en el estdio Bicentenario de La Florida por la Fceha 11 del Campeonato Nacional 2026, en el que los Tomateros pusieron en jaque su liderato exclusivo, ya que pueden ser alcanzados en esta fecha por Colo Colo y Huachipato. En el caso de los Albos la situación es más favorable, ya que tienen un partido menos.

Este resultado deja a los audinos con 11 puntos, apenas uno por sobre la zona de descenso, en el decimotercer puesto de la tabla de posiciones, con una dura tarea por delante para zafar de la zona roja

Los goles de Audax Italiano vs Limache por el Campeonato Nacional 2026

Audax Italiano abrió la cuenta en los 37 minutos de juego gracias a Vicente Zenteno, quien marcó su primer gol en el profesionalismo. No obstante, Daniel “Popín” Castro igualó en los descuentos del primer tiempo mediante un certero lanzamiento penal (45+1′).

En el complemento siguieron las emociones: el siempre efectivo Giovani Chiaverano devolvió la ventaja a Audax en los 55′ mientras que en los 65′ llegó otra vez la paridad a La Florida con un cabezazo de Ramón Martinez, tras centro de Jean Meneses, el máximo asistidor del torneo con siete.

El momento dramático del compromiso lo puso Nicolás Aedo sobre el final del compromiso, ya que sufrió una muy dolorosa lesión tras una acción con Flavio Moya. El jugador audino se fue en ambulancia y el limachino recibió tarjeta roja por la consecuencia que tuvo su rival.

También salieron con problemas físicos en el elenco itálico: Raimundo Rebolledo, Oliver Rojas y Franco Troyansky.

En los últimos segundos pudo llear la victoria de los dueños casa con una gran jugada de Rodrigo Cabral, quien incluso eludió al portero Cluadio González, pero estrelló el balón en el travesaño de los limachinos.

Estadísticas de Audax Italiano vs Limache por el Campeonato Nacional 2026

Waiting for data available.

¿Cuándo vuelven a jugar Audax Italiano y Limache?

Audax Italiano retorna a la acción el próximo martes 28 de abril a ls 20:00 horas contra Barracas Central en Argentina por la Copa Sudamericana 2026. En esa competencia, los Tanos vienen de un triunfazo en Brasil por 2-1 contra Vasco da Gama.

Limache jugará su siguiente compromiso frente a O’Higgins en el estadio Municipal Lucio Fariña Fernández, por la Copa de la Liga. El partido será el domingo 3 de mayo a las 20:00 horas.