Datos Clave Goleada papayera en el norte: La Serena derrota por 4-1 a Limache por la fecha 13 del Campeonato Nacional 2026. La Serena escapa de la parte baja: Con la victoria, La Serena trepa hasta la duodécima posición con 17 unidades. Se les escapa la cima: Limache se estanca en la tercera posición con 21 puntos y podría caer a la cuarta si Católica vence a Colo Colo en el clásico.

Deportes La Serena se recuperó de la mejor manera tras la goleada sufrida en la fecha pasada, ya que en su hogar venció por 4-1 a Deportes Limache por la fecha 13 del Campeonato Nacional 2026. Los Papayeros se impusieron ante los Tomateros en una lluvía de goles que le permiten a los locales escapar de la parte baja e impedir que la visita escale al segundo puesto.

Con la victoria del local, Deportes La Serena trepa hasta la duodécima posición con 17 unidades, mientras que Deportes Limache se estanca en la tercera posición con 21 puntos. Una victoria de Católica en el clásico ante Colo Colo los bajaría al cuarto puesto.

Los goles de La Serena vs Limache por el Campeonato Nacional 2026

Deportes La Serena fue protagonista del encuentro en todo momento, al buscar la apertura del marcador desde el primer minuto, la cual encontró a los 19’ minutos con gol de Nicolás Stefanelli tras una habilitación de Angelo Henríquez que lo dejó solo en el área.

El segundo tiempo tuvo más acciones ofensivas, ya que Limache buscaba el empate, pero los locales lograron encontrar los espacios para marcar dos goles. Al minuto 53’ Felipe Chamorro marcó de cabeza tras un córner para el segundo de los Papayeros, y el tercero llegó dos minutos después, tras un gran contraataque que culminó en un remate de Diego Rubio inatajable para Bórquez.

El tercer gol de los locales generó la reacción inmediata de Limache, que encontró el descuento a los 57’ minutos con un cabezazo de Marcos Arturia tras un centro de Jean Meneses.

A pesar de la reacción visitante, La Serena logró el cuarto gol repitiendo la fórmula del segundo, ya que desde un córner fue Felipe Chamorro quien cabeceó y luego capturó el rebote para el 4-1 final del encuentro.

Estadísticas de La Serena vs Limache por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 13 La Serena 4 1 Half Time : 1 0 Finalizado Deportes Limache Nicolas Stefanelli 19′

Felipe Chamorro 54′

Diego Rubio 56′

Felipe Chamorro 84′ Gonzalo Escalante 23′

Felipe Chamorro 67′ Marcos Arturia 58′ Summary

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Lineups

Match Stats

Team Stats 90 + 2 ‘ La Serena Sustitución entra : Matias Marin 90 + 2 ‘ La Serena Sustitución sale : Rafael Delgado 90 + 2 ‘ La Serena Sustitución entra : Matias Pinto 90 + 2 ‘ La Serena Sustitución sale : Diego Rubio 90 + 2 ‘ La Serena Sustitución entra : Bastian Contreras 90 + 2 ‘ La Serena Sustitución sale : Gonzalo Escalante 84 ‘ La Serena Gol regular : Felipe Chamorro 82 ‘ Deportes Limache Sustitución entra : Joaquin Montecinos 82 ‘ Deportes Limache Sustitución sale : Misael Llanten 67 ‘ La Serena Tarjeta amarilla : Felipe Chamorro 62 ‘ La Serena Sustitución entra : Joaquin Gutierrez 62 ‘ La Serena Sustitución sale : Angelo Henriquez 58 ‘ Deportes Limache Asistencia : Jean Meneses 58 ‘ Deportes Limache Gol regular : Marcos Arturia 56 ‘ La Serena Asistencia : Jeisson Vargas 56 ‘ La Serena Gol regular : Diego Rubio 54 ‘ La Serena Asistencia : Jeisson Vargas 54 ‘ La Serena Gol regular : Felipe Chamorro 46 ‘ Deportes Limache Sustitución entra : Gonzalo Sosa 46 ‘ Deportes Limache Sustitución sale : Flavio Moya 34 ‘ La Serena Sustitución entra : Felipe Chamorro 34 ‘ La Serena Sustitución sale : Nicolas Stefanelli 23 ‘ La Serena Tarjeta amarilla : Gonzalo Escalante 19 ‘ La Serena Asistencia : Angelo Henriquez 19 ‘ La Serena Gol regular : Nicolas Stefanelli Asistencia de Jean Meneses en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Carlos Morales! Asistencia de Jeisson Vargas en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Diego Rubio! Asistencia de Jeisson Vargas en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Felipe Chamorro! Cambio: se retira Flavio Moya y entra en su lugar Gonzalo Sosa. Ya en juego el segundo tiempo. [ +4 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo. Cambio: se retira Nicolas Stefanelli y entra en su lugar Felipe Chamorro. Amonestación para Gonzalo Escalante. Asistencia de Angelo Henriquez en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Nicolas Stefanelli! El árbitro da inicio al encuentro. La Serena La Serena 4-1-4-1 1 Federico

