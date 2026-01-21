Universidad de Chile empezó a mostrar señales positivas en su pretemporada 2026. El triunfo ante Santiago Wanderers no solo dejó buenas sensaciones futbolísticas, sino que también abrió la ilusión con varios de los refuerzos que están llamados a ser protagonistas este año.

Uno de ellos es Juan Martín Lucero. El delantero argentino ya fue presentado oficialmente, se sumó a los entrenamientos en el Centro Deportivo Azul y ahora la gran pregunta entre los hinchas es clara: ¿cuándo debutará el Gato con la camiseta de la U?

❓ ¿Cuándo será el debut de Juan Martín Lucero en la U de Chile?

El debut de Juan Martín Lucero podría darse este sábado 24 de enero ante Universitario de Deportes en Lima. Ese amistoso será el primer partido con público de la U en la pretemporada y el escenario más probable para que el atacante sume sus primeros minutos. La decisión final dependerá de su evolución física durante la semana y de la evaluación que haga el técnico Francisco Meneghini.

Y es que el ex Colo Colo ya se integró completamente a los trabajos del plantel y entrena bajo las órdenes de “Paqui” en el Centro Deportivo Azul. Si bien aún no está en su punto óptimo desde lo físico, en la U valoran que alcanzó a realizar parte de la pretemporada con Fortaleza, lo que le permite llegar en buenas condiciones y acortar los tiempos de adaptación.

🧠 ¿Qué evalúa Meneghini antes de hacer debutar a Lucero?

El cuerpo técnico no quiere apurar procesos, pero tampoco descarta que el delantero pueda tener participación inmediata, incluso ingresando desde el banco. La clave está en cómo responda Lucero a las dobles jornadas de trabajo durante la semana y en su rendimiento en los entrenamientos tácticos previos al viaje a Perú.

🌍 ¿Ante qué rival podría debutar Lucero con la U de Chile?

El posible estreno sería ante Universitario de Deportes, en el marco de la llamada Noche Crema 2026, uno de los eventos de presentación más importantes del fútbol peruano. El duelo se jugará en el Estadio Monumental de Lima, con estadio lleno y ante un rival que también se encuentra en pleno armado de temporada.

📅 ¿Cuándo juega la U de Chile vs Universitario?

El partido entre Universidad de Chile y Universitario se disputará el sábado 24 de enero a las 22:00 horas de Chile. Será el primer partido no oficial del ciclo de Francisco Meneghini y el primer gran apronte internacional de los azules en 2026.

📺 ¿Dónde ver el debut de Lucero en el U de Chile vs Universitario?

Por ahora, el duelo solo tiene transmisión confirmada en Perú:

TV Perú (señal abierta)

Canal D del IRTP

En Chile, hasta el momento, ningún canal ha confirmado oficialmente la compra de los derechos. Muchos hinchas podrían acceder a la señal online de TV Perú como alternativa.

👕 ¿Qué número usará Juan Martín Lucero en la U de Chile?

Juan Martín Lucero utilizará el dorsal 18 en su etapa en Universidad de Chile. El propio club mostró la camiseta en un registro oficial desde el Centro Deportivo Azul, imagen que rápidamente se viralizó entre los hinchas azules.

Vale precisar que si finalmente no suma minutos en Lima, el debut oficial de Lucero tendría que esperar hasta el inicio del Campeonato Nacional 2026, donde la U enfrentará a Audax Italiano el sábado 30 de enero. Ese partido marcaría su estreno competitivo en el fútbol chileno con la camiseta del Romántico Viajero.

📰 En resumen

Juan Martín Lucero ya entrena a la par en Universidad de Chile.

Su debut podría darse este sábado 24 de enero ante Universitario.

El partido se jugará en Lima a las 22:00 horas de Chile.

La decisión final depende de su evolución física.

Usará el dorsal 18 en la U.

Si no debuta en Perú, su estreno sería ante Audax Italiano.

