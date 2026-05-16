Datos Clave La goleada: Palestino venció 5-1 a Deportes La Serena en la fecha 12 del Campeonato Nacional. La autocrítica: Diego Rubio admitió no haber marcado desde su llegada al club y asumió responsabilidad pública por ello. La zona de peligro:: La Serena marcha undécima con 14 puntos y está a solo 4 de la zona de descenso.

El delantero Diego Rubio no se guardó nada tras el 5-1 que Palestino le propinó a Deportes La Serena por la fecha 12 del Campeonato Nacional. El atacante de 32 años habló sin filtros y disparó contra el grupo completo: “Es una situación de mierda, duele en el alma. Todos somos bastante grandecitos para saber lo que está pasando. Hay que empezar a tomar responsabilidades adentro, y yo tomo la mía”.

La derrota profundiza la crisis del cuadro granate que ya acumula una racha que lo tiene al borde del precipicio: undécimo en la tabla con 14 puntos, apenas 4 por encima de la zona de descenso, con los resultados del fin de semana todavía pendientes y con capacidad real de hundirse aun más en la parte baja antes del lunes.

¿Por qué Rubio se hizo cargo del fracaso?

El ex Colo Colo llegó a La Serena con un mandato claro: hacer goles. Hasta ahora, no ha cumplido. Él mismo lo reconoció en conversación con OnlyGranates: “A mí me trajeron para ser el delantero y no he demostrado lo que he tenido que hacer, que es hacer gol. Entonces, cada uno tiene que tomar sus responsabilidades y ahora mismo yo la estoy tomando”.

La honestidad de Rubio contrasta con la tendencia habitual de los jugadores a diluir la responsabilidad tras un resultado catastrófico. Un 5-1 no es solo una mala tarde: es un colapso defensivo y ofensivo simultáneo, el tipo de marcador que exige explicaciones y que, en el historial del fútbol chileno, suele anteceder a cambios de cuerpo técnico.

¿Qué viene para La Serena?

Rubio intentó mostrar que hay trabajo detrás del caos: “Estamos mejorando, haciendo cosas, buscando soluciones. Pero al final somos nosotros ahí dentro, somos los 11, los 14 o los 16 que juegan y listo, no hay otra explicación”.

El cierre fue una declaración de intenciones colectiva: “Como jugadores estamos juntos y queremos cambiar esta situación. Tenemos que volver a tener solidez defensiva y ofensiva. Nuestra responsabilidad es demostrarlo en la cancha”.

En la próxima fecha, los papayeros deberán recibir a Deportes Limache con la obligación de sumar de a tres. El duelo será el 24 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio La Portada.