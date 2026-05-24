Deportes La Serena se recuperó de la mejor manera tras la goleada sufrida en la fecha pasada, ya que en su hogar venció por 4-1 a Deportes Limache por la fecha 13 del Campeonato Nacional 2026. Los Papayeros se impusieron ante los Tomateros en una lluvía de goles que le permiten a los locales escapar de la parte baja e impedir que la visita escale al segundo puesto.
Con la victoria del local, Deportes La Serena trepa hasta la duodécima posición con 17 unidades, mientras que Deportes Limache se estanca en la tercera posición con 21 puntos. Una victoria de Católica en el clásico ante Colo Colo los bajaría al cuarto puesto.
Los goles de La Serena vs Limache por el Campeonato Nacional 2026
Deportes La Serena fue protagonista del encuentro en todo momento, al buscar la apertura del marcador desde el primer minuto, la cual encontró a los 19’ minutos con gol de Nicolás Stefanelli tras una habilitación de Angelo Henríquez que lo dejó solo en el área.
El segundo tiempo tuvo más acciones ofensivas, ya que Limache buscaba el empate, pero los locales lograron encontrar los espacios para marcar dos goles. Al minuto 53’ Felipe Chamorro marcó de cabeza tras un córner para el segundo de los Papayeros, y el tercero llegó dos minutos después, tras un gran contraataque que culminó en un remate de Diego Rubio inatajable para Bórquez.
El tercer gol de los locales generó la reacción inmediata de Limache, que encontró el descuento a los 57’ minutos con un cabezazo de Marcos Arturia tras un centro de Jean Meneses.
A pesar de la reacción visitante, La Serena logró el cuarto gol repitiendo la fórmula del segundo, ya que desde un córner fue Felipe Chamorro quien cabeceó y luego capturó el rebote para el 4-1 final del encuentro.
Estadísticas de La Serena vs Limache por el Campeonato Nacional 2026
- Nicolas Stefanelli 19′
- Felipe Chamorro 54′
- Diego Rubio 56′
- Felipe Chamorro 84′
- Gonzalo Escalante 23′
- Felipe Chamorro 67′
- Marcos Arturia 58′
- Summary
- Comments
- Lineups
- Match Stats
- Team Stats
Lanzillotta
Gutierrez
Mac
Allister
Delgado
Salazar
Escalante
Henriquez
Diaz
Stefanelli
Vargas
Rubio
- Entrenador
-
0Felipe Gutiérrez
- Suplentes
-
22Eryin Sanhueza
-
26Fernando Dinamarca
-
16Joaquin Gutierrez
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29Matias Pinto
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28Joan Orellana
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14Felipe Chamorro
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23Matias Marin
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20Milovan Velasquez
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15Bastian Contreras
Borquez
Llanten
Aguirre
Parot
Flores
Fuentes
Moya
Meneses
Morales
Arturia
Castro
- Entrenador
-
0Victor Rivero
- Suplentes
-
17Claudio Gonzalez
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3Benjamin Molina
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28Vicente Vargas
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8Joaquin Montecinos
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15Vicente Alvarez
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9Gonzalo Sosa
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11Facundo Marin
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29Franco Oyarzun
¿Cuándo vuelven a jugar La Serena y Limache?
Deportes La Serena volverá a ver acción el próximo sábado 30 de mayo, ya que debe recibir en el Estadio La Portada al líder de la competencia, Colo Colo. El duelo válido por la fecha 14 del Campeonato Nacional 2026 entre Papayeros y el Cacique se jugará a partir de las 15:00 horas.
Por su parte, Deportes Limache tendrá que olvidar la derrota sufrida ante los granates para concentrarse en su próximo reto, enfrentar al actual campeón de la división. Limache recibirá a Coquimbo Unido en el Estadio Lucio Fariña el domingo 31 de mayo a partir de las 12:30 horas.