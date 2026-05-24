Deportes La Serena se recuperó de la mejor manera tras la goleada sufrida en la fecha pasada, ya que en su hogar venció por 4-1 a Deportes Limache por la fecha 13 del Campeonato Nacional 2026. Los Papayeros se impusieron ante los Tomateros en una lluvía de goles que le permiten a los locales escapar de la parte baja e impedir que la visita escale al segundo puesto. 

Con la victoria del local, Deportes La Serena trepa hasta la duodécima posición con 17 unidades, mientras que Deportes Limache se estanca en la tercera posición con 21 puntos. Una victoria de Católica en el clásico ante Colo Colo los bajaría al cuarto puesto. 

Los goles de La Serena vs Limache por el Campeonato Nacional 2026

Deportes La Serena fue protagonista del encuentro en todo momento, al buscar la apertura del marcador desde el primer minuto, la cual encontró a los 19’ minutos con gol de Nicolás Stefanelli tras una habilitación de Angelo Henríquez que lo dejó solo en el área. 

El segundo tiempo tuvo más acciones ofensivas, ya que Limache buscaba el empate, pero los locales lograron encontrar los espacios para marcar dos goles. Al minuto 53’ Felipe Chamorro marcó de cabeza tras un córner para el segundo de los Papayeros, y el tercero llegó dos minutos después, tras un gran contraataque que culminó en un remate de Diego Rubio inatajable para Bórquez

El tercer gol de los locales generó la reacción inmediata de Limache, que encontró el descuento a los 57’ minutos con un cabezazo de Marcos Arturia tras un centro de Jean Meneses

A pesar de la reacción visitante, La Serena logró el cuarto gol repitiendo la fórmula del segundo, ya que desde un córner fue Felipe Chamorro quien cabeceó y luego capturó el rebote para el 4-1 final del encuentro. 

