Colo Colo entra en la recta final del Campeonato Nacional 2025 con una certeza: el plantel no funcionó como se esperaba y la defensa quedó expuesta durante todo el año. El club deberá rearmar su última línea casi desde cero, sobre todo considerando que jugadores como Sebastián Vegas y Emiliano Amor difícilmente seguirán más allá de diciembre.

En ese contexto, en Blanco y Negro ya comienzan a mover piezas para el mercado 2026. Y según información publicada por DaleAlbo, uno de los nombres históricamente deseados por la dirigencia vuelve a escena con una opción real que nunca antes estuvo tan abierta. Un jugador con pasado de interés, contrato por terminar y una relación fluida con el club podría transformarse en la primera gran jugada del próximo mercado.

🔎 ¿Quién es el jugador que Colo Colo quiere para reforzar su defensa en 2026?

La opción que vuelve a posicionarse en el Monumental es Matías Catalán, defensor de 33 años perteneciente a Talleres de Córdoba.

Su nombre se ha repetido en Macul por años, principalmente por su polifuncionalidad: puede jugar como central o como lateral derecho, dos zonas que Colo Colo deberá reforzar inevitablemente para 2026. Esa versatilidad es uno de los factores que más seduce a la dirigencia y al cuerpo técnico.

📅 ¿Podría concretarse la llegada de Matías Catalán a Colo Colo?

Sí, el escenario contractual juega a favor del Cacique. Catalán termina contrato con Talleres en diciembre de 2025, por lo que podrá negociar como jugador libre. Además, según informó DaleAlbo, existe una muy buena relación entre el club argentino y Colo Colo debido a negociaciones anteriores, lo que incluso ha sido descrito como una suerte de “acuerdo de palabra” para facilitar una futura llegada.

En el Monumental interpretan este escenario como una oportunidad única de mercado: un jugador que siempre gustó, en un puesto urgente y sin costo de transferencia.

🩺 ¿Cómo está físicamente Matías Catalán tras su grave lesión del 2024?

Catalán sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior a fines de 2024, lo que en su momento frenó cualquier opción de fichaje. Sin embargo, esto ya no es un impedimento.

El defensor volvió a las canchas en junio de 2025 y desde agosto se transformó en titular fijo en Talleres, que logró salvar la categoría en Argentina. Según los reportes, está completamente recuperado y compitiendo con normalidad.

📊 Las estadísticas de Matías Catalán en 2025

Los números del defensor argentino-chileno en la temporada reflejan solidez tras su retorno:

12 partidos oficiales

1.013 minutos en cancha

1 tarjeta amarilla

Titular desde agosto

Sus registros confirman que logró recuperar ritmo competitivo y sostener regularidad, dos elementos claves para evaluar un eventual salto al Monumental.

💬 ¿Hay negociaciones entre Catalán y Colo Colo para 2026?

Por ahora, no hay negociación formal abierta. Pero en el Monumental entienden que es cuestión de tiempo. La combinación de contrato por terminar, buena relación entre clubes y necesidad urgente en la defensa convierte este posible fichaje en uno de los movimientos más lógicos del próximo mercado.

📣 Sigue en Alairelibre.cl toda la cobertura de Colo Colo en la recta final del torneo: resultados, estadísticas y el minuto a minuto de la lucha por un boleto interncional.