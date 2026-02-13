El nombre de Diego Rubio volvió a rondar el Monumental durante el último mercado, pero el desenlace fue otro. El delantero confirmó que existió interés desde Colo Colo, aunque nunca se transformó en negociación formal, cerrando cualquier opción concreta de regreso.

El atacante de 32 años terminó firmando por Deportes La Serena tras su paso por Austin FC en la MLS. Mientras su retorno a Macul era tema recurrente entre hinchas y los medios deportivos, la realidad fue menos intensa de lo que se instaló públicamente.

⚪⚫ Diego Rubio y Colo Colo: un interés que quedó en rumores

En conversación con Todos Somos Técnicos de TNT Sports, Rubio abordó directamente el vínculo que lo unió nuevamente con el club donde se formó.

“Como ustedes dicen, soné en Colo Colo. Solo fueron rumores. Yo en un momento quise venir, pero no se dio. Así es el fútbol. Es cliché, pero es así. Ahora hay tantos jugadores y cada DT tiene su preferencia. No se dio y listo, ya está”.

🔁 La decisión que cambió su destino en el mercado

Rubio también explicó por qué finalmente terminó aceptando el desafío en La Serena, pese a que su prioridad inicial era continuar en Norteamérica. “La verdad es que yo quería quedarme en la MLS, pero se dio esta oportunidad. Me llamaron Francisco Bozán y Felipe Gutiérrez. Yo jugué con él y sé lo apasionado que es por el fútbol. Ya pasó el caos del viaje y de reacomodar a la familia y a los niños. Ahora estamos más tranquilos”.

Así, el eventual regreso a Colo Colo queda una vez más en el olvido, al menos por ahora.