Estadísticas de La Serena vs Limache por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 13
La Serena
24/05/2026 15:00
4
1
Half Time : 1 0
Finalizado
Deportes Limache
  • Nicolas Stefanelli 19′
  • Felipe Chamorro 54′
  • Diego Rubio 56′
  • Felipe Chamorro 84′
  • Gonzalo Escalante 23′
  • Felipe Chamorro 67′
  • Marcos Arturia 58′
  • Summary
  • Comments
  • Lineups
  • Match Stats
  • Team Stats
90 + 2 ‘
La Serena
Sustitución entra : Matias Marin
90 + 2 ‘
La Serena
Sustitución sale : Rafael Delgado
90 + 2 ‘
La Serena
Sustitución entra : Matias Pinto
90 + 2 ‘
La Serena
Sustitución sale : Diego Rubio
90 + 2 ‘
La Serena
Sustitución entra : Bastian Contreras
90 + 2 ‘
La Serena
Sustitución sale : Gonzalo Escalante
84 ‘
La Serena
Gol regular : Felipe Chamorro
82 ‘
Deportes Limache
Sustitución entra : Joaquin Montecinos
82 ‘
Deportes Limache
Sustitución sale : Misael Llanten
67 ‘
La Serena
Tarjeta amarilla : Felipe Chamorro
62 ‘
La Serena
Sustitución entra : Joaquin Gutierrez
62 ‘
La Serena
Sustitución sale : Angelo Henriquez
58 ‘
Deportes Limache
Asistencia : Jean Meneses
58 ‘
Deportes Limache
Gol regular : Marcos Arturia
56 ‘
La Serena
Asistencia : Jeisson Vargas
56 ‘
La Serena
Gol regular : Diego Rubio
54 ‘
La Serena
Asistencia : Jeisson Vargas
54 ‘
La Serena
Gol regular : Felipe Chamorro
46 ‘
Deportes Limache
Sustitución entra : Gonzalo Sosa
46 ‘
Deportes Limache
Sustitución sale : Flavio Moya
34 ‘
La Serena
Sustitución entra : Felipe Chamorro
34 ‘
La Serena
Sustitución sale : Nicolas Stefanelli
23 ‘
La Serena
Tarjeta amarilla : Gonzalo Escalante
19 ‘
La Serena
Asistencia : Angelo Henriquez
19 ‘
La Serena
Gol regular : Nicolas Stefanelli
Asistencia de Jean Meneses en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Carlos Morales!
Asistencia de Jeisson Vargas en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Diego Rubio!
Asistencia de Jeisson Vargas en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Felipe Chamorro!
Cambio: se retira Flavio Moya y entra en su lugar Gonzalo Sosa.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +4 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
Cambio: se retira Nicolas Stefanelli y entra en su lugar Felipe Chamorro.
Amonestación para Gonzalo Escalante.
Asistencia de Angelo Henriquez en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Nicolas Stefanelli!
El árbitro da inicio al encuentro.
La Serena
4-1-4-1
Federico Lanzillotta 1
Federico
Lanzillotta
Bruno Gutierrez 21
Bruno
Gutierrez
Francis Mac Allister 4
Francis
Mac
Allister
Rafael Delgado 33
Rafael
Delgado
Yahir Salazar 17
Yahir
Salazar
Gonzalo Escalante 8
Gonzalo
Escalante
Angelo Henriquez 9
Angelo
Henriquez
Sebastian Diaz 6
Sebastian
Diaz
Nicolas Stefanelli 34
Nicolas
Stefanelli
Jeisson Vargas 10
Jeisson
Vargas
Diego Rubio 11
Diego
Rubio
  • Entrenador
  • 0
    Felipe Gutiérrez
  • Suplentes
  • 22
    Eryin Sanhueza
  • 26
    Fernando Dinamarca
  • 16
    Joaquin Gutierrez
  • 29
    Matias Pinto
  • 28
    Joan Orellana
  • 14
    Felipe Chamorro
  • 23
    Matias Marin
  • 20
    Milovan Velasquez
  • 15
    Bastian Contreras
Deportes Limache
4-3-3
Matias Borquez 1
Matias
Borquez
Misael Llanten 25
Misael
Llanten
Augusto Aguirre 2
Augusto
Aguirre
Alfonso Parot 24
Alfonso
Parot
Marcelo Flores 4
Marcelo
Flores
César Fuentes 6
César
Fuentes
Flavio Moya 21
Flavio
Moya
Jean Meneses 16
Jean
Meneses
Carlos Morales 7
Carlos
Morales
Marcos Arturia 26
Marcos
Arturia
Daniel Castro 19
Daniel
Castro
  • Entrenador
  • 0
    Victor Rivero
  • Suplentes
  • 17
    Claudio Gonzalez
  • 3
    Benjamin Molina
  • 28
    Vicente Vargas
  • 8
    Joaquin Montecinos
  • 15
    Vicente Alvarez
  • 9
    Gonzalo Sosa
  • 11
    Facundo Marin
  • 29
    Franco Oyarzun
5
Faltas Cometidas
8
0
Fuera de Juego
0
44
Posesión de Balón
56
1
Tarjetas Amarillas
0
2
Tiros Fuera
1
4
Tiros a Puerta
1
2
Corners
4
0
Tarjetas Rojas
0
2
Saques de Portería
3
0
Penaltis
0
0
Tiros Libres
0
0
Paradas
1
2
Tiros Fuera 1ª Mitad
1
0
Tiros Fuera 2ª Mitad
0
2
Tiros a Puerta 1ª Mitad
0
2
Tiros a Puerta 2ª Mitad
1
0
Fuera de Juego 1ª Mitad
0
0
Fuera de Juego 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
1
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
0
1
Corners 1ª Mitad
4
1
Corners 2ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
4
Faltas Cometidas 1ª Mitad
6
1
Faltas Cometidas 2ª Mitad
2
Last Confrontations
DEP 1 – 0 LA 06/12/2025
LA 1 – 6 DEP 12/10/2025
DEP 2 – 0 LA 07/09/2025
LA 1 – 1 DEP 22/06/2025
LA 2 – 0 DEP 07/09/2024

¿Cuándo vuelven a jugar La Serena y Limache?

Deportes La Serena volverá a ver acción el próximo sábado 30 de mayo, ya que debe recibir en el Estadio La Portada al líder de la competencia, Colo Colo. El duelo válido por la fecha 14 del Campeonato Nacional 2026 entre Papayeros y el Cacique se jugará a partir de las 15:00 horas. 

Por su parte, Deportes Limache tendrá que olvidar la derrota sufrida ante los granates para concentrarse en su próximo reto, enfrentar al actual campeón de la división. Limache recibirá a Coquimbo Unido en el Estadio Lucio Fariña el domingo 31 de mayo a partir de las 12:30 horas.

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