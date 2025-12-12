La U de Chile ya activó su planificación para la temporada 2026 y lo hace en medio de un escenario marcado por la salida inminente de Gustavo Álvarez, el reordenamiento completo del plantel y el movimiento constante del mercado nacional e internacional. El próximo torneo arrancará a mediados de enero, por lo que Azul Azul está contra el tiempo: necesita entrenador, refuerzos y resolver varias salidas antes de iniciar la pretemporada.
En paralelo, la gerencia técnica avanza en la búsqueda de un DT y en las primeras gestiones por un plantel que tendrá modificaciones importantes, con nombres que se van, otros que están en evaluación y jugadores que ya asoman como posibles refuerzos.
🔵 Los fichajes de la U de Chile para el 2026: altas confirmadas y jugadores cerca de firmar
Universidad de Chile abrochó a su primer refuerzo para el 2026 en las últimas horas. Se trata de Jhon Cortés, canterano de 17 años que firmó su primer contrato profesional con los azules.
Altas confirmadas:
Jhon Cortés: El canterano firmó su primer contrato profesional con el Romántico Viajero. El extremo de 17 años viene de un gran 2025, destacando en la Sub 20 y siendo parte del Mundial Sub 17 con la Selección Chilena.
Rumores: Lucas Romero.
👎 ❌ ¿Qué jugadores dejan la U de Chile en 2026? Las bajas confirmadas y quienes están por salir
La Universidad de Chile ya definió a sus primeros ‘cortados’. Se trata de jugadores que terminan contrato con el club y que no renovarán sus vínculos.
Hay otros que están en duda como Rodrigo Contreras y Lucas Di Yorio, puesto que sus prestamos finalizan en diciembre y la dirigencia de Azul Azul aún no decide si comprar su carta, aunque todo indica que están más fuera que dentro de la institución.
Bajas confirmadas
- Cristopher Toselli (fin de contrato)
- Pedro Garrido
- Ignacio Tapia
Jugadores que podrían salir (en evaluación)
- Rodrigo Contreras (fin de préstamo)
- Lucas Di Yorio (préstamo caro, opción no prioritaria)
- Nicolás Guerra
👀 🧩 ¿Quién será el nuevo DT de la U de Chile para 2026? Candidatos, negociaciones y estado actual
Luego que Gustavo Álvarez manifestara públicamente su deseo de partir, el entrenador se encuentra negociando su salida con la dirigencia de Azul Azul. Si bien aún no llegan a un acuerdo, el estratega no continuará al mando del equipo el 2026, por lo que está viviendo sus últimos días en el club.
Así las cosas, en la U ya buscan a su sucesor, y para ello barajan nombres como el de Francisco Meneghini en el medio local y Renato Paiva en el extranjero.
Baja: Gustavo Álvarez
Rumores: Francisco Meneghini, Eduardo Berizzo, Martín Anselmi, Renato Paiva.
🔵 📋 ¿Cómo queda el plantel de la U de Chile para 2026? Análisis por posiciones
La U debe reforzar la delantera, sumar un volante central y cubrir la salida de Toselli en el arco.
Necesidades principales:
- Un arquero titular o competidor directo para Castellón.
- Un volante central de jerarquía (Lucas Romero está encaminado).
- Dos delanteros.
- Un defensa.
🗓️ 📅 ¿Cuándo arranca el Campeonato Nacional 2026 y qué plazos maneja la U de Chile para cerrar refuerzos?
La U quiere tener refuerzos y DT antes del inicio de la pretemporada y antes del arranque del torneo.
- La ANFP proyecta el inicio del torneo para mediados de enero 2026.
- La pretemporada de la U comienza los primeros días de enero.
- Azul Azul necesita cerrar:
✔ Nuevo DT
✔ Primeros refuerzos
✔ Plantel depurado
antes de esa fecha para no repetir el desorden de mercados anteriores.
📣 Sigue en Alairelibre.cl todas las actualizaciones del mercado de pases 2026 de la U de Chile: refuerzos, bajas, rumores, el nuevo DT y el rearmado completo del plantel azul.