La U de Chile ya activó su planificación para la temporada 2026 y lo hace en medio de un escenario marcado por la salida inminente de Gustavo Álvarez, el reordenamiento completo del plantel y el movimiento constante del mercado nacional e internacional. El próximo torneo arrancará a mediados de enero, por lo que Azul Azul está contra el tiempo: necesita entrenador, refuerzos y resolver varias salidas antes de iniciar la pretemporada.

En paralelo, la gerencia técnica avanza en la búsqueda de un DT y en las primeras gestiones por un plantel que tendrá modificaciones importantes, con nombres que se van, otros que están en evaluación y jugadores que ya asoman como posibles refuerzos.

🔵 Los fichajes de la U de Chile para el 2026: altas confirmadas y jugadores cerca de firmar

Universidad de Chile abrochó a su primer refuerzo para el 2026 en las últimas horas. Se trata de Jhon Cortés, canterano de 17 años que firmó su primer contrato profesional con los azules.

Altas confirmadas:

Jhon Cortés: El canterano firmó su primer contrato profesional con el Romántico Viajero. El extremo de 17 años viene de un gran 2025, destacando en la Sub 20 y siendo parte del Mundial Sub 17 con la Selección Chilena.

Rumores: Lucas Romero.

👎 ❌ ¿Qué jugadores dejan la U de Chile en 2026? Las bajas confirmadas y quienes están por salir

La Universidad de Chile ya definió a sus primeros ‘cortados’. Se trata de jugadores que terminan contrato con el club y que no renovarán sus vínculos.

Hay otros que están en duda como Rodrigo Contreras y Lucas Di Yorio, puesto que sus prestamos finalizan en diciembre y la dirigencia de Azul Azul aún no decide si comprar su carta, aunque todo indica que están más fuera que dentro de la institución.

Bajas confirmadas

Cristopher Toselli (fin de contrato)

(fin de contrato) Pedro Garrido

Ignacio Tapia

Jugadores que podrían salir (en evaluación)

Rodrigo Contreras (fin de préstamo)

(fin de préstamo) Lucas Di Yorio (préstamo caro, opción no prioritaria)

(préstamo caro, opción no prioritaria) Nicolás Guerra

👀 🧩 ¿Quién será el nuevo DT de la U de Chile para 2026? Candidatos, negociaciones y estado actual

Luego que Gustavo Álvarez manifestara públicamente su deseo de partir, el entrenador se encuentra negociando su salida con la dirigencia de Azul Azul. Si bien aún no llegan a un acuerdo, el estratega no continuará al mando del equipo el 2026, por lo que está viviendo sus últimos días en el club.

Así las cosas, en la U ya buscan a su sucesor, y para ello barajan nombres como el de Francisco Meneghini en el medio local y Renato Paiva en el extranjero.

Baja: Gustavo Álvarez

Rumores: Francisco Meneghini, Eduardo Berizzo, Martín Anselmi, Renato Paiva.

🔵 📋 ¿Cómo queda el plantel de la U de Chile para 2026? Análisis por posiciones

La U debe reforzar la delantera, sumar un volante central y cubrir la salida de Toselli en el arco.

Necesidades principales:

Un arquero titular o competidor directo para Castellón. Un volante central de jerarquía (Lucas Romero está encaminado). Dos delanteros. Un defensa.

🗓️ 📅 ¿Cuándo arranca el Campeonato Nacional 2026 y qué plazos maneja la U de Chile para cerrar refuerzos?

La U quiere tener refuerzos y DT antes del inicio de la pretemporada y antes del arranque del torneo.

La ANFP proyecta el inicio del torneo para mediados de enero 2026 .

. La pretemporada de la U comienza los primeros días de enero .

. Azul Azul necesita cerrar:

✔ Nuevo DT

✔ Primeros refuerzos

✔ Plantel depurado

antes de esa fecha para no repetir el desorden de mercados anteriores.