Lanzillotta 21 Bruno

Gutierrez 4 Francis

Mac

Allister 33 Rafael

Delgado 17 Yahir

Salazar 8 Gonzalo

Escalante 9 Angelo

Henriquez 6 Sebastian

Diaz 34 Nicolas

Stefanelli 10 Jeisson

Vargas 11 Diego

Rubio Entrenador

0 Felipe Gutiérrez

Suplentes

22 Eryin Sanhueza



26 Fernando Dinamarca



16 Joaquin Gutierrez



29 Matias Pinto



28 Joan Orellana



14 Felipe Chamorro



23 Matias Marin



20 Milovan Velasquez



15 Bastian Contreras

Deportes Limache Deportes Limache 4-3-3 1 Matias

Borquez 25 Misael

Llanten 2 Augusto

Aguirre 24 Alfonso

Parot 4 Marcelo

Flores 6 César

Fuentes 21 Flavio

Moya 16 Jean

Meneses 7 Carlos

Morales 26 Marcos

Arturia 19 Daniel

Castro Entrenador

0 Victor Rivero

Suplentes

17 Claudio Gonzalez



3 Benjamin Molina



28 Vicente Vargas



8 Joaquin Montecinos



15 Vicente Alvarez



9 Gonzalo Sosa



11 Facundo Marin



29 Franco Oyarzun

5 Faltas Cometidas 8 0 Fuera de Juego 0 44 Posesión de Balón 56 1 Tarjetas Amarillas 0 2 Tiros Fuera 1 4 Tiros a Puerta 1 2 Corners 4 0 Tarjetas Rojas 0 2 Saques de Portería 3 0 Penaltis 0 0 Tiros Libres 0 0 Paradas 1 2 Tiros Fuera 1ª Mitad 1 0 Tiros Fuera 2ª Mitad 0 2 Tiros a Puerta 1ª Mitad 0 2 Tiros a Puerta 2ª Mitad 1 0 Fuera de Juego 1ª Mitad 0 0 Fuera de Juego 2ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 2ª Mitad 0 1 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Amarillas 2ª Mitad 0 1 Corners 1ª Mitad 4 1 Corners 2ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 2ª Mitad 0 4 Faltas Cometidas 1ª Mitad 6 1 Faltas Cometidas 2ª Mitad 2 Last Confrontations DEP 1 – 0 LA 06/12/2025 LA 1 – 6 DEP 12/10/2025 DEP 2 – 0 LA 07/09/2025 LA 1 – 1 DEP 22/06/2025 LA 2 – 0 DEP 07/09/2024

¿Cuándo vuelven a jugar La Serena y Limache?

Deportes La Serena volverá a ver acción el próximo sábado 30 de mayo, ya que debe recibir en el Estadio La Portada al líder de la competencia, Colo Colo. El duelo válido por la fecha 14 del Campeonato Nacional 2026 entre Papayeros y el Cacique se jugará a partir de las 15:00 horas.

Por su parte, Deportes Limache tendrá que olvidar la derrota sufrida ante los granates para concentrarse en su próximo reto, enfrentar al actual campeón de la división. Limache recibirá a Coquimbo Unido en el Estadio Lucio Fariña el domingo 31 de mayo a partir de las 12:30 horas.