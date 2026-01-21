El mercado de pases azul vive su capítulo más vibrante con un protagonista conocido. Juan Martín Lucero, ex goleador de Colo Colo, concretó su polémico retorno al fútbol chileno para defender a Universidad de Chile tras su paso por Fortaleza. El “Gato” cruzó la vereda y ya posa con la camiseta del club universitario, encendiendo la temporada 2026 antes de que empiece a rodar la pelota.

Ya instalado en el CDA, el mendocino enfrentó los micrófonos para explicar su decisión de firmar por los laicos. En una conferencia cargada de expectación, el delantero reveló los detalles de su negociación y lanzó sus primeros dardos hacia Macul, destacando la gestión y el orden que encontró en su nueva casa.

📞 ¿Quién convenció a Juan Martín Lucero de firmar en la U de Chile?

Más allá de la gran oferta económica, la “operación retorno” tuvo dos pilares fundamentales. Lucero reveló que la gestión directiva la lideró Manuel Mayo, quien lo llamó personalmente y logró que el delantero diera el “sí” definitivo. “Elegí venir porque fue el club que demostró muchísimo interés. Tuve muy buenas conversaciones con Manu y eso hace que un jugador se sienta importante”, confesó sobre el rol del gerente deportivo azul.

Pero el factor emocional vino desde dentro del camarín: Matías Zaldivia. El “Gato” confirmó que su ex compañero en Colo Colo fue decisivo para tomar la decisión final. “Hablé mucho con Mati. Él fue el gran artífice de que yo esté acá hoy. Me contó cómo era el club, el día a día, y saber que él estaba contento acá me ayudó mucho”, detalló, confirmando que el central fue clave para “venderle” el proyecto azul.

👀 ¿Qué dijo Lucero sobre la infraestructura del CDA?

Esta fue la declaración que generó más ruido y que muchos interpretaron como un contraste directo con su polémica salida de Colo Colo. Al ser consultado sobre sus primeras impresiones de la institución laica, el “Gato” destacó enfáticamente la seriedad administrativa y las instalaciones.

“Me encontré con un club muy lindo, muy prolijo y ordenado. El predio de entrenamiento está en muy buenas condiciones y eso es algo muy lindo para un jugador”, aseguró Lucero. Estas palabras sobre la “prolijidad” del club resuenan fuerte considerando los conflictos con la dirigencia alba que marcaron su despedida del Monumental.

🏆 ¿Cuál es el objetivo de Lucero en la U de Chile para la temporada 2026?

Lejos de venir solo a sumar goles, Lucero demostró un análisis profundo del momento deportivo de Universidad de Chile. El delantero valoró la estrategia de mercado del club, señalando que no desarmar el equipo es la mayor fortaleza para este año.

“La U tiene jugadores de mucha jerarquía. Lo que más me gustó del plantel es que mantuvieron la base del año pasado. Creo que ese es un punto muy importante, es un buen camino para lograr un título”, explicó. Su meta personal y grupal quedó fijada de inmediato: “Mi objetivo principal es intentar salir campeón con la U”.

Con la camiseta ya puesta y el respaldo de referentes como Zaldivia, Lucero ya se integra de lleno a los trabajos de pretemporada bajo las órdenes de Meneghini. Ahora, la pelota pasará al césped, donde el “Gato” tendrá la misión de transformar esa “prolijidad” institucional en los goles que la hinchada azul espera para volver a levantar un campeonato nacional.

👇 Revive la conferencia completa aquí: