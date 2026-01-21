La U de Chile continúa preparándose para su debut en el Campeonato Nacional. Los azules serán los encargados de dar el vamos al torneo el próximo 30 de enero cuando reciban a Audax Italiano, por lo que siguen trabajando en su debut.

Para ello, este miércoles presentaron a su cuarto refuerzo: Juan Martín Lucero. El Gato selló su retorno al fútbol chileno y esta jornada conversó por primera vez con los medios de comunicación como jugador de la U.

Sin embargo, la gran interrogante de los hinchas universitarios con el arribo del atacante es, ¿llegarán más jugadores o se cerró el mercado? El encargado de responder esta pregunta fue el propio gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo.

🔵 La U de Chile aclara su postura en el mercado de pases

El gerente deportivo de la U de Chile fue consultado por la situación del club en el mercado de pases, por lo que aclaró cuál es la postura de la institución. “Tenemos el plantel que queríamos, estamos muy contentos. Los refuerzos que llegaron fueron los jugadores que planificamos con Paqui (Meneghini), con los perfiles que queríamos. Pero eso no quita que podamos incorporar más jugadores”, comenzó diciendo Manuel Mayo.

“Los partidos amistosos que hemos jugado y los que nos faltan por jugar sirven para seguir evaluando y ver si falta algo en alguna posición. Dejamos la puerta abierta, pero teniendo claro que estamos muy felices por el plantel que tenemos”, agregó.

Otro de los aspectos que aclaró fue cómo actuará la U en caso que parta algún futbolista. “Si hay alguna salida de un jugador que no teníamos planificado que salga, lógicamente haremos todos los esfuerzos por reemplazarlo”, indicó.

⚽ La intención de la U de Chile con Lucas Assadi

Por otro lado, Manuel Mayo se refirió a la situación de Lucas Assadi, quien ha sido sondeado desde el extranjero para partir. “Lucas es un jugador muy importante para el proyecto deportivo, para Meneghini y para conseguir los objetivos. Nosotros contamos con él. Han llegado ofertas concretas, pero hasta ahora ninguna ha sido satisfactoria para todas las partes”, señaló.

“El club lo valora en un monto y el jugador tiene ciertas aspiraciones económicas y deportivas. Entonces para que se dé una salida todas las partes tienen que estar de acuerdo”, sentenció el gerente deportivo de los universitarios.

