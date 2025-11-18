Colo Colo todavía no cierra su temporada, pero en Macul ya comenzaron a moverse piezas que pueden alterar por completo el escenario del próximo mercado de fichajes. No se trata de una sorpresa internacional ni de una aparición de última hora: el protagonista es un atacante que nació futbolísticamente en casa y que lleva años reapareciendo como opción cada vez que el club busca gol y alternativas accesibles. La historia vuelve a abrirse justo cuando el plantel 2026 exige reestructuración, presupuesto controlado y oportunidades que no impliquen grandes desembolsos.

Mientras Blanco y Negro define prioridades, desde Estados Unidos llega el dato que vuelve a poner todo en suspenso: Austin FC debe resolver el futuro de Diego Rubio, quien entra en su tramo final de contrato con una fecha de decisión ya fijada. Cada vez que su continuidad en la MLS entra en análisis, el Monumental mira hacia el mismo punto. ¿Será este el momento del retorno que nunca se concreta? ¿O el desenlace repetirá el capítulo anterior? Los próximos días darán la respuesta.

🔎 ¿Qué ocurre con Diego Rubio y por qué vuelve a aparecer en el radar de Colo Colo?

La continuidad del delantero en Austin FC se definirá antes del 26 de noviembre.

Rubio termina contrato a fin de temporada y Austin FC mantiene una opción unilateral para extenderlo por todo el 2026. Según reportes desde la prensa estadounidense, la decisión se evaluará junto a otros cinco jugadores cuyos salarios suman cerca de 3 millones de dólares anuales, por lo que la directiva quiere ajustar presupuesto antes de confirmar renovaciones. En ese grupo aparece el chileno, cuya temporada fue correcta, aunque lejos de ser determinante en lo estadístico.

Durante el 2025 jugó 25 partidos, 11 de ellos desde el arranque, y acumuló dos goles y dos asistencias en la MLS. Su rendimiento no deslumbra, pero sí pesa un factor clave en esta ecuación: su salario anual —aproximadamente 208 mil dólares, cerca de 17 millones de pesos chilenos al mes— es de los más bajos de la plantilla, lo que podría jugar a favor de su continuidad… o bien abrir definitivamente su salida si Austin busca liberar cupos para reforzar otras zonas.

🧩 ¿Qué tan real es que Diego Rubio pueda llegar a Colo Colo en 2026?

Si queda libre, volverá a ser una alternativa directa para Blanco y Negro.

Rubio ya estuvo a detalles de volver al club en enero de 2024. Él quería regresar, Colo Colo lo veía con buenos ojos, pero el movimiento se cayó cuando Jorge Almirón decidió cambiar prioridades y buscar refuerzos en otras posiciones, considerando que la delantera estaba cubierta con Darío Lezcano, Leandro Benegas y Damián Pizarro.

El contexto del 2026, sin embargo, es completamente distinto. Colo Colo necesita jugadores accesibles, con experiencia internacional y que puedan llegar sin traspaso, justo el perfil donde Rubio encaja a la perfección. Su condición contractual también lo favorece: si Austin FC no activa la extensión antes del 26 de noviembre, el delantero queda libre y podrá negociar con cualquier club, incluido el equipo que lo formó.

Hoy no hay negociación abierta, pero sí un seguimiento constante. Y en el Monumental se instaló una idea que no sonó así de fuerte hace un año: esta vez, el retorno del “hijo de casa” no es una fantasía… es una posibilidad concreta.

