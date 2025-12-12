La U de Chile ya activó su planificación para la temporada 2026 y lo hace en medio de un escenario marcado por la salida inminente de Gustavo Álvarez, el reordenamiento completo del plantel y el movimiento constante del mercado nacional e internacional. El próximo torneo arrancará a mediados de enero, por lo que Azul Azul está contra el tiempo: necesita entrenador, refuerzos y resolver varias salidas antes de iniciar la pretemporada.

En paralelo, la gerencia técnica avanza en la búsqueda de un DT y en las primeras gestiones por un plantel que tendrá modificaciones importantes, con nombres que se van, otros que están en evaluación y jugadores que ya asoman como posibles refuerzos.

🔵 Los fichajes de la U de Chile para el 2026: altas confirmadas y jugadores cerca de firmar

Universidad de Chile abrochó a su primer refuerzo para el 2026 en las últimas horas. Se trata de Jhon Cortés, canterano de 17 años que firmó su primer contrato profesional con los azules.

Altas confirmadas:

Jhon Cortés: El canterano firmó su primer contrato profesional con el Romántico Viajero. El extremo de 17 años viene de un gran 2025, destacando en la Sub 20 y siendo parte del Mundial Sub 17 con la Selección Chilena.

Rumores: Lucas Romero.

👎 ❌ ¿Qué jugadores dejan la U de Chile en 2026? Las bajas confirmadas y quienes están por salir

La Universidad de Chile ya definió a sus primeros ‘cortados’. Se trata de jugadores que terminan contrato con el club y que no renovarán sus vínculos.

Hay otros que están en duda como Rodrigo Contreras y Lucas Di Yorio, puesto que sus prestamos finalizan en diciembre y la dirigencia de Azul Azul aún no decide si comprar su carta, aunque todo indica que están más fuera que dentro de la institución.

Bajas confirmadas

  • Cristopher Toselli (fin de contrato)
  • Pedro Garrido
  • Ignacio Tapia

Jugadores que podrían salir (en evaluación)

  • Rodrigo Contreras (fin de préstamo)
  • Lucas Di Yorio (préstamo caro, opción no prioritaria)
  • Nicolás Guerra

👀 🧩 ¿Quién será el nuevo DT de la U de Chile para 2026? Candidatos, negociaciones y estado actual

Luego que Gustavo Álvarez manifestara públicamente su deseo de partir, el entrenador se encuentra negociando su salida con la dirigencia de Azul Azul. Si bien aún no llegan a un acuerdo, el estratega no continuará al mando del equipo el 2026, por lo que está viviendo sus últimos días en el club.

Así las cosas, en la U ya buscan a su sucesor, y para ello barajan nombres como el de Francisco Meneghini en el medio local y Renato Paiva en el extranjero.

Baja: Gustavo Álvarez

Rumores: Francisco Meneghini, Eduardo Berizzo, Martín Anselmi, Renato Paiva.

🔵 📋 ¿Cómo queda el plantel de la U de Chile para 2026? Análisis por posiciones

La U debe reforzar la delantera, sumar un volante central y cubrir la salida de Toselli en el arco.

Necesidades principales:

  1. Un arquero titular o competidor directo para Castellón.
  2. Un volante central de jerarquía (Lucas Romero está encaminado).
  3. Dos delanteros.
  4. Un defensa.

🗓️ 📅 ¿Cuándo arranca el Campeonato Nacional 2026 y qué plazos maneja la U de Chile para cerrar refuerzos?

La U quiere tener refuerzos y DT antes del inicio de la pretemporada y antes del arranque del torneo.

  • La ANFP proyecta el inicio del torneo para mediados de enero 2026.
  • La pretemporada de la U comienza los primeros días de enero.
  • Azul Azul necesita cerrar:
    ✔ Nuevo DT
    ✔ Primeros refuerzos
    ✔ Plantel depurado
    antes de esa fecha para no repetir el desorden de mercados anteriores.

